«Снимите это немедленно»: София Ротару отдала за «бабушкин наряд» 300 тысяч

Выступление Софии Ротару на частном корпоративе в Германии не обсуждает только ленивый. Пока одни гадают о том, почему у Софии Михайловны трясутся руки, другие неожиданно уличили звезду в финансовых проблемах. Мол, раньше София Михайловна выступала в роскошных нарядах, которые меняла каждый месяц. Я сейчас уже который раз предстает в простеньком платье, которое в сети называют "бабушкиным".

- Видно, совсем у Софы с деньгами туго, раз уже перестала на одежду тратиться, - пишут в Интернете. – Уже год не снимает это невзрачное платье с пиджаком – бабушкин наряд. Как она не понимает, что в нем похожа на старушку!

Впрочем, звездный дизайнер Аника Керимова с критикой Софии Ротару не согласна. По словам Аники, наряд, который в Интернете называют «бабушкиным», стоит больших денег.

- Не думаю, что у Софии Михайловны – финансовые проблемы, - рассуждает Керимова. – Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. Поверьте, стоит такой наряд недешево.