«Исполню последнюю волю Армена»: собственник квартиры Джигарханяна рассказал о конфликте с вдовой артиста

В семье наследников Армена Джигарханяна вновь неспокойно. В эфире программы «Пусть говорят» вдова актёра Татьяна Власова призналась, что переживает за судьбу квартиры на Арбате, в которой она прожила всю сознательную жизнь с мужем и в которой обитает до сих пор. Татьяна Сергеевна заявила, что на её глазах происходит самый натуральный отжим жилплощади.

При разводе с Джигарханяном у Татьяны Сергеевны в собственности осталась лишь половина квартиры. Вторая половина досталась Армену Борисовичу. Впрочем, вскоре от своей доли актёр решил избавиться и продал её бизнесмену Юрию Растегину. Тогда он жил с Виталиной Цымбалюк-Романовской и был уверен, что на Арбат больше не вернётся.

Впрочем, после скандального развода с Виталиной актёр вновь переехал на Арбат. Растегин пообещал, что там легендарный актёр сможет жить до самой смерти. После кончины Армена Борисовича владелец половины жилья пообещал организовать там музей. Но Татьяна Сергеевна в это не верит.

- Я знаю, что не будет никакого музея. Это отжим недвижимости, - заявила в эфире Первого канала вдова Джигарханяна. - Это абсолютно точно. Абсолютно. Есть архив Армена Борисовича. Но у меня даже никто не спросил, где он находится вообще. Из чего музей делать? Дикая история совершенно.

Сам Юрий Растегин в беседе с нашими корреспондентами заявил, что не понимает, почему нервничает Татьяна Сергеевна. Бизнесмен уверяет: к ней он всегда относился с большим уважением.

- Татьяна Сергеевна может не волноваться: я её не буду выселять из квартиры, конечно, - говорит бизнесмен. - Переживать ей не стоит совершенно. С чего бы я вдруг стал выселять из квартиры человека? Во-первых, у неё есть полное право на проживание там, так как она – собственница второй половины жилья. А, во-вторых, летом мы с ней встречались, и я подтвердил свои намерения.

- Мы встречались вместе с Татьяной Сергеевной и её сыном Степаном, - продолжает Растегин. - Я предложил два варианта. Татьяна Сергеевна может жить в квартире на Арбате, сколько захочет. Или же я могу приобрести ей другую квартиру в Москве, более удобную и комфортную для проживания пожилого человека, а в жилье на Новом Арбате сделаю музей. Татьяна Сергеевна сказала, что подумает. На этом мы и разошлись. Почему она вдруг стала волноваться сейчас, я не понимаю. Татьяна Сергеевна - пожилой человек, в возрасте. Может, что-то у неё поменялось. Но у меня ничего не поменялось. Говорю абсолютно точно: никуда её выселять не собираюсь.

При этом от своих планов – исполнить последнюю волю Армена Борисовича организовать в квартире на Арбате музей актёра – Растегин отказываться не собирается.

- Это была воля Джигарханяна и я её буду доводить до ума, - продолжает Юрий. - Музей будет. Все остальное – дело времени. Более того, у нас в своё время с Арменом Борисовичем было подписано на эту тему соглашение. У меня есть видео, как он это все подписывал.