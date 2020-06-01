Пугачева исхудала на уколах для диабетиков? Ученые из Дании спасают русских звезд от лишнего веса

Мы уже привыкли к тому, что с годами наши знаменитости только преображаются. И если раньше они удивляли нас результатом пластических операций, то сейчас – точеными формами. Звезды стали словно тростинки. Как они смогли так быстро скинуть лишние килограммы? Оказалось, поволшебничали над русскими знаменитостями ученые из Дании.

В последнее время в шоубизнесе похудели все: и Лариса Долина, и Николай Басков, и Лолита. А уж Аллу Пугачеву и вовсе не узнать! Кажется, что такой тоненькой артистка не была даже на заре своей молодости.

В своих интервью звезды уверяют, что преобразились исключительно благодаря своей силе воли. Мол, стали правильно питаться, заниматься спортом и результат не заставил себя ждать. Впрочем, как оказалось, реальность на самом деле другая.

- Весь российский шоубизнес сейчас сидит на уколах, которые изначально были разработаны учеными из Дании как средство для диабетиков, - рассказала нам одна певица. – Но потом все обратили внимание, что благодаря этим уколам стремительно уходит вес. Причем, в короткий срок.

Тратиться на похудение артистам не приходится. Цена лекарства - весьма демократичная. Комплекс уколов на месяц стоит примерно восемь тысяч рублей. Эти уколы находятся в свободной продаже, их можно приобрести в любой аптеке.

- Дания, конечно, совершила настоящую революцию, - вздыхает наш информатор. – Раньше нам приходилось морить себя голодом, пить вредные тайские таблетки, делать липосакцию. А сейчас – никакого насилия над собой. Делаешь укол и забываешь про все вредное. Сладкого не хочется вообще, булок тоже. Ты вообще очень мало кушаешь в течение дня, потому что просто не хочется. В результате - размер желудка уменьшается.

Раньше артисты делали уколы каждый день. Сейчас стало легче. Ученые из Дании выпустили новое, еще более усовершенствованное средство. Его нужно колоть всего один раз в неделю.

- Получается, всего 4 укола в месяц и ты в прекрасной форме, - продолжает артистка. При этом к врачам ходить не надо. Укол можно сделать самому в домашних условиях в живот или плечо. Один укол – это ручка-шприц. Нажимаешь на кнопочку и все.

В идеале средство должен назначить эндокринолог. Впрочем, наши звезды порой обходится без консультации со специалистами. Наш информатор уверяет, что уникальные уколы уже опробовали на себе Лолита, Алла Пугачева, Николай Басков, Филипп Киркоров и другие артисты, которые резко сбросили вес.

- Главное, чтобы щитовидка была здоровой, - продолжает звезда. – И нельзя пить. Алкоголь запрещен категорически, иначе результата не будет. Многие срываются: потом снова полнеют, потому что без допинга трудно. А потом вновь начинают делать уколы.

Артисты считают, что это средство совершенно безопасное.

- Анализы у меня такие, что можно в космос посылать, - уверяет артистка. - Так как это аптечное средство, оно, наоборот, идет на пользу. Все показатели организма приходят в норму. Я проколола два месяца. Сейчас сделаю перерыв. И если опять начну набирать вес, начну колоть снова.