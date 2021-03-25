«Снимите это немедленно»: София Ротару отдала за «бабушкин наряд» 300 тысяч
Певица не экономит на своем гардеробе
Выступление Софии Ротару на частном корпоративе в Германии не обсуждает только ленивый. Пока одни гадают о том, почему у Софии Михайловны трясутся руки, другие неожиданно уличили звезду в финансовых проблемах. Мол, раньше София Михайловна выступала в роскошных нарядах, которые меняла каждый месяц. Я сейчас уже который раз предстает в простеньком платье, которое в сети называют "бабушкиным".
- Видно, совсем у Софы с деньгами туго, раз уже перестала на одежду тратиться, - пишут в Интернете. – Уже год не снимает это невзрачное платье с пиджаком – бабушкин наряд. Как она не понимает, что в нем похожа на старушку!
Впрочем, звездный дизайнер Аника Керимова с критикой Софии Ротару не согласна. По словам Аники, наряд, который в Интернете называют «бабушкиным», стоит больших денег.
- Не думаю, что у Софии Михайловны – финансовые проблемы, - рассуждает Керимова. – Судя по тому, как она выглядела на данном выступлении, проблем с деньгами у нее точно нет. Концертный наряд сделан из очень модной на сегодняшний день жаккардовой ткани. Поверьте, стоит такой наряд недешево.
- По всей видимости, костюм Ротару – ручной работы, а это значит, что цена возрастает в разы, - продолжает Аника. – Думаю, за него певица отдала в районе трехсот тысяч рублей. Но никак не меньше. Если его в Интернете называют «бабушкиным», то мне бы очень хотелось, чтобы все наши бабушки могли позволить себе такие наряды.
По словам Аники, на одежде Ротару не экономит. Все ее наряды – добротные и очень дорогие. Гардероб певицы оценивается в десятки миллионов рублей.
- София Михайловна следит за модными тенденциями, что очень правильно, - продолжает Керимова. - Ее можно только похвалить: выглядит очень стильно, соответствуя возрасту. Наряд скрывает все недостатки звезды, визуально вытягивая фигуру, подчеркивает достоинства. Очень правильно, что София Михайловна не открывает грудь и руки, которые выдают возраст. С нее нужно брать пример.