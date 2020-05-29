«Первый канал никому никогда не платил ни копейки!» Юрий Лоза утверждает, что до миллиона ещё далеко

Сегодня в прессе появилась информация о том, что автор и исполнитель легендарной песни «Плот» Юрий Лоза отсудил у Первого канала один миллион рублей. Артисту не понравилось то, что в шоу «Голос» был не только использован его хит без разрешения, так ещё и члены жюри позволили себе некрасиво насмехаться над ним. «Собеседник» дозвонился до самого Лозы и выяснил подробности.

Выпуск «Голоса», в котором была использована песня «Плот» вышел в эфир в прошлом году. Композицию исполнила участница Полина Виардо. После ее выступления, члены жюри Валерий Сюткин, репер Баста и Сергей Шнуров начали обсуждать не юную артистку, а самого Юрия Лозу. И делали они это в шуточной форме. Музыкант посчитал это оскорблением в свой адрес.

- Они повели себя по-хамски, - возмущается 67-летний Юрий Эдуардович. – Они прекрасно знали, что я запрещаю исполнять мои песни без разрешения. Кроме того, это был единственный выпуск «Голоса», где члены жюри ни слова не сказали об исполнительнице, о её вокальных данных.

После её номера они сидели и только и делали, что говорили: «Вот, Лоза сейчас наверное брызжет слюной, исходит желчью…» То есть, они радовались тому, что сделали мне гадость. Мол, кто ты такой, чтобы указывать нам, брать нам твою песню или нет?! Подумаешь, автор!

По словам Юрия Лозы, информация о том, что он отсудил у Первого канала миллион рублей (хотя согласно иску требовал гораздо больше) – не совсем верна. Судом действительно было принято такое решение, но в будущем оно может измениться.

- Журналисты выдают желаемое за действительное, - уверяет Лоза. – Они слышат звон, но не знают, где он. То, что судом было принято такое решение, ещё не означает, что я отсудил этот миллион, что Первый канал разогнался и побежал это выполнять. Не секрет, что любое решение в судопроизводстве может быть обжаловано и опротестовано.

Неужели вы думаете, что Первый канал, который никому никогда не платил ни копейки из тех, кто подавал на него в суд, не воспользуется этой возможностью? Я позвонил своему адвокату и спросил: «Почему я от журналистов узнаю, что что-то там было вынесено?!» Он мне ответил: «Мы же с тобой договорились, что я сообщу тебе, когда процесс закончится». А у нас это все закончится в лучшем случае в середине следующего года. У Первого канала всё давно схвачено и продумано. Уверен, что они будут делать всё возможное, чтобы ничего не заплатить!