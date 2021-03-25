«Нагло, пошло и неумно»: Распутина ответила на хамскую выходку Васильевой

﻿﻿﻿﻿﻿Татьяна Васильева неожиданно оскорбила Елену Проклову, Марию Максакову и Машу Распутину. В одном из своих интервью актриса заявила, что эти звезды – туповатые. Васильева уверяет, что они не могут быть ее подругами. Мол, там не пробьешься. Маша Распутина в шоке от высказываний 74-летней актрисы. Такого хамства из уст Васильевой Маша услышать никак не ожидала.

- Какое она имеет право оскорблять знаменитых людей публично? – возмущается Маша. - Что это такое вообще? Она что, со мной на брудершафт пила? Она знает меня как человека? Мы никогда даже не общались! Откуда у нее такие умозаключения по поводу настоящих русских певиц и актрис? Меня возмутило, что все трое (Распутина, Максакова, Проклова – авт.) – именно русские звезды и красавицы.

- Может, вы ей когда-то дорогу перешли?

- Мы с ней не знакомы лично: всего один раз виделись. Это было на съемках одной из телевизионных программ. Издалека поздоровались и сели на свои места. Даже словом не обмолвились! Да и потом, она не может являться моей подругой, поскольку у нас разные возрастные категории. Ее спровоцировал журналист, который подло задал провокационный вопрос, а она неумно ответила. Он сказал, что семейство Распутиной устроило на федеральном канале скандал. Но я-то вообще никаких скандалов не устраивала! Это мне устроил скандал канал, использовав мою дочь. В этом интервью Васильева говорит, что в людях очень мало доброты, а сама поступает нагло, пошло и неумно.

- Для вас ее слова, я так понимаю, стали полной неожиданностью?

- Конечно. Я к ней вообще-то нормально относилась, считала классной актрисой. Всегда говорила: «Какая же замечательная Татьяна Васильева». И вдруг такое услышать... Наверное, такое может высказать человек не от большого ума. Просто у нее, наверное, русофобия и ненависть к красивым русским женщинам.