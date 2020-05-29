«Распутина меня пугает тем, что завоет и залает...» Наталия Власова раскритиковала «непрофессиональное» жюри «Суперстара»
Певица первой покинула шоу
Певица Наталия Власова стала первой артисткой, покинувшей второй сезон шоу «Суперстар! Возвращение». Члены жюри крайне низко оценили исполнение певицей песни «Нежность». О своих впечатлениях от проекта, а также личной жизни, артистка рассказала в интервью «Собеседнику».
- «Суперстар! Возвращение» - первое шоу в моей жизни,- говорит автор и исполнитель бессмертного хита «Я у твоих ног». – На проекте я впервые в жизни спела не свою песню. Композицию «Нежность» мне захотелось сделать принципиально по-своему, ориентируясь на лучшие образцы мировой музыки. Несмотря на то, что члены жюри не смогли этого профессионально оценить, это высоко оценили зрители, что для меня значительно важнее.
- Сергей Соседов очень резко высказывался о вас на протяжении двух выпусков. Как реагировали на его критику?
- Никто из членов жюри для меня не является авторитетом в большом музыкальном мире. Соседов – эпатажный шоумен, балансирующий на грани журналистики и некоторых знаний в истории эстрадной музыки. Он постоянно противоречит сам себе. Местами очень поверхностный, вдобавок - великий консерватор со стереотипным мышлением. Сергей на дух не переносит никакие эксперименты. Считает, что песню с 50-летней историей до окончания мира нужно петь только одним образом. И часто показывает, как нужно «правильно» петь. Жаль, что такой человек формирует общественное мнение. На презентации проекта я ему сказала со сцены, что если он будет так судить, то русская популярная музыка навсегда останется в прошлом веке. Чувствуя свою ответственность, он должен быть мега-продвинутым и ориентироваться не только в русской популярной музыке прошлого и настоящего, но ещё и в современной мировой музыке.
- А Маша Распутина?
- Она вместе со своим образом осталась в 80-90-ых годах. Я не знаю ни одной ее песни кроме «Гималаев», в которых она завоет, залает и голая кого-то съест, и дуэта с Филиппом Киркоровым. Кроме воспоминаний из глубочайшего детства и мысли, как такое вообще можно вещать со сцены, никаких других ассоциаций с этой женщиной у меня нет. За 20 лет я выпустила восемь авторских альбомов и два десятка клипов, что сделала за это время Мария (она же Алла Агеева) я не знаю, но она на полном серьезе судит меня. Конечно, тут можно только улыбаться. Что касается других членов жюри: Стас Пьеха – талантливый, развивающийся артист, который учился на «Фабрике звезд», когда я была там «приглашенной звездой» от Аллы Борисовны Пугачевой. Поэтому всерьез воспринимать его как члена жюри мне тоже очень сложно. К Лере Кудрявцевой я сначала отнеслась нейтрально, потому что она сказала, что не музыкант и будет оценивать артистов просто по ощущениям, но, когда я увидела, как из-за её личной неприязни к конкретной песне один замечательный артист, мой коллега, потерял бал в самый ответственный момент, я свое мнение кардинально изменила. Это было оглушительно непрофессионально.
- Что бы вы еще изменили в шоу?
- Во-первых, я считаю, что нужно вернуть прежние правила, когда никто не выбывал. Для того, чтобы у артистов была возможность раскрыться, и чтобы они не переживали, искусственно конкурируя, а получали удовольствие от творческого процесса. Это очень влияет на общее настроение на сцене за кулисами. Все говорят, что прошлый «Суперстар» был гораздо дружнее и теплее. Уверена, что это именно из-за этого. Не говоря уже просто о том, что по этим артистам соскучились зрители и сам телеканал с уходом каждого артиста теряет большую часть аудитории. Я получила в первые сутки больше тысячи писем, и почти все пишут, что больше не будут смотреть проект. Во-вторых - очень важно организовать голосование хотя бы зрителей в зале. Потому, что по факту, взрослый артист, потративший несколько месяцев на подготовку к проекту, уходит из него по воле четырех субъективных мнений. Это крайне некорректно по отношению к труду артиста. Еще один важный момент – нужно чтобы зрители понимали: над каждым номером трудится большая команда людей – продюсеры, аранжировщики, звукорежиссеры, стилисты, костюмеры. И когда артист выходит на сцену, он один получается несет ответственность и за то, что у него тихо звучит голос в фонограмме, и аранжировка «так себе» или «костюм дурацкий».
- Есть ли позитивные моменты, которые вы вынесли из шоу?
- Конечно! Я покинула этот проект с легкостью и настоящим богатством: не знала, что могу быть такой сильной и спокойной тогда, когда в меня летят первобытные камни. Ни одно слово не коснулось сердца, я только лишь удивилась. А еще, я завершила работу над песней, за которую три года боялась браться. Она называется «Она любила музыку», и мы готовили её к финалу проекта. В ней всё основано на реальных событиях, и я посвятила её своему бывшему мужу, с которым мы прожили 20 лет вместе и три года назад развелись. Третьего декабря состоится эта долгожданная для меня и моих единочувственников премьера.
- Что послужило причиной расставания с мужем?
- Не осталось ничего общего, кроме дочки. Когда стало понятно, что между нами пропасть, Бог послал те обстоятельства, в которых нельзя было не поставить точку. Он всегда всё дает по силам. Не бойтесь в 40 начинать всё с начала. Откроете в себе множество удивительных вещей! Сегодня мы с бывшим мужем в прекрасных отношениях, дочка живет на два дома и говорит, что наше решение было абсолютно правильным.