«Распутина меня пугает тем, что завоет и залает...» Наталия Власова раскритиковала «непрофессиональное» жюри «Суперстара»

- А Маша Распутина?

- Она вместе со своим образом осталась в 80-90-ых годах. Я не знаю ни одной ее песни кроме «Гималаев», в которых она завоет, залает и голая кого-то съест, и дуэта с Филиппом Киркоровым. Кроме воспоминаний из глубочайшего детства и мысли, как такое вообще можно вещать со сцены, никаких других ассоциаций с этой женщиной у меня нет. За 20 лет я выпустила восемь авторских альбомов и два десятка клипов, что сделала за это время Мария (она же Алла Агеева) я не знаю, но она на полном серьезе судит меня. Конечно, тут можно только улыбаться. Что касается других членов жюри: Стас Пьеха – талантливый, развивающийся артист, который учился на «Фабрике звезд», когда я была там «приглашенной звездой» от Аллы Борисовны Пугачевой. Поэтому всерьез воспринимать его как члена жюри мне тоже очень сложно. К Лере Кудрявцевой я сначала отнеслась нейтрально, потому что она сказала, что не музыкант и будет оценивать артистов просто по ощущениям, но, когда я увидела, как из-за её личной неприязни к конкретной песне один замечательный артист, мой коллега, потерял бал в самый ответственный момент, я свое мнение кардинально изменила. Это было оглушительно непрофессионально.

- Что бы вы еще изменили в шоу?

- Во-первых, я считаю, что нужно вернуть прежние правила, когда никто не выбывал. Для того, чтобы у артистов была возможность раскрыться, и чтобы они не переживали, искусственно конкурируя, а получали удовольствие от творческого процесса. Это очень влияет на общее настроение на сцене за кулисами. Все говорят, что прошлый «Суперстар» был гораздо дружнее и теплее. Уверена, что это именно из-за этого. Не говоря уже просто о том, что по этим артистам соскучились зрители и сам телеканал с уходом каждого артиста теряет большую часть аудитории. Я получила в первые сутки больше тысячи писем, и почти все пишут, что больше не будут смотреть проект. Во-вторых - очень важно организовать голосование хотя бы зрителей в зале. Потому, что по факту, взрослый артист, потративший несколько месяцев на подготовку к проекту, уходит из него по воле четырех субъективных мнений. Это крайне некорректно по отношению к труду артиста. Еще один важный момент – нужно чтобы зрители понимали: над каждым номером трудится большая команда людей – продюсеры, аранжировщики, звукорежиссеры, стилисты, костюмеры. И когда артист выходит на сцену, он один получается несет ответственность и за то, что у него тихо звучит голос в фонограмме, и аранжировка «так себе» или «костюм дурацкий».