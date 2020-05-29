«Мне стыдно, что я когда-то стоял рядом с Пригожиным!» Продюсер подаёт в суд на Авраама Руссо

– Вы находитесь в прекрасной физической форме. Как её поддерживаете?

– Если внутри человека все гниёт (здоровье, духовность), то он не может быть привлекательным внешне. А когда мы начинаем лечить себя изнутри, сразу приходит понимание того, что ты должен прежде всего правильно питаться. Но это не значит, что нужно лишать себя удовольствий. Жизнь одна, второй не будет и поэтому нужно наслаждаться.

Необходимо беречь свой кишечник. Нельзя травить себя алкоголем, сигаретами. Да, можно немного выпить, но не до такой степени, чтобы блокировалось поступление кислорода в клетки. Также очень важно принимать правильные добавки, нужное количество протеинов.

Меня очень расстраивает то, что употребление сосисок на завтрак, майонезных салатов на обед и ужин, уже вошло в российскую культуру. Это же яд! Желудок – это не помойка, куда нужно выбрасывать всякую грязь. Я питаюсь правильно, веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Считаю, что ленивому человеку не место в этом мире. Вот и всё!

– Вы с супругой Морелой воспитываете двух дочерей. Чем они занимаются?

– Я очень благодарен богу, что у меня такая семья! Младшей дочери семь, старшей – будет 15. Старшая некоторое время занималась пением, но потом бросила это дело. Сейчас делает это только для себя. Возможно, она станет химиком, потому что ей нравится эта область. Но это ещё не окончательное её решение, все ещё может поменяться. Кстати, во младшей дочери я вижу больше потенциала в области музыки. Иногда я слушаю, как она поёт, и просто от этого балдею!