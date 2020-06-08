«Кудрявцева и Соседов – дилетанты!» Юлиан раскритиковал "необразованное" жюри «Суперстара»

Шоу «Суперстар» продолжают сотрясать скандалы. В недавнем выпуске Юлиан исполнил «визитную карточку» своей подруги Людмилы Зыкиной – песню «Волга». Впрочем, жюри его вариант не вдохновил. Сам Юлиан в шоке от услышанного. Он уже заявил, что члены жюри на «Суперстар» - дилетанты.

- «Критика» Соседова рассчитана на недалекого обывателя, - считает Юлиан. - Если артист поет традиционно, то он обвиняет, что не хватает новизны. Если артист вносит что-то свое в песню, то он начинает упрекать и говорить, что надо было спеть традиционно. Лишь бы что говорить. Сам же не может спеть ни одной ноты, невозможно уже слушать его манерный тон напоказ. Заигрался!

- Лера - прекрасная телеведущая, но невозможно же судить артистов только по одному показателю - ползут ли у нее мурашки или нет, - продолжает Юлиан. - Понятно, что это "жюри" - часть шоу. Но они больше смахивают на дилетантов. Поэтому я могу только с юмором относиться ко всему, что они произносят в рамках сценария и отведенной им роли.