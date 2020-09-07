Участник «Ледникового периода» Макар Запорожский: Не против вылететь с проекта
Звезда сериалов «Молодёжка» и «Метод» показывает отличные результаты на проекте. Мы поговорили с Макаром об ошибках на льду, уходе из «Молодёжки», а также затронули тему взаимодействия с поклонниками в соцсетях
- Участники «Ледникового» порой тяжело принимают низкие баллы от судей. Вы как реагируете на неудачные прокаты?
- Нормально. Почему, если ты плохо откатал, тебе должны ставить хорошие баллы? Во втором выпуске было очень жалко, что в эфире все вышло не так, как на тренировке. Стараюсь ошибки не повторять, но пока, вроде, всё получается хорошо. А если честно, я вообще не против того, чтобы вылететь с проекта, совершенно спокойно к этому отношусь. Если я не могу блистать, как другие, что мне здесь делать?
- Знаю, что и в вашей профессии не всегда всё бывает гладко, не все кастинги проходят удачно, - как относитесь к провалам, скажем так?
- Да, один из сорока бывает удачным. Но нет, вы чего, это не провал. Кастинг, это проба, проба не только для актёра, но и для режиссёра. Много людей, которые сделают эту определённую роль хорошо, но сделают свою работу по-разному. Часто бывает, что ты идёшь на пробу, но понимаешь, что это абсолютно не твой материал, если бы ты его делал, ты бы себя точно не взял. Есть артисты, и очень хорошие, которые сильно расстраиваются, не пройдя кастинг, но причина же не в них, там мог продюсер отказать, или по графикам могли не сойтись, - причины бывают разные. Но копаться в себе - не щадить свои нервы.
- Никита Пресняков сетовал, что многие здесь уже имели прошлое с коньками, в отличие от него. Вам помогает ваше прошлое?
- Конечно, помогает, я согласен с Никитой. Но, видимо, его для этого и позвали, чтобы он играл свою роль. По фигурному ездить – это совсем другое. Поднять партнёршу и не уронить, - это не сложно, а вот проехать так, чтобы было изящно, - очень непросто.
- Вас многие ассоциируют с сериалом «Молодёжка», не устали от этого «клише»?
- Я благодарен этому проекту за то, что он мне дал, - популярность, заработок. Когда я стал претендовать на человеческий заработок во втором сезоне, мне отказали, вот я и соскочил. В первом сезоне мы работали за идею, было очень интересно, весело, но сценарий… Все говорят, что сериал классный, можно детям показать. Мне кажется, детям много чего можно показать. Я не смотрел ни одной серии «Молодёжки», когда читал сценарий, понял, что это не моя история. Затем ознакомился со вторым сезоном, также не был воодушевлён, но думал хоть заработать…Странно, что его посмотрели столько людей, до сих пор за него держатся.
- Девушки до сих пор атакуют в соцсетях?
- Куда? Мне уже за тридцать, да и я не особо активный пользователь соцсетей. В «Инстаграм» захожу, чтобы узнать, как у близких дела, посмотреть на котиков и следить за спортивными новостями. У меня есть запросы, но я смотрю, только если вижу сообщения о помощи больным деткам. После «Молодёжки» был бум, признаюсь. Я сначала думал, что всем надо отвечать, писал каждому. А потом мне сказали: ты чего, полтора часа сидишь в телефоне и отвечаешь незнакомым людям. Действительно, это занимало уйму времени. Я решил: либо всем, либо никому.
- Знаю, что вы постоянно в разъездах, над чем сейчас трудитесь?
- Снимаюсь в сериале для телеканала «Россия», параллельно работаю в другом проекте. Совсем скоро выйдет фильм про советского футболиста Боброва, я играю главную роль. Там покажут события 1945-го года, когда лучшая команда СССР поехала в Лондон играть с лучшими английскими клубами. В то время англичане не участвовали ни в каких чемпионатах, считали, что это ниже их достоинства, скажем так. Наши приехали и не проиграли им ни одного матча. Кино было снято очень неравнодушными людьми.
- Слышала, советские бутсы – то ещё испытание…
- Да, да, нам тоже было непросто. Я покупал специальные стелечки в аптеке, заклеивал мозоли силиконовыми пластырями.
- Как готовились к роли?
- Я раньше никогда не играл, больше баскетболом увлекался. Для съёмок меня готовили почти два месяца, я занимался с тренером. Создатели настаивали, чтобы не было дублёров, больше скажу, мы воспроизвели комбинации всех голов. На стадионе работали сутками, на поле, которое наш режиссёр сам же засеял и облагородил.