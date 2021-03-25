Марина Хлебникова: «Овсиенко, Гулькина и Кай Метов – настоящие люди, они меня не бросят»

Трагедия, произошедшая с Мариной Хлебниковой – следствие череды печальных событий, которые сопровождали певицу в последнее время. Два года назад погиб её сожитель, затем она упала со второго этажа и сломала шейку бедра, еле восстановилась. Отец Марины Арнольдовны лежит без движения после инсульта, а друзья все бросили. Рядом оставались только Овсиенко, Кай Метов и Наталия Гулькина.

Прошлой зимой, почти год назад, мне позвонила соседка Марины Хлебниковой Инна П. (имя изменено – прим. ред.), она сообщила, что певица нуждается в помощи.

Сейчас все «сбитые лётчики» шоу-бизнеса начнут в один голос говорить, что дружат с Мариной, но это не так – она была никому не нужна. Уважаемые деятели сцены даже с днём рождения её не поздравляли. На помощь Хлебниковой приходила только её соседка и подруга Инна, которая призывает весь шоу-бизнес поддержать сейчас несчастную артистку деньгами – в последнее время лекарства ей купить было не на что.

– Я не могу спать, – призналась Хлебникова соседке, когда та увидела у неё на тумбочке психотропные препараты, которые выписал доктор.

– После перенесённой травмы. когда Мариночка сломала шейку бедра, ей было совсем тяжело, – рассказывает Инна. – Она ведь за папой ухаживала, который лежит после инсульта, а тут сама двигаться не могла, но выкарабкалась, она сильная, всё терпела. Здесь не так тяжело было с папой, как с мамой, которая всей семье давала дрозда – истинный жандарм в юбке. Дочка Маринкина на это всё посмотрела и уехала на дачу жить, то есть по сути тоже бросила мать.

– Сейчас почти все деятели нашего шоу-бизнеса говорят, что дружили с Хлебниковой, бывали у неё в гостях, нашлись директора певицы.

– Какие там директора?! Она сиделку не могла оплатить. В прошлом году с юбилеем никто из коллег Маришу не поздравил. Пару недель назад, шестого числа, с очередным днём рождения Кай Метов поздравил, она так счастлива была и рада! Танька Овсиенко, – мировая девчонка, рассказывала она мне. «Таня Овсиенко, Наташа Гулькина и Кай – мировые ребята, они меня никогда не оставят», – в моменты особой своей грусти признавалась Марина.