Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:30

"Хотела поднять Коле настроение": Поргина покрасилась в розовый цвет ради умершего супруга

Артистка уверяет, что Николай Петрович наблюдает за ней с того света

Фото: дмитрий ильинский

Людмила Поргина неожиданно удивила резкой сменой имиджа. Вдова Караченцова перекрасила часть своих волос в розовый цвет. За столь модное перевоплощение Людмилу Андреевну сильно критикуют. Но Поргина объяснила: она изменилась, чтобы поднять настроение умершему мужу на том свете. 

- Приближалась грустная дата – годовщина со дня смерти Коли, - вздыхает Людмила Андреевна. – И чтобы создать настроение Коле там, на небесах, и мне здесь на земле почувствовать себя более радостно, я пришла в парикмахерскую и сказала: «Добавьте мне нечто розовое, как у Венеры. Хочу, чтобы я сияла и сверкала, а он это видел!». И мне добавили розовых волос. Кажется, получилось очень симпатично. Правда, мне уже сказали, что в Интернете очень многие осудили меня за столь яркое преображение. Но мне плевать на них. Пускай знают, что это не для меня, а для Коли.

По словам Поргиной, несмотря на уход Караченцова, связь с мужем она не потеряла. Теперь они регулярно общаются с Николаем Петровичем во снах.

- Коля пребывает с Богом, у него там все хорошо, - продолжает актриса. – Он мне очень часто снится. Особенно в те моменты, когда предстоит решать очень сложные вопросы. Он сразу приходит ко мне во сне и говорит: «Не волнуйся, все будет хорошо. Я с тобой!». Он защищает меня оттуда, понимаете? Коля мне еще при жизни сказал: «Когда я уйду к Богу, буду тебя слышать и видеть каждую секунду. Не забывай об этом. Вы не можете нас видеть и слышать, а мы можем». Эти слова мне он сказал мне перед самым уходом. А о том, что с того света можно наблюдать за нами, Коля узнал сразу после аварии. Муж лежал в коме два месяца, а потом вышел из нее и сразу сказал: «Я тебя видел каждую секунду и контролировал все свои действия!». Так что тот свет есть: можете не сомневаться.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Культура и ТВ 21 минуту назад

Исчезновению Саши Бортич официальных объяснений не нашлось

Культура и ТВ 2 часа назад

«Тайная лавка ядов»: загадочно предсказуемый псевдосаспенс

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Светлана может оказаться на улице": Сафронов предостерег Светличную от аферистов

Шоу-бизнес 2 часа назад

Пугачева исхудала на уколах для диабетиков? Ученые из Дании спасают русских звезд от лишнего веса

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Один поцелуйчик!" Наташа Королева шокировала Николаева неожиданной просьбой

Шоу-бизнес 17 часов назад

«Мне стыдно, что я когда-то стоял рядом с Пригожиным!» Продюсер подаёт в суд на Авраама Руссо

Культура и ТВ 18 часов назад

Кехман снимает с репертуара спектакль с Бузовой и планирует закрыть МХАТ на реконструкцию

Шоу-бизнес 1 день назад

Руслан Алехно: «Семья интереснее творчества, но не хочу переступать эту черту»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Муз-ТВ» оштрафовали на миллион за гей-пропаганду

Культура и ТВ 1 день назад

«Король Ричард»: американский байопик про сестёр Уильямс

Культура и ТВ 1 день назад

«Бесит»: актрису Сашу Бортич вычёркивают из сериала

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Сделали жирную бабищу с синяками": Апина рассказала о непростых отношениях на "Суперстаре"

Шоу-бизнес 2 дня назад

«Полная деградация»: Керимова рассказала об "алкотуре" Волочковой в Турции

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Природная деформация": Аллу Пугачеву хирурги из Европы избавили от проблем с зубами

Шоу-бизнес 2 дня назад

Марина Клещева: «Когда Светличную искала вся страна, она ехала со мной в электричке!»

Культура и ТВ 2 дня назад

Тарантино порвал себя на сувениры

Культура и ТВ 2 дня назад

«Рюссен Коммер» – на дне в шведской эмиграции

Культура и ТВ 2 дня назад

Сергею Галанину – 60. Отметит сначала с друзьями, потом с оркестрами и поклонниками

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика