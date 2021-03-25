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Митя Фомин: «После «Секрета на миллион» решил завести ребенка»

47-летний певец, фронтмен музыкальной поп-группы «Hi-Fi» ни разу не был женат, у артиста нет детей. Мы поговорили с ним, что он думает по поводу отцовства, а также обсудили скандал на телеканале «Муз-Тв» из-за пропаганды ЛГБТ

Фото: Инстаграм Мити Фомина

- Митя, а вы не думали, как ваши коллеги, завести ребенка при помощи суррогатной мамы? 

- Этот вариант я не рассматриваю, потому что уверен, что ребенку нужна рядом мама. После программы “Секрет на миллион”, в которой мы с Лерой поднимали эту тему, мне написали огромное количество девушек, но они должны понимать, что в данном случае мы рассматриваем ребенка как проект, а не “плод любви”. Я не буду выступать отцом-кормильцем и тем более инициатором, я не готов кого-то спасать или делать счастливой. Мы в этом проекте на равных ролях. И когда появится девушка, которая будет это трезво осознавать, думаю, у нас все получится. 

- Недавно «Муз- ТВ» оштрафовали за пропаганду ЛГБТ из-за шутки Давы и Киркорова - как думаете, нужно к таким выходкам артистов так серьезно относиться? 

— То, что происходит сейчас в плане цензуры и пристального внимания к творчеству некоторых артистов, несет в себе очень тревожную нотку. Кто такой артист? Это инакомыслящий, непредсказуемый творец, которому по праву должен принадлежать статус неприкосновенности. Почему песня становится хитом? Почему артист становится популярным? Потому что люди видят в этом часть себя. А если мы ограничиваем свободу создания образа, художественных метафор, то будем диктовать творцу, что делать. Но ведь это неправильно. Сейчас мы начнем с платьев, а закончим тем, что нам скажут, что петь или не петь. И что, вернемся во времена, когда была адская цензура и политические лозунги? Давайте мы все-таки будем отталкиваться от того, что цензором будет зритель. Он будет решать, хочет ли он видеть артиста, пойдет ли на его концерт, купит ли его песню.

Фото: Инстаграм Мити Фомина

- Что сейчас нового в вашей жизни происходит?

- Прямо сейчас я в Узбекистане, где на протяжении недели мы снимаем видеоклип на мою новую песню “Удивительная”. Работаем с режиссером Алишером, который снял для нас еще самый первый клип Hi-Fi на песню “Не дано”. И для меня это такая знаковая история, так как круг замкнулся через время, и человек, который начинал мою карьеру, снова в нее органично вписался. Алишер из Узбекистана, знает здесь все, чувствует страну и эстетику, а потом - здесь такой колорит! Надеюсь, нам удастся его передать. Релиз готовим уже в следующем году, к моему дню рождения 17 января. А в этом году у нас еще будет возможность встретиться лично — 27 ноября у меня концерт в легендарном клубе “16 тонн” в Москве. Это намоленное многими музыкантами место, культовая площадка, и я готовлю для нее особенную, новую программу!

Рубрика: Шоу-бизнес

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