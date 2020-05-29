«Захотят заработать на Валере»: Сафронов - о возможном появлении «внебрачных» детей Гаркалина

Уход Валерия Гаркалина оказался большим потрясением для миллионов его поклонников. Скорбит и народный художник России Никас Сафронов. С актёром он был знаком многие годы и до сих пор не верит, что Гаркалина больше нет.

- Валера - актёр с большой буквы, но не успевший проявить себя в полную силу своего многогранного таланта, - говорит Сафронов. – Возможно, ещё и потому, что основной его творческий расцвет попал на непростые 90-е годы, когда хорошие фильмы снимали крайне редко.

Когда Татьяна Васильева стала работать с ним в паре, она очень высоко отзывалась о его невероятной гибкости как актёра и огромном таланте. Именно она и познакомила меня с этим необыкновенно интересным человеком. Мы часто встречались после их совместных спектаклей, я всегда удивлялся, насколько же он вкусный и интересный собеседник. А когда я посещал спектакли, где они вместе играли, убеждался, что он ещё и потрясающий талантливейший актёр.

Он сумел покорить миллионы людей не только своими ролями в театре, но и в кино. Я сам обратил на него внимание после выхода на экраны фильма «Белые одежды» - насколько он психологически тонко показал своего героя. Мы все помним его в замечательном фильме Владимира Меньшова «Ширли-мырли», где он проявил себя еще и как большой комедийный артист. Многие его поклонники уверены, что, если бы он пошел в кино в 70-х-80-х, когда снимали такие маститые режиссеры, как Гайдай, Данелия, Рязанов, мы бы знали сегодня еще одного Гаркалина – героя всенародно любимых советских фильмов.

- Очень жаль, что ушла такая личность, как Валера Гаркалин, - продолжает Никас. – Обаятельный, весёлый, тонкий, бесконечно трогательный и ранимый. Никогда никого не осуждающий, но очень требовательный к себе. Я уверен, что он так и не успел сыграть свою самую главную роль. Роль, которая всех заставила бы говорить о нем как о многогранном гениальном актёре, который мог стоять на одном уровне с нашими великими артистами. Но и то, что он сделал в творчестве, подарило ему миллионы поклонников.