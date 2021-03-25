В ресторане Моргенштерна теперь только пиво

Ресторан рэпера «Кайф провенанс» пока работает, но весь алкоголь изъят для экспертизы. Работники ресторана, конечно, сотрудничают с проверяющими органами для восстановления работы в штатном режиме. «На время проверки мы продолжаем работу, предоставляя всем гостям вкусную кухню и слабоалкогольные напитки», — заявил партнёр рэпера по бизнесу Эдуард Попов.

За разъяснениями мы обратились в сам ресторан. И да, он работает, правда, не до пяти утра, как обычно, а до полуночи. Вход, как нам объяснили, только для совершеннолетних. Можно заказать стол на целую компанию, но у кого-то из вас должны быть с собой документы.

В ресторане по-прежнему есть все, кроме вина и крепкого алкоголя.