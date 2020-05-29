«Боялись повторения истории Болдуина»: невесту Данко и Волощука С.Д. полиция задержала с огнестрельным оружием
Артистов забрали в отделение прямо со съёмок клипа
В Москве прошли съёмки очередного клипа набирающего популярность рокера Волощука С.Д. Одну из ролей в видео сыграла невеста певца Данко – диджей и дизайнер Мария Силуянова. Без приключений не обошлось – в самый разгар работы на съёмочную площадку нагрянули полицейские. Подробности выяснил «Собеседник».
В клипе Силуянова примерила на себя роль сексуальной блюстительницы порядка из классических голливудских блокбастеров. Дополнить образ должны были черные кожаные брюки, рваная майка, очки и… автомат Калашникова. Несмотря на то, что оружие было ненастоящим, Мария полностью погрузилась в процесс и почувствовала себя сногсшибательной красоткой из американских боевиков.
- Я кайфовала на площадке, - говорит диджей. – Нам только гранаты не хватала в кадре (смеётся). Кстати, о том, что оружие было муляжом, я догадалась не сразу. Очень осторожно с ним обращалась, так как накануне как раз произошла страшная история в США с актёром Алеком Болдуином, когда он на съёмках случайно убил девушку-оператора.
Однако, настроение невесты певца Данко резко испортилось, когда на съёмочной площадке вдруг появился наряд полиции.
- В тот момент я просто потеряла дар речи, - продолжает Мария. – Как оказалось, из-за того, что на площадке было шумно, оказавшиеся неподалёку люди подумали, что у нас началась настоящая стрельба и поэтому вызвали по нашему адресу полицию.
Стоит отметить, что раннее из-за того же самого оружия на съёмках предыдущего клипа Волощука, возникли проблемы у Никиты Джигурды. Артист тогда тоже снимался с этим автоматом и чуть не оказался в полицейском участке.
- Когда я вновь увидел людей в форме, я уже сразу понял, зачем они пришли, - говорит Сергей Волощук. – Молодцы, конечно, наши соотечественники, но могли бы сначала к нам подойти и поинтересоваться, что у нас за оружие. Всё, больше я шутить с этим не буду, и этот муляж в моих клипах не появится.
Прибывший наряд полиции оказался настойчивым - целых два с половиной часа артисты поясняли ситуацию.
- Пришлось даже ехать в отделение, - продолжает певец. – Но, к счастью, убедившись в том, что наш автомат Калашникова является муляжом, нас всё-таки отпустили и мы смогли продолжить съёмки.