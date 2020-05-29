Шура: «Я написал Галкину перед тем, как исполнить песню его жены на «Суперстаре»

На НТВ продолжается шоу «Суперстар! Возвращение». Одним из участников проекта является певец Шура, который уже успел поразить публику и жюри оригинальным исполнением песен Аллы Пугачевой «Белый снег» и «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина. О своих впечатлениях о проекте, а также долгом пути к идеальной улыбке, артист рассказал «Собеседнику».

- На участие в проекте «Суперстар. Возвращение!» я согласился сразу, - говорит 46-летний Шура. – Еще в прошлом году, когда вышел первый выпуск первого сезона, я был поражен, какие красивые номера ставят участникам. Более того, когда за что-то берется режиссер Андрей Царь – это всегда круто, и я всегда только «за» в этом поучаствовать. Все эти переодевания, исполнение неожиданных композиций – это прям мое! Продюсеры шоу считались с моим мнением, принимали мои предложения, делали все так, как я хотел.

- Когда вы исполняли песню «Белый снег» Аллы Пугачевой, член жюри Сергей Соседов заявил, что вы уж сильно подражали певице. Как относитесь к его колкостям?

- Соседов в своем жанре! Прямо раздражает, когда он начинает показывать участникам, как нужно петь! Я 30 лет в этой профессии, а он писал статьи, выступал в «Акулах пера» и других программах. Конечно, мы – участники «Суперстара», знаем его давно, привыкли к нему. Но иногда Соседов все-таки перегибает палку! Я считаю, что этот номер получился очень хорошим. Мы к нему долго готовились, я даже написал Максиму Галкину, чтобы он передал Алле Борисовне, что я буду исполнять ее песню «Белый снег». Бесспорно, Пугачеву ни переплюнуть, ни перепеть невозможно, но я считаю, что мне удалось привнести свое личное видение в композицию. Жюри сказали, что я им не понравился своими «рыками». Но ведь в этом весь я! Когда работал над номером, всегда думал о том, как отреагирует Алла Борисвна прежде всего, а не Сергей Соседов! Вот до сих пор жду ее реакции, она для меня очень важна!

- В прессе часто появляются слухи о якобы скором разводе Пугачевой и Галкина. Как реагируете на это?

- Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!