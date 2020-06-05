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«Моя мать – мегера!» Жена Солнцева решилась на пластику из-за Терешкович

Полине предстоит выдержать целую серии операций

Фото: Instagram

Чуть больше месяца назад Гоген Солнцев женился на дочке своей бывшей супруги Екатерины Терешкович Полине. А в молодой семье уже кипят нешуточные страсти. Полина призналась нашим корреспондентам, что готовится к серии серьезных операций.  

Полина уверяет: быть женой Гогена – одно удовольствие. Правда, муж частенько возвращается домой за полночь.

- Сейчас непростые времена для всех артистов, поэтому использую любую возможность заработать, - говорит Гоген. – Полина относится с понимаем, когда я возвращаюсь домой в два, а то и в три часа ночи. Скандалов на этой почве у нас нет. Ругаемся мы по другой причине.

Оказывается, Полине очень не нравится, что ее сравнивают с родной матерью. Фанаты Гогена уверены: с возрастом нынешняя жена Солнцева все больше похожа на Терешкович.

- Полина в ужасе от этих сравнений, - вздыхает Гоген. – Когда я выложил наш потрет и люди стали писать в комментариях о ее сходстве с Катькой, с Полей случилась истерика. Пришлось даже бежать в аптеку за успокоительным.

Полина уверяет: мириться со схожестью с Терешкович она не собирается. Поэтому в ближайшее время планирует сделать решительный шаг.  

- Моя – мать мегера, - заявила Полина нашим корреспондентам. – Я о ней даже слышать не хочу. Поэтому решила сделать пластическую операцию. Уже выбрала себе хорошего врача, вчера была у него на консультации. Он сказал, что потребуется ряд пластических операций. Но я согласна на все.

Гоген отговаривает супругу от хирургического вмешательства, но она стоит на своем.

- Я буду счастлива после того, как пойму, что с матерью у меня нет ничего общего, - говорит Полина.  – И Гоген должен это понимать, как никто другой.

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