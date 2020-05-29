Марина Хлебникова об алкоголизме: «Сколько живу, столько и говорят обо мне глупости!»

Врачи продолжают бороться за здоровье пострадавшей во время пожара в своей московской квартире Марины Хлебниковой. Вчера артистка пришла в себя, но говорить о полном выздоровлении пока рано. В прессе сейчас упорно ходят слухи, что последние несколько лет артистка якобы страдала от алкогольной зависимости. Стоит отметить, что подобные домыслы имели место и задолго до трагедии. В интервью «Собеседнику» Хлебникова сама неоднократно комментировала эту тему.

Одним из первых о возможной алкогольной зависимости Марины Хлебниковой заговорил певец Шура.

- Я похоронил Женю Осина, похоронил Криса Кельми, - заявил артист летом 2019-го года в YouTube-шоу блогера Анастасии Ивлеевой AGENTSHOW.

– Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой. Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Полдня вчера у меня в голове были мысли за шкирку отвести её к своему наркологу…

На следующий день мы связались с самой артисткой. Заявления коллеги по цеху её не очень удивили. Но свою дружбу с зелёным змием Хлебникова отрицала. Свою худобу и уставший внешний вид списывала на стресс после потери мужа – музыканта Антона Логинова, который ушёл из жизни в 2018 году.

- Обо мне говорят всякие глупости столько, сколько я живу, - сказала нам тогда Марина Арнольдовна. – Я вон у Сашки Пескова на юбилее недавно была, меня там сфотографировали и тут же все написали: «Ой, как постарела Хлебникова после смерти мужа!». Я решила на это просто не реагировать.

Конечно же, я до сих пор прихожу в себя после того, как не стало Антона. Я потеряла много веса, но сейчас уже начинаю набирать. Недавно вот ко мне вернулись целых три килограмма. Все время стараюсь кушать, но вес добавляется пока ещё медленно.

Через некоторое время Хлебникова сделала в прессе громкое заявление о том, что уже много лет страдает от неизлечимой болезни, но точный диагноз скрыла.

- Врачи стараются, помогают мне во всем, - говорила исполнительница бессмертного хита «Чашка кофею» в более позднем интервью «Собеседнику». - Вес, конечно, меня пугает, я ем всё, но килограммы не набираю. Но хорошо, что хоть терять их перестала. Это уже радует. Да и моих истинных поклонников вообще не парит, в каком я весе, их больше интересует, как я выступаю. Ну да, я худенькая, и что? Нужно об этом орать? Вот если бы я в клинике лежала, было бы совсем другое дело! Аппетит у меня хороший — я приезжаю домой с работы и ем как сумасшедшая: суп, второе, салат...А вчера вообще половину коробки печенья сама съела...

Во всех беседах с нашими журналистами артистка отмечала, что алкоголь она употребляет редко и даже в Новогоднюю ночь обычно ограничивается бокалом шампанского.