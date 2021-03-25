Руслан Алехно: «Семья интереснее творчества, но не хочу переступать эту черту»
Музыкант, известный победой в шоу «Народный артист», стал наставником в беларусской версии шоу «Х-Фактор». Мы поговорили с Русланом о конфликтах между наставниками шоу, обсудили появление Алехно на проекте «Голос», также не обошли вопросы о личной жизни
«Х-Фактор» впервые проводится в Беларуси, наставниками проекта стали Руслан Алехно, музыкальный критик Сергей Соседов, музыкант Серега и телеведущая и певица Ольга Бузова.
- Это шоу мирового уровня. То, что оно теперь и в Беларуси - это здорово, большое событие для страны, - говорит Алехно об «Х-факторе». – Судя по опросам, шоу смотрят от мала до велика, даже 80-летние дедушки с бабушками ждут каждого выпуска, это не может не радовать.
- Подружились уже с членами жюри?
- Безусловно, я был знаком со всеми, кроме Сереги. С Ольгой мы знакомы еще с 2005 года, впервые увиделись на одном из интервью после моей победы в «Народном артисте». С Сергеем Соседовым мы знакомы также давно, часто пересекаемся на различных мероприятиях, музыкальных фестивалях.
Не так давно на шоу произошел конфликт между Ольгой Бузовой и Серегой из-за количества участников в командах, Бузова также забрала к себе в команду участника, которого отсеял музыкант. Серега даже покинул студию на некоторое время.
- Это нормальная ситуация, - комментирует Руслан. - Пришлось формат конкурса нарушить, ведь у каждого члена жюри должно быть по три участника. Здесь все пошло не по сценарию. На месте Ольги я поступил бы точно также.
- А как вы относитесь к Бузовой в списке членов жюри?
- Прекрасно! У нас разноформатные участники. Мы же понимаем, что люди сейчас приходят на те же шоу из интернета, а у Оли больше подписчиков, чем у Мадонны - 23 миллиона. Ольга сегодня на слуху, она – бренд, которые продюсеры использовали в своих правильных целях. У нее есть огромный опыт, который она сможет передать своей команде. Она на своем месте. Посадить в жюри Алехно, Баскова, Михайлова, что это будет?
Два года назад Алехно выступил на слепых прослушиваниях проекта «Голос», к нему не повернулся ни один из наставников.
- «Голос» нужен был даже не мне, я тогда работал с продюсерской группой, мы хотели поменять отношение телеканала ко мне, - объясняет Руслан свое появление на музыкальном конкурсе. - Если вы помните, все шоу, в которых я участвовал, транслировались на телеканале «Россия». Ко всему прочему, я рад, что пошел на проект в 38 лет, а не в «Голос.60+». Я не пожалел о своем появлении в «Голосе», это же прекрасные эмоции – почувствовать себя снова участником. А то, что не повернулись - слава Богу. При моем графике на тот момент, я просто не понимал, как буду участвовать дальше.
- Константин Меладзе назвал ваше пение «ресторанным», не было обидно?
- У него такое восприятие. Если мы посмотрим, кто эту песню пел до меня - тот же Валерий Меладзе. Все познается в сравнении. Если для него мое пение было «ресторанным», пусть будет так. В том же «YouTube» почти два миллиона просмотров у моего выступления, а мнение Меладзе имеет право на существование.
Руслан Алехно воспитывает дочь Варвару с супругой Юлией. Однако, артист редко выкладывает фото своей семьи в соцсети, на его страничке в Инстаграм, в основном, вся информация только о творческих событиях.
- Зачем? Если еще и эту черту переступить, буду таким же, как и все. Должен быть дефицит. Не хочу я этого делать, хоть и понимаю, что семья интереснее даже творчества. У нас с женой и дочерью есть совместный клип «Если бы не ангелы», лучше посмотреть его, чем искать фото в Инстаграм.
- Большинство ваших поклонников по сей день задаются вопросом, в чем причина вашего расставания с бывшей женой, актрисой Ириной Медведевой, неужели карьера?
- Не хочу к этому возвращаться, но нет, не карьера, просто-напросто мы сами виноваты во всем. Последние годы мы виделись только в аэропорту - это же не нормально. Говорят, расстояние сближает, но я могу поспорить на сей счет. Жена и муж должны уделять время семье. Здесь можно сослаться на все, что угодно: творчество, охлаждение.. Но мы прекрасно общаемся, я к ней отношусь с большим уважением, очень рад за нее, ее семью, она – мама двоих детей, недавно родила дочь, я ее поздравил.