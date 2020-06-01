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«Стоит сотни миллионов рублей»: Поргина заявила о желании продать квартиру Караченцова

Людмила Андреевна хочет построить на даче в Подмосковье новый дом

Фото: Global Look Press

Совсем недавно Людмила Поргина признавалась, что пошла на серьёзный шаг. Она стала сдавать квартиру в центре Москвы, в которой они были счастливы с Николаем Караченцовым. Правда, квартиранты поставили условие: там не должно быть личных вещей актёра. Дневники и многочисленные портреты Николая Петровича, развешанные по стенам, вдове пришлось вынести. Теперь Поргина не знает, куда девать личные вещи звёздного мужа.

- Я позвонила Наташе Барбье с Первого канала, - рассказала Людмила Андреевна. – Хотела попросить её построить над нашим гаражом комнату, в которой бы я смогла разместить все вещи Коли. Но она сказала, что помочь не сможет, так как сейчас такой программы нет. Доживу до весны и, наверное, построю сама над гаражом большую комнату, в котором размещу все вещи Коли.

- И есть ещё идея продать квартиру в Шведском тупике, - вздыхает Людмила Андреевна. - У нас же большущая квартира. Стоит по примерным оценкам 280 миллионов рублей. И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток. Наверное, так и будет. Но этим вопросом буду заниматься позже: а сейчас мы с внучкой улетаем на отдых в Дубай. В те места, где мы так любили проводить время с Колей.

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