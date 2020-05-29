«Будет ли гол?» Игорь Акинфеев запел и стал похож на Боба Марли

Вратарь и капитан команды ЦСКА Игорь Акинфеев не на шутку удивил общественность. В интернет просочилось видео, в котором футболист не только примерил на себя неожиданный образ, да ещё и спел песню про футбол.

В том самом ролике спортсмен предстал в образе растамана – у него длинные дреды, разноцветный берет и клетчатая жилетка. Все в лучших традициях ямайского музыканта Боба Марли.

- Это футбол, это наш футбол и всем непонятно, будет ли гол, - поёт 35-летний футболист под музыку в стиле регги.

Сам Акинфеев видеоролик пока никак не прокомментировал и поэтому поклонникам футболиста остаётся только гадать – решил ли спортсмен сменить профессию и стать певцом, либо просто захотел таким образом развеселить себя и окружающих.

Стоит отметить, что в прошлом Игорь Акинфеев уже пробовал себя в музыкальной сфере – футболист однажды спел вместе со своим давним другом - солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым и даже снялся в двух клипах коллектива – «Мой друг» (2011) и «Она меня целует» (2019). Во втором видео даже принимала участие супруга футболиста Екатерина Герун. Зрители тогда остались в восторге от артистических способностей спортсмена. Чем закончится очередной эксперимент Акинфеева, покажет время.