Участник «Ледникового периода» Макар Запорожский: Не против вылететь с проекта

- Участники «Ледникового» порой тяжело принимают низкие баллы от судей. Вы как реагируете на неудачные прокаты?

- Нормально. Почему, если ты плохо откатал, тебе должны ставить хорошие баллы? Во втором выпуске было очень жалко, что в эфире все вышло не так, как на тренировке. Стараюсь ошибки не повторять, но пока, вроде, всё получается хорошо. А если честно, я вообще не против того, чтобы вылететь с проекта, совершенно спокойно к этому отношусь. Если я не могу блистать, как другие, что мне здесь делать?

- Знаю, что и в вашей профессии не всегда всё бывает гладко, не все кастинги проходят удачно, - как относитесь к провалам, скажем так?

- Да, один из сорока бывает удачным. Но нет, вы чего, это не провал. Кастинг, это проба, проба не только для актёра, но и для режиссёра. Много людей, которые сделают эту определённую роль хорошо, но сделают свою работу по-разному. Часто бывает, что ты идёшь на пробу, но понимаешь, что это абсолютно не твой материал, если бы ты его делал, ты бы себя точно не взял. Есть артисты, и очень хорошие, которые сильно расстраиваются, не пройдя кастинг, но причина же не в них, там мог продюсер отказать, или по графикам могли не сойтись, - причины бывают разные. Но копаться в себе - не щадить свои нервы.

- Никита Пресняков сетовал, что многие здесь уже имели прошлое с коньками, в отличие от него. Вам помогает ваше прошлое?

- Конечно, помогает, я согласен с Никитой. Но, видимо, его для этого и позвали, чтобы он играл свою роль. По фигурному ездить – это совсем другое. Поднять партнёршу и не уронить, - это не сложно, а вот проехать так, чтобы было изящно, - очень непросто.