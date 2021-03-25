Почему Митя Фомин покинул проект «Звезды в Африке»

Митя один из немногих на проекте, кто, несмотря на порой сложные условия и замкнутое пространство, показал себя с наилучшей стороны. Зрители, которые знают музыканта уже много лет, увидели перед собой нового человека, рассудительного, доброго, ранимого.

— Мне кажется, адекватность человека состоит в том, что он дозированно выпускает разные оттенки своей сущности. В идеальном обществе я вижу людей, которые умело жонглируют разными чертами своего характера. Что это значит? Что мы позволяем себе “дурные” качества лишь потому, что считаем должным отреагировать на другого человека. Как в дикой природе у животных есть защитные механизмы: кто-то пускает яд, кто-то шипы. Мы тоже живые существа, и нам присуще действовать аналогичным образом на раздражитель. Так вот, раздражителей подобного плана для меня на проекте было не так много, чтобы я мог себе позволить безнаказанно демонстрировать свое нутро.

- Что вам на проекте давалось сложнее всего?

- Голосование. Я относился к участникам, как к команде. Мне важно было оставлять сильных игроков, потому что за их борьбой интересно наблюдать в финале. Это моя стратегия и моя философия на голосованиях. И все равно ,каждый раз, когда приходилось делать выбор, я чувствовал дискомфорт. Непросто мне далось обнародовать решение уйти на фоне моей полной безоговорочной победы. Мне безумно нравился этот проект, и я мог легко дойти до конца, но подарил этот шанс другому участнику.

- Не пожалели об уходе?

- Честно, такого благородства от себя не ожидал даже я (смеется - авт.), но подобного рода подарки очень лечат твою собственную душу.

- Кто достоин победы?

- С большим уважением и симпатией я отношусь к Свете Пермяковой. Я ее очень полюбил как человека, женщину, мать, актрису. Ее удивительный юмор, стойкость, жизнелюбие, обаяние… Света достойна победы.