В ресторане Моргенштерна теперь только пиво
Вопреки слухам о том, что заведение рэпера закрыли, его ресторан все же работает, хотя и с ограничениями.
Да, действительно в ресторан Алишера нагрянула проверка, нашедшая там «нелегальный алкоголь». Судя по всему, это связано с выступлением Бастрыкина, в котором он заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками через соцсети. Может, это был наезд не столько на рэпера, сколько на соцсети, но после таких слов генпрокурора любой сделает ноги подальше от России. И Моргенштерн их сделал — он с женой Диларой Зинатуллиной уехал куда-то в сторону Европы. Его, вместе с женой и охранником вчера видели в Смоленске на на посадке в поезд до Минска. Представитель рэпера заявил, что у Алишера там выступление на корпоративе. Впрочем, это не точно, потому что никаких других сведений об этом нет. При этом на завтра, 26 ноября, у Моргенштерна был запланирован клубный концерт в Москве, который теперь, по всей видимости, не состоится. Хотя билеты еще продаются (4900 р — танцпол, если кому надо), но на звонки там никто не отвечает.
Ресторан рэпера «Кайф провенанс» пока работает, но весь алкоголь изъят для экспертизы. Работники ресторана, конечно, сотрудничают с проверяющими органами для восстановления работы в штатном режиме. «На время проверки мы продолжаем работу, предоставляя всем гостям вкусную кухню и слабоалкогольные напитки», — заявил партнёр рэпера по бизнесу Эдуард Попов.
За разъяснениями мы обратились в сам ресторан. И да, он работает, правда, не до пяти утра, как обычно, а до полуночи. Вход, как нам объяснили, только для совершеннолетних. Можно заказать стол на целую компанию, но у кого-то из вас должны быть с собой документы.
В ресторане по-прежнему есть все, кроме вина и крепкого алкоголя.
— К сожалению, у нас сейчас алкоголь на экспертизе, проходит проверку поэтому мы временно ограничили его в продаже, ни крепких напитков, ни вина сейчас нет. Есть только пиво и сидр, — рассказали нам сотрудники ресторана. — Но ресторан открыт, и нет никаких особенных ограничений. Мы работаем в том же режиме. Только до 12:00 ночи, а не до пяти, и без крепкого алкоголя. QR-код для посещения не требуется, но нужен паспорт или водительские права хотя бы от одного взрослого человека из посетителей ресторана, кто хочет заказать столик. К тому же же вход у нас только 18 +.
Пока что, к сожалению, нет никаких сведений о том, когда алкоголь снова появится в меню, но он появится, конечно. Честно говоря, у нас нет таких конкретных сведений о проверке, и с чем она связана.