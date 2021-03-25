Тим Норелл из Secret Service: «Русская жена говорит мне: «Хватит плесневеть!»
Артист каждое воскресенье приносит супруге завтрак в постель
Мало кто знает, что у лидера группы Secret Service Тима Норелла – русская жена. С Еленой он вместе уже 15 лет. За это время Тим смог познать русскую душу. В интервью Sobesednik.ru он рассказал о семейной жизни, а так же о грядущем визите в Россию.
Буквально на днях Тим презентовал ремейк песни Army of Lovers «Lit de Parade». А вскоре планирует вернуться в Россию.
- До начала пандемии мы приехали в Россию для первой части нашего тура, - объясняет Норелл. - Здесь мы презентовали песни «Go on» и «Secret Mission». Мы должны были закончить тур, но началась пандемия. “Lit de Parade” - это скорее продолжение пути нашей группы. Могу сказать точно, что «новым творческим потоком» будет возвращение Secret Service в Россию с презентацией нового альбома, которая состоится, скорее всего, весной 2022 года.
Россию Тим полюбил сразу. И немалую роль в этом сыграла его супруга Елена.
- Моя жена – это моя муза, - говорит Тим. - Я был довольно одинок до встречи с ней. Когда первая часть истории «Secret Service» почти закончилась, я не знал, что мне дальше делать с песнями. И моя жена мне помогла. Она очень любит мою музыку и всегда заинтересована в том, что я пишу. Иногда после прослушивания композиций, она задаёт вопрос: «А если сделать так?» Я отвечаю, что можно попробовать. Самое интересное, что она всегда оказывается права.
По словам Тима, к Лене у него возникла любовь с первого взгляда. Хотя познакомились они случайно.
- Меня и моего компаньона из группы «Secret Service» Ульфа Валберга пригласили в Россию на концерт в 2006 году, - продолжает Норелл. - Мне была очень интересна Россия, поэтому я позвонил в маленькое книжное издательство в Швеции, которым владела Елена. Мы обменялись адресами и узнали, что живём совсем рядом. А также поняли, что у нас много общего, в том числе любовь к собакам. У неё был родезийский риджбек, а у меня - пудель. Мы решили встретиться и заодно познакомить наших собак (смеётся). И когда я увидел её с красивыми, ниспадающими на плечи светлыми волосами влюбился сразу же!
Как оказалось, Елена уже долгое время жила в Швеции. За границу она уехала в далёком 1988 году и поняла: на родину не вернётся.
- Когда я уезжала из родной страны - это была не Россия, а Советский Союз, - рассказывает Елена. - Все думали, что вернусь через неделю. Иначе бы меня не выпустили. Но только я знала, что уже никогда не вернусь. С собой можно было взять только двести рублей и немного одежды. Уже в вагоне пограничники пересчитали, сколько у меня вещей в сумке, чтобы всё было рассчитано только на одну неделю. У меня же её вообще было только на два дня, поэтому они особо не придирались. Когда я проснулась и увидела абсолютно другую страну: автомобили, ровненько стоящие вдоль перронов и зданий, чистоту и порядок, поняла, что нахожусь совсем в другом мире.
С Еленой Тим живёт уже пятнадцать лет. И уверяет: со временем их отношения становятся только крепче.
- Я могу сказать словами героини фильма «Сладкая жизнь» Аниты Экберг, - продолжает артист. - На вопрос журналиста: «Какие самые важные вещи в жизни?» - она ответила: “Мне нравится многие вещи в жизни, но есть три самых важных - любовь, любовь, любовь…” Именно это я могу отнести и к нашим отношениям. Но, конечно же, любовь - это не всё для долгих и счастливых взаимоотношений. Также важно научиться просить прощения после любой ссоры даже тогда, когда ты знаешь, что не виноват. В наших отношениях чаще всего прошу прощения я.
Есть у артиста и ещё один секрет длительных отношений. Он никогда не ложится в постель в одежде.
- Нужно всегда ложиться спать обнажёнными, потому что, когда ты чувствуешь кожу другого человека или обнимаешь его, вы раскрываетесь друг перед другом, - уверен Тим. - Ещё очень важно иметь повседневные дела, которые вы совершаете вместе. Каждую пятницу мы устраиваем так называемую “Dryer Friday” - это то время, которое мы посвящаем самим себе. А каждое воскресенье я приношу Елене завтрак в постель с небольшим бокалом шампанского и маленькими деликатесами.
Очень важно иметь такие маленькие ритуалы каждую неделю, а не только по праздникам. И, разумеется, говорю ей каждый день: «Я тебя люблю». Мы друг с другом находимся 24/7, и оба работаем из дома. Большинство пар, находясь в таком режиме, расходятся буквально после одного года отношений.
- Мы не смотрим телевизор, потому что нам всегда есть о чём поговорить, - улыбается Елена. - Вместо этого мы посвящаем время общению. Каждый вечер Тим готовит. Когда он не пишет музыку, он готовит (смеётся). Я очень энергичная, в отличие от Тима. Я многозадачный человек и могу делать несколько дел сразу. Тим же предпочитает делать что-то одно. И когда он долго сидит и что-то делает, я говорю: «Хватит плесневеть! Самое главное - это не заплесневеть. Давай придумаем это или сделаем вот это?» Я всегда толкаю его на новые и интересные авантюры, он соглашается, и всегда получается что-то грандиозное.