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"Один поцелуйчик!" Наташа Королева шокировала Николаева неожиданной просьбой

"Дельфин и русалка" воссоединились после долгих лет разлуки

Фото: архив редакции

Игорь Николаев после большого перерыва дал сольный концерт в Москве. Какого же было удивление «дельфина», когда среди зрителей он увидел свою «русалку». Наташа Королева явилась на выступление бывшего без приглашения и весь вечер сидела в зрительном зале. Но когда Николаев запел «Маленькую страну», не удержалась и направилась к сцене.

Игорь, увидев Наташу с большим букетов желтых тюльпанов, даже растерялся. В зале возникла гробовая тишина. А Королева стала что-то ему говорить.

- Не отдает цветы, - шутил Николаев. – Видите, стоит.

- Народ просит «Желтые тюльпаны», - улыбнулась Наташа. - Игорь Юрьевич, давайте сбацаем один куплет, уважим публику.

Зрители взвыли от восторга: творческого воссоединения Николаева и Королевой они ждут уже давно. Закончив петь, Наташа не торопилась уходить, что-то требуя от бывшего. Как оказалось, поцелуев...

- Ну, поцелуйчик один, - потребовала Наташа. – Да пойду.

Казалось, такой неожиданной выходкой Королева ввела Николаева в состояние ступора. Игорь после некоторых раздумий присел на корточки и позволил поцеловать себя в щеку. Королева чмокнула композитора и направилась в зал.

Надо сказать, что после развода Николаев долгое время не появлялся с Королевой на одной сцене. Композитор не приглашает певицу на свои творческие вечера с участием других звезд. Последний раз они пели вместе пять лет назад. Тогда Николаев появился на юбилейном концерте Королевой в Кремле. Его об этом, надо сказать, просила сама Наташа.

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