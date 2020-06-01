"Хотела поднять Коле настроение": Поргина покрасилась в розовый цвет ради умершего супруга

Людмила Поргина неожиданно удивила резкой сменой имиджа. Вдова Караченцова перекрасила часть своих волос в розовый цвет. За столь модное перевоплощение Людмилу Андреевну сильно критикуют. Но Поргина объяснила: она изменилась, чтобы поднять настроение умершему мужу на том свете.

- Приближалась грустная дата – годовщина со дня смерти Коли, - вздыхает Людмила Андреевна. – И чтобы создать настроение Коле там, на небесах, и мне здесь на земле почувствовать себя более радостно, я пришла в парикмахерскую и сказала: «Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры. Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!». И мне добавили розовых волос. Кажется, получилось очень симпатично. Правда, мне уже сказали, что в Интернете очень многие осудили меня за столь яркое преображение. Но мне плевать на них. Пускай знают, что это не для меня, а для Коли.

По словам Поргиной, несмотря на уход Караченцова, связь с мужем она не потеряла. Теперь они регулярно общаются с Николаем Петровичем во снах.

- Коля пребывает с Богом, у него там все хорошо, - продолжает актриса. – Он мне очень часто снится. Особенно в те моменты, когда предстоит решать очень сложные вопросы. Он сразу приходит ко мне во сне и говорит: «Не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой!». Он защищает меня оттуда, понимаете? Коля мне еще при жизни сказал: «Когда я уйду к Богу, буду тебя слышать и видеть каждую секунду. Не забывай об этом. Вы не можете нас видеть и слышать, а мы можем». Эти слова мне он сказал мне перед самым уходом. А о том, что с того света можно наблюдать за нами, Коля узнал сразу после аварии. Муж лежал в коме два месяца, а потом вышел из нее и сразу сказал: «Я тебя видел каждую секунду и контролировал все свои действия!». Так что тот свет есть: можете не сомневаться.