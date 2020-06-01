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Церемония национальной музыкальной премии «Виктория» пройдёт в Кремле

За лучших поп-аристов уже проголосовали эксперты. Грядёт награждение и концерт

Фото: Global Look Press

Конец года – традиционный повод для сборных концертов поп-братии. Премия «Виктория» - не просто возможность увидеть до боли знакомых и слегка похудевших (по крайней мере в финансовом плане) от локдауна поп-звёзд, но и поприсутствовать на вручении им национальных музыкальных наград. Премия – едва ли не самая молодая из всех, но ей удалось сделать кое-что для того, чтобы считаться самой честной и авторитетной. Голосование академиков уже закончилось, но результаты будут известны только на церемонии. На сцене обещают Григория Лепса, Басту, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, группу Dabro и многих других.

2 декабря. Москва, Государственный Кремлёвский дворец.

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