«Боялись повторения истории Болдуина»: невесту Данко и Волощука С.Д. полиция задержала с огнестрельным оружием

В Москве прошли съёмки очередного клипа набирающего популярность рокера Волощука С.Д. Одну из ролей в видео сыграла невеста певца Данко – диджей и дизайнер Мария Силуянова. Без приключений не обошлось – в самый разгар работы на съёмочную площадку нагрянули полицейские. Подробности выяснил «Собеседник».

В клипе Силуянова примерила на себя роль сексуальной блюстительницы порядка из классических голливудских блокбастеров. Дополнить образ должны были черные кожаные брюки, рваная майка, очки и… автомат Калашникова. Несмотря на то, что оружие было ненастоящим, Мария полностью погрузилась в процесс и почувствовала себя сногсшибательной красоткой из американских боевиков.

- Я кайфовала на площадке, - говорит диджей. – Нам только гранаты не хватала в кадре (смеётся). Кстати, о том, что оружие было муляжом, я догадалась не сразу. Очень осторожно с ним обращалась, так как накануне как раз произошла страшная история в США с актёром Алеком Болдуином, когда он на съёмках случайно убил девушку-оператора.

Однако, настроение невесты певца Данко резко испортилось, когда на съёмочной площадке вдруг появился наряд полиции.

- В тот момент я просто потеряла дар речи, - продолжает Мария. – Как оказалось, из-за того, что на площадке было шумно, оказавшиеся неподалёку люди подумали, что у нас началась настоящая стрельба и поэтому вызвали по нашему адресу полицию.