«Хлебниковой нужна поддержка и близких, и поклонников» – психотерапевт

– Жанна Робертовна, как можно определить, что человек впадает в депрессию, из которой сложно выйти?

– Расстройство такого типа проявляется в пониженном настроении, более медленном течении мысли, в нежелании много двигаться и общаться с окружающими. Человек уединяется, не хочет никого видеть и создаёт очень узкий круг общения. Так и получилось, что Марина общалась с немногими из своих знакомых и близких и поздравляли её с днём рождения всего несколько человек, их можно пересчитать по пальцам на одной руки. Произошло это по ряду причин.

В 90-е годы Марина Хлебникова была топ-звездой, она восхищала молодёжь, имела удивительный уровень популярности и это было обосновано. Но потом концертов стало меньше, снизились социальные контакты.

Марина Хлебникова перестала получать эмоциональную подпитку извне, как было почти тридцать лет, когда у неё было много поклонников и много концертов. Как правило, на почве потери работы, снижении востребованности у человека сначала понижается настроение. Если ситуация не меняется, не улучшается, то развивается депрессивное состояние, когда нарушается сон, снижается настроение, снижается аппетит, что, по-видимому, и произошло в данном случае. Судя по всему, было выраженное нарушение аппетита, так как певица на одной из программ, в которой она принимала участие, была кахексична, то есть сильно истощена.

Усугубилось состояние и на фоне её истероидного типа личности, он присущ многим артистам.

Но Марина тяжело переживала горестное событие – потерю близкого человека. Это усугубило её душевное состояние.

– Как окружающим себя вести, когда с их родным человеком случилась такая беда?

– В таком состоянии необходимо, чтобы кто-то был рядом из близких, на кого можно было бы опереться, кто мог бы оказать помощь, поддержку. Когда нет поддержки от родных и близких, нет внутреннего ресурса, то у человека, конечно, очень пониженное стремление к жизни. Эмоциональный фон её был крайне снижен. Очень жаль, что у неё нет поддержки близких, друзей, знакомых. Дочь уже взрослая и у неё своя жизнь, она пожелала жить отдельно. Но поддерживать родителей, быть им опорой – это одна из функций детей, которые становятся взрослыми. Здесь у Марины тоже поддержки оказалось недостаточно.

То что Марина получила прицельную травму, навевает на разные мысли. Причину пожара, наверное, будет разбирать Следственный комитет. Вряд ли такой уровень повреждений можно получить, если возникло замыкание электричества или причиной возгорания стала сигарета. Если человек в состоянии алкогольного опьянения забывает на диване или на подушке сигарету, то здесь характер ожогов совершенно другой, поэтому, это конечно прерогатива Следственного комитета.

– По словам подруги, Марина принимала психотропные препараты…

– Значит, она наблюдалась у врача, и этот врач её курировал, потому что просто так никто психотропные препараты не даёт, это однозначно. Такие препараты выписывает только психиатр, психотерапевт, но если мы говорим о нарушении сна, на который Марина, по вашим словам, жаловалась незадолго до трагедии, то, скорее всего, она наблюдалась у специалиста. Вполне возможно, что пациентка посещала частного доктора, который будет поддерживать её интересы.

– Сколько времени понадобится, чтобы Марина вернулась к нормальной жизни после своих душевных и физических травм?

– Травма усугубляет такие состояния, идёт общая интоксикация организма. Тридцать процентов поражения кожи – это сильный ожог. Один процент – это ладошка, а здесь тридцать ладошек, то есть крайне сильный объём поражения. Во время выздоравливания могут быть бессознательные истероидные реакции, что соответствует её типу личности, привлечение к себе внимания.

Выздоравливать таким людям намного тяжелее, поэтому во время восстановления нужны будут люди, которые смогут уделить Марине максимум внимания, чтобы она ощущала вокруг себя огромную поддержку, тепло, любовь близких, поклонников, всех, кому небезразлична судьба выдающейся певицы.