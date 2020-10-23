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«Прогнозы плохие»: Васильев из «Модного приговора» сделал сразу четыре прививки от ковида

Историк моды считает, что нанес организму «дикую опасность»

Ведущий "Модного приговора" Александр Васильев одним из первых знаменитостей переболел коронавирусом. А сейчас решился на вакцинацию. Критик сделал сразу несколько прививок от коронавируса.

- Я сделал российский «Спутник» и иностранный Pfizer, - объясняет Васильев. – Перенес все, как всегда, с трудом. Мне кажется, что «Спутник» для меня оказался несколько легче. После иностранной вакцины поднялась температура и сильно болела рука.

Васильев не знает, как скажется такое количество прививок на его организме. Но признает: другого выхода у него не было.

- Я считаю, что это дико опасно, - вздыхает Васильев. – Но никто никого не спрашивает. Я живу 40 лет во Франции, у меня французский паспорт. И другого выхода из тяжелой ситуации, в которой мы находимся, нет. Если вы хотите путешествовать за границу, нужно делать иностранную вакцину. Ни одного россиянина без Pfizer или любой другой западной прививки не пускают никуда. Как я должен был поступить? Сделал прививку в России, потом – за границей. Теперь у меня есть все QR-коды: и иностранный, и русский. Я - нетипичный гражданин. Такие исключения редко, но встречаются. Повторюсь: это единственная возможность работать в разных странах мира.

По словам Васильева, работы у него из-за коронавируса стало меньше. Но он старается не опускать руки и продолжает открывать новые выставки.

- Теперь мои выставки проводятся чуть реже, но мне повезло, что я работаю во многих странах мира, - объясняет историк моды. - Законы везде разные, нужно приспосабливаться. Посетить выставки теперь можно только со справочкой. Но не все музеи ее требуют. Радует, что спрос есть. Понимаете, народ хочет хлеба и зрелищ. Выставки собирают толпы людей. Третьяковка открыла Врубеля - стоят огромные очереди. Это все востребовано, люди как-то изворачиваются. К тому же, я могу проводить параллельно несколько выставок. Только открылась в Женеве, скоро открытие в Калининграде. В декабре – в Литве и Москве. Именно из-за этого лавирования я могу делать по-прежнему свою работу. Сколько это продлится, я не знаю. Говорят, что прогнозы плохие. Я пессимистично настроен в этом вопросе.

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