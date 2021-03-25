Руслан Алехно: «Семья интереснее творчества, но не хочу переступать эту черту»

«Х-Фактор» впервые проводится в Беларуси, наставниками проекта стали Руслан Алехно, музыкальный критик Сергей Соседов, музыкант Серега и телеведущая и певица Ольга Бузова.

- Это шоу мирового уровня. То, что оно теперь и в Беларуси - это здорово, большое событие для страны, - говорит Алехно об «Х-факторе». – Судя по опросам, шоу смотрят от мала до велика, даже 80-летние дедушки с бабушками ждут каждого выпуска, это не может не радовать.

- Подружились уже с членами жюри?

- Безусловно, я был знаком со всеми, кроме Сереги. С Ольгой мы знакомы еще с 2005 года, впервые увиделись на одном из интервью после моей победы в «Народном артисте». С Сергеем Соседовым мы знакомы также давно, часто пересекаемся на различных мероприятиях, музыкальных фестивалях.

Не так давно на шоу произошел конфликт между Ольгой Бузовой и Серегой из-за количества участников в командах, Бузова также забрала к себе в команду участника, которого отсеял музыкант. Серега даже покинул студию на некоторое время.

- Это нормальная ситуация, - комментирует Руслан. - Пришлось формат конкурса нарушить, ведь у каждого члена жюри должно быть по три участника. Здесь все пошло не по сценарию. На месте Ольги я поступил бы точно также.

- А как вы относитесь к Бузовой в списке членов жюри?

- Прекрасно! У нас разноформатные участники. Мы же понимаем, что люди сейчас приходят на те же шоу из интернета, а у Оли больше подписчиков, чем у Мадонны - 23 миллиона. Ольга сегодня на слуху, она – бренд, которые продюсеры использовали в своих правильных целях. У нее есть огромный опыт, который она сможет передать своей команде. Она на своем месте. Посадить в жюри Алехно, Баскова, Михайлова, что это будет?