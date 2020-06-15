«Не воспринимаю лысых артистов!». Маша Распутина на "Суперстаре" призывает Шуру надеть парик

Легендарная Маша Распутина пробует себя в новом амплуа. Артистка стала членом жюри нового сезона шоу «Суперстара». На проекте певицу называют самой доброй. Об отношениях с Кудрявцевой и Соседовым, восхищении Лолитой, а также о том, почему призывает Шуру надеть парик, Распутина рассказала в интервью Sobesednik.ru.

- Мария, в роли члена жюри "Суперстара" было весьма неожиданно вас увидеть. Как вам на проекте?

- Мне проект очень нравится. Для меня этот новый опыт – находиться в жюри. Для себя я уяснила, что присутствую на интересном шоу, и должна тоже создавать шоу!

- На «Суперстаре» вы слывете самым добрым членом жюри. Почему низкие оценки никому не ставите?

- Я по своей натуре – добрая и милосердная. Всегда сострадаю чужой боли. Для меня «Суперстар» - это шоу, а не настоящий конкурс. Это же не «Евровидение», где нужно серьезно оценивать участников. И тем более тут принимают участие люди, уже известные всей стране. Витя Салтыков, Алена Апина, Шура давно состоялись: их хиты звучали из всех скважин и утюгов. Как же я могу поставить им ноль? Не могу я, не имею никакого права. Я даже уговаривала всех членов жюри не относиться к происходящему настолько серьезно.

- Да вы что!

- Да, я с ними разговаривала. И со Стасом Пьехой, и с Лерой Кудрявцевой. «Маша, а ты что, хочешь быть добренькой для всех?» - спросила у меня телевизионная красавица. А я ответила: «Лера, дорогая, я не хочу. Я просто ею и являюсь» Говорю им: «Мы тоже участвуем в этом шоу, поэтому здесь сидим как добрые клоуны. А клоуны должны ко всем относиться тепло» (смеется). Я могла сделать замечание какому-то участнику, сказать, что мне не хватило энергетики, драйва или лиричности. Но при этом поставить хорошую оценку. Я всего один раз поставила ноль. Была там одна участница, которая замахнулась на гениальное произведение Пахмутовой «Нежность» (Наталья Власова – авт.). Я эту участница вообще знать не знала. Мне ее имя совершенно ничего не говорило. Но то, как она спела «Нежность», было ужасно. Если замахиваться на настоящее искусство, то человек должен что-то из себя представлять! А показывать бездарную, пошлую трактовку своего видения ей никто не давал права. Свои трактовки бездарные нужно петь дома, чтобы никто не слышал! Все были в шоке от этого исполнения. И то потом я пожалела, что поставила ей ноль. Думала после съемки, что все-таки надо было поставить ей единицу.

- Она потом сказала, что Распутина ее пугает: мол, то залает, то завоет…

- Если она так сказала, то это говорит о ее уровне. Власовой до Распутиной как до солнца. Поймите, нельзя искусство превращать в какашку. То, что сделала эта дама, - какашка. А вообще-то у нас была дружеская, хорошая атмосфера на проекте. И Алена Апина, и Анастасия говорили «Спасибо». А Шура постоянно кричал: «Машулечка, я тебя люблю!»

- Вы, кстати, говорили, что у него проблемы с дикцией…

- Да, была одна песня. Я не поняла сначала вообще, на каком языке он поет. Александр просто очень сильно свой фирменный вокальный прием использовал там. Такой у него имидж! И Стас Пьеха тоже это подметил: «Этого так много, что забываешь о самой песне!». Шура он - чудо чудесное, единственный такой. Я ему только без конца говорила: «Шура, надень парик!» (смеется)

- Зачем ему парик?

- Просто мне не нравится лысые исполнители. Потому что я не воспринимаю лысых людей на сцене. Я не могу на них смотреть. Зачем петь лысым? Сцена требует хаера (смеется). Надень шапку, кепку, платок подвяжи и выйди к зрителям. Когда я вижу лысого человека на сцене, сразу начинаю не песню слушать, а только смотреть на лысину. Она меня отвлекает от всего! Кому-то, может, и нравятся лысые артисты, а я их просто не могу воспринимать.

- Участники «Суперстара» в этом сезоне часто критикуют жюри. Особенно достается, конечно, Соседову!

- А я его обожаю, особенно, когда он начинает говорить. Как он все проникновенно высказывает! Он единственный в своем роде такой: интеллектуальный, эрудированный, много знающий, понимающий критик. Да, может, где-то перебарщивает в своих высказываниях. Но по сути, если разобраться, он прав. Кстати, когда в одном из выпусков Вадим Такменев меня пригласил покататься на шарике, я побежала. В тот момент во мне проснулась озорная девчонка. Помню, в детстве у бабушки с дедушкой сидела на заборе с подсолнухом на руке и дразнила своих двоюродных братьев. Они потом всей гурьбой бегали за мной по деревне, чтобы меня побить (смеется). После того, как я покаталась на шарике, мне Сергей сказал: «Это было та-а-а-ак эффектно!» Он - артист, его надо в комедиях снимать!