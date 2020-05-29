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Шура: «Я написал Галкину перед тем, как исполнить песню его жены на «Суперстаре»

Певец ждет реакцию Аллы Пугачевой на его выступление с песней «Белый снег»

Фото: Instagram: @shuramedvedev

На НТВ продолжается шоу «Суперстар! Возвращение». Одним из участников проекта является певец Шура, который уже успел поразить публику и жюри оригинальным исполнением песен Аллы Пугачевой «Белый снег» и «Плачет девушка в автомате» Евгения Осина. О своих впечатлениях о проекте, а также долгом пути к идеальной улыбке, артист рассказал «Собеседнику». 

 - На участие в проекте «Суперстар. Возвращение!» я согласился сразу, - говорит 46-летний Шура. – Еще в прошлом году, когда вышел первый выпуск первого сезона, я был поражен, какие красивые номера ставят участникам. Более того, когда за что-то берется режиссер Андрей Царь  – это всегда круто, и я всегда только «за» в этом поучаствовать. Все эти переодевания, исполнение неожиданных композиций – это прям мое! Продюсеры шоу считались с моим мнением, принимали мои предложения, делали все так, как я хотел.

Когда вы исполняли песню «Белый снег» Аллы Пугачевой, член жюри Сергей Соседов заявил, что вы уж сильно подражали певице. Как относитесь к его колкостям?

Соседов в своем жанре! Прямо раздражает, когда он начинает показывать участникам, как нужно петь! Я 30 лет в этой профессии, а он писал статьи, выступал в «Акулах пера» и других программах. Конечно, мы – участники «Суперстара», знаем его давно, привыкли к нему. Но иногда Соседов все-таки перегибает палку! Я считаю, что этот номер получился очень хорошим. Мы к нему долго готовились, я даже написал Максиму Галкину, чтобы он передал Алле Борисовне, что я буду исполнять ее песню «Белый снег». Бесспорно, Пугачеву ни переплюнуть, ни перепеть невозможно, но я считаю, что мне удалось привнести свое личное видение в композицию. Жюри сказали, что я им не понравился своими «рыками». Но ведь в этом весь я! Когда работал над номером, всегда думал о том, как отреагирует Алла Борисвна прежде всего, а не Сергей Соседов! Вот до сих пор жду ее реакции, она для меня очень важна!

В прессе часто появляются слухи о якобы скором разводе Пугачевой и Галкина. Как реагируете на это?

- Впервые об этом слышу. Могу сказать только одно: жаль, что людям все время хочется влезть в чужую счастливую жизнь!

Фото: Instagram: @shuramedvedev

Еще недавно вы жаловались на проблемы с зубами, но в «Суперстар. Возвращение!» мы вас увидели с белоснежной голливудской улыбкой…

Я наконец-то поставил себе постоянные зубы, чему очень счастлив! Всю свою жизнь я маялся с этим вопросом: то мне поставят зубы, и они вылетят, то еще что-то подобное случится. Но теперь все по-другому. Два с половиной года ушло на этот процесс. У меня же долгое время полностью отсутствовала нижняя челюсть, я не мог нормально есть – приходилось перемалывать все в блендере. Теперь, к счастью, эти мучения позади. Не представляете, какое это счастье ходить с зубами и иметь возможность съесть все, что ты хочешь. Раньше, к примеру, я мог только мечтать о куске мяса! А теперь могу его есть, сколько хочу. Многие уже успели заметить, что я начинаю поправляться!

Фото: Instagram: @shuramedvedev

Помимо участия в проекте «Суперстар! Возвращение» у Шуры много и других хороших новостей. К примеру, за его успехами на проекте сейчас с большим интересом наблюдает его мама Светлана Ивановна Медведева. С родительницей певец не общался целых 25 лет и только недавно двум родным людям удалось помириться.

Мама не пропускает ни одного выпуска «Суперстара», - радуется артист. – Она очень переживает за меня!

 Также Шура обрадовал нас, что уже скоро у него вновь появится собственное жилье. Больше трех лет назад певец фактически стал бомжом – его лишили купленной им жилплощади из-за мошеннических махинаций. Артисту пришлось снимать квартиру. Но, как оказалось, недавно Шуре все же удалось приобрести новую недвижимость в ипотеку.

Скажу вам по секрету, через месяц мне уже должны отдать ключи, - произнес певец. 

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