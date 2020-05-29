«Мне абсолютно не стыдно!» Прилучный рассказал про интим сразу с двумя девушками
Актер снялся в откровенном видео
Павел Прилучный сделал громкое признание. Оказалось, что год назад артист чуть было не утратил свою привлекательность. Из-за травмы у него онемела левая часть лица и образовалась опухоль. Врачи еле спасли звезду с помощью двух операций. Сейчас Прилучный выглядит привлекательно и пользуется этим весьма успешно. К примеру, недавно артист снялся в откровенном видеоклипе певиц Кати и Волги Король под названием «Мира шум». В ролике артист появляется в пикантных сценах с блондинками.
- Это эротический клип, где две близняшки воплощают мечты практически любого мужчины, - говорит 34-летний Прилучный. – И мне абсолютно за это не стыдно. Мы все смотрели порно, но это скорее красивая эротика. Главное, что там заложен смысл и это не просто «показать сиськи ради сисек». Это нечто большее.
Стоит отметить, что в прессе давно ходят слухи, что Павел даже закрутил роман с одной из близняшек, несмотря на то, что он уже больше года встречается с актрисой Мирославой Карпович. Эти домыслы артист не комментирует, но не исключает, что сотрудничество с певицами продолжит. Более того – возможно, Павел в будущем даже споет вместе с сестрами Король.
- Если мы найдем общий консенсус, который понравится и мне и им, то почему бы и нет?! Я открыт к экспериментам, - заверил Прилучный.