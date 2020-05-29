"Светлана может оказаться на улице": Сафронов предостерег Светличную от аферистов

Громкую ссору Светланы Светличной с родственниками продолжают активно обсуждать в светской тусовке. После исчезновения звезда оказалась на больничной койке. Приятель знаменитой актрисы, народный художник РФ Никас Сафронов, в недоумении от произошедшего.

- За тем, что сейчас происходит со Светланой, очень горько наблюдать, - говорит Сафронов. – Она – легендарная актриса, которая заслуживает почитания не только со стороны своих поклонников, но и родственников. Актеры – натуры очень тонкие, чувствительные, ранимые. Конечно, Светлане хочется больше заботы и внимания со стороны сына, внучки. Жаль, что родные Светличной этого не понимают. Если уж решились на обмен ее квартиры, то, наверное, им лучше было бы сделать так, чтобы Светлана была под круглосуточным их наблюдением. Можно же было приобрести новое жилье в одном подъезде с ними или хотя бы в соседнем доме.

- Я опасаюсь, что в дальнейшем эта ситуация может принять трагический поворот, - вздыхает Никас. – Мы все знаем множество историй, когда немолодые звезды привлекали внимание к своей персоне не совсем чистых на руку людей и лишались недвижимости. Боюсь, как бы Светлана не оказалась в итоге на улице – она слишком доверчивый человек, как многие актеры. Мне кажется, что друзья Светличной и ее родственники сейчас должны уделять ей особое внимание и пристально следить за тем, какие бумаги она подписывает. Им следует почаще навещать ее, приглашать к себе в гости. Надеюсь, что она заглянет и ко мне тоже.