Митя Фомин: «После «Секрета на миллион» решил завести ребенка»

- Митя, а вы не думали, как ваши коллеги, завести ребенка при помощи суррогатной мамы?

- Этот вариант я не рассматриваю, потому что уверен, что ребенку нужна рядом мама. После программы “Секрет на миллион”, в которой мы с Лерой поднимали эту тему, мне написали огромное количество девушек, но они должны понимать, что в данном случае мы рассматриваем ребенка как проект, а не “плод любви”. Я не буду выступать отцом-кормильцем и тем более инициатором, я не готов кого-то спасать или делать счастливой. Мы в этом проекте на равных ролях. И когда появится девушка, которая будет это трезво осознавать, думаю, у нас все получится.

- Недавно «Муз- ТВ» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за шутки Давы и Киркорова - как думаете, нужно к таким выходкам артистов так серьезно относиться?

— То, что происходит сейчас в плане цензуры и пристального внимания к творчеству некоторых артистов, несет в себе очень тревожную нотку. Кто такой артист? Это инакомыслящий, непредсказуемый творец, которому по праву должен принадлежать статус неприкосновенности. Почему песня становится хитом? Почему артист становится популярным? Потому что люди видят в этом часть себя. А если мы ограничиваем свободу создания образа, художественных метафор, то будем диктовать творцу, что делать. Но ведь это неправильно. Сейчас мы начнем с платьев, а закончим тем, что нам скажут, что петь или не петь. И что, вернемся во времена, когда была адская цензура и политические лозунги? Давайте мы все-таки будем отталкиваться от того, что цензором будет зритель. Он будет решать, хочет ли он видеть артиста, пойдет ли на его концерт, купит ли его песню.