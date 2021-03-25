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«Мама переживает»: сын Джигарханяна рассказал о судьбе квартиры на Арбате

Степан Джигарханян внёс ясность в происходящее

Фото: личный архив Степана Джигарханяна

Вдова Джигарханяна тяжело переживает уход любимого супруга

Вдова Армена Джигарханяна Татьяна Власова в недавнем эфире «Пусть говорят» призналась, что переживает из-за своей квартиры в самом центре Москвы. Напомним, на сегодняшний день Татьяна Сергеевна владеет только половиной жилья. Вторая часть квартиры принадлежит бизнесмену Юрий Растегину, который выкупил её у Армена Борисовича. В эфире Первого канала из уст вдовы Джигарханяна прозвучало: «Происходит отжим жилья!»

После этого в СМИ разразился крупный скандал. Неужели вдову легендарного актёра выселяют из квартиры? Степан Джигарханян внёс ясность в происходящее. По его словам, за судьбу мамы беспокоиться не стоит.

- Кем-то что-то было сказано сгоряча, другими (не знающим нюансов дела) - подхвачено и пошло-поехало, - говорит Степан. – Настало время внести ясность во избежание дальнейших инсинуаций.

С Юрием Растегиным, который владеет половиной квартиры в Староконюшенном переулке, у нас есть конкретная договорённость по поводу судьбы данной жилплощади. Не знаю, как будут развиваться события дальше, но за прошедший год с момента нашей последней встречи, Юрий Растегин ни на йоту от неё не отступил.

По словам Степан, в ближайшее время Татьяна Сергеевна продолжит проживать в квартире, в которой провела большую часть жизни. Сын Джигарханяна уверяет: выселять её никто не собирается.

- Татьяна Сергеевна переживает не по поводу того, что её якобы куда-то выселят, а по поводу перспектив будущего музея в Староконюшенном переулке, - вздыхает Степан. - Но это её личное, оценочное суждение, которое, кстати, она неоднократно высказывала и ранее... Поэтому лично я не вижу причин для грянувшей в СМИ бури и тем более конфликта между нами и Юрием Растегиным.

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