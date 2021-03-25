Тим Норелл из Secret Service: «Русская жена говорит мне: «Хватит плесневеть!»

Мало кто знает, что у лидера группы Secret Service Тима Норелла – русская жена. С Еленой он вместе уже 15 лет. За это время Тим смог познать русскую душу. В интервью Sobesednik.ru он рассказал о семейной жизни, а так же о грядущем визите в Россию.

Буквально на днях Тим презентовал ремейк песни Army of Lovers «Lit de Parade». А вскоре планирует вернуться в Россию.

- До начала пандемии мы приехали в Россию для первой части нашего тура, - объясняет Норелл. - Здесь мы презентовали песни «Go on» и «Secret Mission». Мы должны были закончить тур, но началась пандемия. “Lit de Parade” - это скорее продолжение пути нашей группы. Могу сказать точно, что «новым творческим потоком» будет возвращение Secret Service в Россию с презентацией нового альбома, которая состоится, скорее всего, весной 2022 года.

Россию Тим полюбил сразу. И немалую роль в этом сыграла его супруга Елена.

- Моя жена – это моя муза, - говорит Тим. - Я был довольно одинок до встречи с ней. Когда первая часть истории «Secret Service» почти закончилась, я не знал, что мне дальше делать с песнями. И моя жена мне помогла. Она очень любит мою музыку и всегда заинтересована в том, что я пишу. Иногда после прослушивания композиций, она задаёт вопрос: «А если сделать так?» Я отвечаю, что можно попробовать. Самое интересное, что она всегда оказывается права.

По словам Тима, к Лене у него возникла любовь с первого взгляда. Хотя познакомились они случайно.

- Меня и моего компаньона из группы «Secret Service» Ульфа Валберга пригласили в Россию на концерт в 2006 году, - продолжает Норелл. - Мне была очень интересна Россия, поэтому я позвонил в маленькое книжное издательство в Швеции, которым владела Елена. Мы обменялись адресами и узнали, что живём совсем рядом. А также поняли, что у нас много общего, в том числе любовь к собакам. У неё был родезийский риджбек, а у меня - пудель. Мы решили встретиться и заодно познакомить наших собак (смеётся). И когда я увидел её с красивыми, ниспадающими на плечи светлыми волосами влюбился сразу же!