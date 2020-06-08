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«Кудрявцева и Соседов – дилетанты!» Юлиан раскритиковал "необразованное" жюри «Суперстара»

Певец в шоке от того, как его номера оценивают на телешоу

Шоу «Суперстар» продолжают сотрясать скандалы. В недавнем выпуске Юлиан исполнил «визитную карточку» своей подруги Людмилы Зыкиной – песню «Волга». Впрочем, жюри его вариант не вдохновил. Сам Юлиан в шоке от услышанного. Он уже заявил, что члены жюри на «Суперстар» - дилетанты.

- «Критика» Соседова рассчитана на недалекого обывателя, - считает Юлиан. - Если артист поет традиционно, то он обвиняет, что не хватает новизны. Если артист вносит что-то свое в песню, то он начинает упрекать и говорить, что надо было спеть традиционно. Лишь бы что говорить. Сам же не может спеть ни одной ноты, невозможно уже слушать его манерный тон напоказ. Заигрался!

- Лера - прекрасная телеведущая, но невозможно же судить артистов только по одному показателю - ползут ли у нее мурашки или нет, - продолжает Юлиан. - Понятно, что это "жюри" - часть шоу. Но они больше смахивают на дилетантов. Поэтому я могу только с юмором относиться ко всему, что они произносят в рамках сценария и отведенной им роли.

Фото: пресс-служба НТВ
Юлиан не перестает удивляться дилетантам на "Суперстаре"

- Лера сказала, что мне не надо было петь женскую песню, - вздыхает Юлиан. - Но есть же история создания "Волги". Хоть это-то могли бы узнать! Они даже не в курсе, что "Волга" была изначально написана для Марка Бернеса, потом ее спел Трошин. Хоть бы почитали перед эфиром об истории создания песни. Недообразованное "жюри"!

- Подражать Зыкиной и повторять ее манеру еще никому не удалось, - соглашается Юлиан. – Но каждый артист должен вносить в композицию что-то своё, тогда это действительно доходит до публики. Я эту песню спел на правах близкого друга Людмилы Георгиевны. В память о ней! Только Зыкина могла мне указывать как мне ее петь. Я, кстати, много раз ее пел Людмиле Георгиевне в нашей компании, и ей нравилось. Я спел мужской, свой, вариант "Волги. После эфира читал комментарии. Песня дошла до сердец зрителей. И это главное! И я знаю, что Зыкина радуется за меня, смотрит на это всё с небес и смеется над бредом псевдо-критиков. А "жюри" на «Суперстаре» надо сначала самообразованием заняться, а потом уже учить - как и что мне петь. Я пою только так, как я хочу и как я чувствую! И это, слава богу, оценили телезрители.

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