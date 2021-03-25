Штурм родила дочь от Новикова? Певица отказывается от ДНК теста с шансонье

Слухи о том, что рождение старшей дочери Натальи Штурм стало следствием страстного романа с Александром Новиковым, набирают обороты. На официальной странице шансонье в Википедии появилась запись, что именно Александр Васильевич является отцом ребенка звезды.

Масла в огонь подлила и вдова поэта Михаила Танича Лидия Козлова. Женщина в одном из своих недавних интервью рассказала, что у Новикова был страстный роман с Штурм. Мол, Саша был так влюблен, что даже просил для Натальи песни у ее мужа.

Наши корреспонденты встретили Наталью Штурм на съемках одной из телевизионных программ и попросили прокомментировать информацию.

- Лидия Николаевна - пожилой человек, - объясняет Наталья. - Люди в этом возрасте иногда путают ситуацию. Я действительно исполняла песню на стихи Танича, но заплатила за нее сама. Отдала только за текст две с половиной тысячи долларов. Обидно за Александра Васильевича. Он что - творческий импотент, который сам не мог написать мне хороших песен? Он написал для меня сорок прекрасных произведений. Новиков в жизни бы не пошел к другому автору просить для меня песни.

- Всю жизнь все считают, что моя дочь родилась от Новикова, - вздыхает певица. – Весь шоубизнес уже двадцать с лишним лет об этом говорит. Видимо, сам Новиков тоже так считает, что от него, раз не удалил это все из Википедии. Что я могу сделать? Я не хочу говорить на эту тему. Позвоните Александру Васильевичу и спросите у него: что вы мне вопросы задаете? В моей интернет-биографии такой информации нет.

- Все эти слухи больно бьют и по мне, и по моей дочери. Она у меня раз спрашивала: «Мама, это что?», - вздыхает Наталья. – Я должна постоянно оправдываться, объяснять. Не только ей, а вообще всем.

К слову, когда мы стали прощаться с Натальей, ей кто-то позвонил по телефону. Звезда на эмоциях выпалила. «Опять про Новикова спрашивали, что Ленка – не от него. Предлагают тест ДНК. Я ушла от этой темы. Но очень надеюсь, Новиков ни на какие проверки не пойдет. Так устала от всего этого».