Церемония национальной музыкальной премии «Виктория» пройдёт в Кремле

Конец года – традиционный повод для сборных концертов поп-братии. Премия «Виктория» - не просто возможность увидеть до боли знакомых и слегка похудевших (по крайней мере в финансовом плане) от локдауна поп-звёзд, но и поприсутствовать на вручении им национальных музыкальных наград. Премия – едва ли не самая молодая из всех, но ей удалось сделать кое-что для того, чтобы считаться самой честной и авторитетной. Голосование академиков уже закончилось, но результаты будут известны только на церемонии. На сцене обещают Григория Лепса, Басту, Полину Гагарину, Филиппа Киркорова, группу Dabro и многих других.

2 декабря. Москва, Государственный Кремлёвский дворец.