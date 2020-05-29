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«Распутина меня пугает тем, что завоет и залает...» Наталия Власова раскритиковала «непрофессиональное» жюри «Суперстара»

Певица первой покинула шоу

Фото: личный архив Наталии Власовой

  Певица Наталия Власова стала первой артисткой, покинувшей второй сезон шоу «Суперстар! Возвращение». Члены жюри крайне низко оценили исполнение певицей песни «Нежность». О своих впечатлениях от проекта, а также личной жизни, артистка рассказала в интервью «Собеседнику».

 - «Суперстар! Возвращение» - первое шоу в моей жизни,- говорит автор и исполнитель бессмертного хита «Я у твоих ног». – На проекте я впервые в жизни спела не свою песню. Композицию «Нежность» мне захотелось сделать принципиально по-своему, ориентируясь на лучшие образцы мировой музыки. Несмотря на то, что члены жюри не смогли этого профессионально оценить, это высоко оценили зрители, что для меня значительно важнее. 

- Сергей Соседов очень резко высказывался о вас на протяжении двух выпусков. Как реагировали на его критику?

- Никто из членов жюри для меня не является авторитетом в большом музыкальном мире. Соседов – эпатажный шоумен, балансирующий на грани журналистики и некоторых знаний в истории эстрадной музыки. Он постоянно противоречит сам себе. Местами очень поверхностный, вдобавок - великий консерватор со стереотипным мышлением. Сергей на дух не переносит никакие эксперименты. Считает, что песню с 50-летней историей до окончания мира нужно петь только одним образом. И часто показывает, как нужно «правильно» петь. Жаль, что такой человек формирует общественное мнение. На презентации проекта я ему сказала со сцены, что если он будет так судить, то русская популярная музыка навсегда останется в прошлом веке. Чувствуя свою ответственность, он должен быть мега-продвинутым и ориентироваться не только в русской популярной музыке прошлого и настоящего, но ещё и в современной мировой музыке.

Фото: личный архив Наталии Власовой

- А Маша Распутина?

- Она вместе со своим образом осталась в 80-90-ых годах. Я не знаю ни одной ее песни кроме «Гималаев», в которых она завоет, залает и голая кого-то съест, и дуэта с Филиппом Киркоровым. Кроме воспоминаний из глубочайшего детства и мысли, как такое вообще можно вещать со сцены, никаких других ассоциаций с этой женщиной у меня нет. За 20 лет я выпустила восемь авторских альбомов и два десятка клипов, что сделала за это время Мария (она же Алла Агеева) я не знаю, но она на полном серьезе судит меня. Конечно, тут можно только улыбаться. Что касается других членов жюри: Стас Пьеха – талантливый, развивающийся артист, который учился на «Фабрике звезд», когда я была там «приглашенной звездой» от Аллы Борисовны Пугачевой. Поэтому всерьез воспринимать его как члена жюри мне тоже очень сложно. К Лере Кудрявцевой я сначала отнеслась нейтрально, потому что она сказала, что не музыкант и будет оценивать артистов просто по ощущениям, но, когда я увидела, как из-за её личной неприязни к конкретной песне один замечательный артист, мой коллега, потерял бал в самый ответственный момент, я свое мнение кардинально изменила. Это было оглушительно непрофессионально. 

- Что бы вы еще изменили в шоу?

- Во-первых, я считаю, что нужно вернуть прежние правила, когда никто не выбывал. Для того, чтобы у артистов была возможность раскрыться, и чтобы они не переживали, искусственно конкурируя, а получали удовольствие от творческого процесса. Это очень влияет на общее настроение на сцене за кулисами. Все говорят, что прошлый «Суперстар» был гораздо дружнее и теплее. Уверена, что это именно из-за этого. Не говоря уже просто о том, что по этим артистам соскучились зрители и сам телеканал с уходом каждого артиста теряет большую часть аудитории. Я получила в первые сутки больше тысячи писем, и почти все пишут, что больше не будут смотреть проект. Во-вторых - очень важно организовать голосование хотя бы зрителей в зале. Потому, что по факту, взрослый артист, потративший несколько месяцев на подготовку к проекту, уходит из него по воле четырех субъективных мнений. Это крайне некорректно по отношению к труду артиста. Еще один важный момент – нужно чтобы зрители понимали: над каждым номером трудится большая команда людей – продюсеры, аранжировщики, звукорежиссеры, стилисты, костюмеры. И когда артист выходит на сцену, он один получается несет ответственность и за то, что у него тихо звучит голос в фонограмме, и аранжировка «так себе» или «костюм дурацкий». 

Фото: личный архив Наталии Власовой

- Есть ли позитивные моменты, которые вы вынесли из шоу?

- Конечно! Я покинула этот проект с легкостью и настоящим богатством: не знала, что могу быть такой сильной и спокойной тогда, когда в меня летят первобытные камни. Ни одно слово не коснулось сердца, я только лишь удивилась. А еще, я завершила работу над песней, за которую три года боялась браться. Она называется «Она любила музыку», и мы готовили её к финалу проекта. В ней всё основано на реальных событиях, и я посвятила её своему бывшему мужу, с которым мы прожили 20 лет вместе и три года назад развелись. Третьего декабря состоится эта долгожданная для меня и моих единочувственников премьера. 

- Что послужило причиной расставания с мужем?

- Не осталось ничего общего, кроме дочки. Когда стало понятно, что между нами пропасть, Бог послал те обстоятельства, в которых нельзя было не поставить точку. Он всегда всё дает по силам. Не бойтесь в 40 начинать всё с начала. Откроете в себе множество удивительных вещей! Сегодня мы с бывшим мужем в прекрасных отношениях, дочка живет на два дома и говорит, что наше решение было абсолютно правильным.

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