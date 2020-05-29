«Мне стыдно, что я когда-то стоял рядом с Пригожиным!» Продюсер подаёт в суд на Авраама Руссо
О подробностях скандала, а также своей повседневной жизни артист рассказал «Собеседнику»
Громкий скандал разразился между певцом Авраамом Руссо и его бывшим продюсером Иосифом Пригожиным. Последний даже намерен судиться со своим экс-подопечным. О подробностях драмы, а также своей повседневной жизни Руссо рассказал «Собеседнику».
Руссо и Пригожин сотрудничали в начале нулевых. Именно на этот период пришёлся и основной взлёт карьеры певца. Он получил известность в России, записал несколько альбомов, а также спел дуэтом с Кристиной Орбакайте. Но успех закончился в 2006 году, когда певец пережил покушение на свою жизнь и улетел на ПМЖ в США, где проживает по сей день со своей семьёй. Дело о стрельбе в певца не раскрыто и по сей день. Однако Руссо не побоялся всё же принять участие в проекте «Суперстар! Возвращение» в России, хоть и уверяет, что этот шаг ему дался нелегко.
– Было очень много программ, где информация переворачивалась против меня, – вздыхает 52-летний Авраам. – Да, «Суперстар» – музыкальное шоу. Я переживал, что и тут мне могут навредить. Но когда мы всё-таки подписали договор с проектом, начались съёмки, я был восхищён. Ко мне на шоу отнеслись на высочайшем уровне. Я многое открыл в себе интересного, у меня появились очень красивые ноты!
– Вы находитесь в прекрасной физической форме. Как её поддерживаете?
– Если внутри человека все гниёт (здоровье, духовность), то он не может быть привлекательным внешне. А когда мы начинаем лечить себя изнутри, сразу приходит понимание того, что ты должен прежде всего правильно питаться. Но это не значит, что нужно лишать себя удовольствий. Жизнь одна, второй не будет и поэтому нужно наслаждаться.
Необходимо беречь свой кишечник. Нельзя травить себя алкоголем, сигаретами. Да, можно немного выпить, но не до такой степени, чтобы блокировалось поступление кислорода в клетки. Также очень важно принимать правильные добавки, нужное количество протеинов.
Меня очень расстраивает то, что употребление сосисок на завтрак, майонезных салатов на обед и ужин, уже вошло в российскую культуру. Это же яд! Желудок – это не помойка, куда нужно выбрасывать всякую грязь. Я питаюсь правильно, веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Считаю, что ленивому человеку не место в этом мире. Вот и всё!
– Вы с супругой Морелой воспитываете двух дочерей. Чем они занимаются?
– Я очень благодарен богу, что у меня такая семья! Младшей дочери семь, старшей – будет 15. Старшая некоторое время занималась пением, но потом бросила это дело. Сейчас делает это только для себя. Возможно, она станет химиком, потому что ей нравится эта область. Но это ещё не окончательное её решение, все ещё может поменяться. Кстати, во младшей дочери я вижу больше потенциала в области музыки. Иногда я слушаю, как она поёт, и просто от этого балдею!
Недавно Авраам Руссо принял участие в программе «Секрет на миллион». В беседе с Лерой Кудрявцевой артист разговорился об Иосифе Пригожине. Певец намекнул, что бывший продюсер в своё время якобы не только распространял о нём неправду, но и мог быть причастен к нападению на него. Узнав об этом, Пригожин пришёл в ярость и теперь собирается судиться не только с Руссо, но и с руководством программы.
– Как вы отреагировали, когда узнали, что Иосиф хочет подавать на вас в суд?
– Я считаю, что этот человек потерял разум. Он судится со всеми направо и налево. Будто бы боксёр, приглашает всех на ринг. Ужас, что он творит! Мне стыдно, что я когда-то стоял с ним рядом. Он же меня ещё и в воровстве обвиняет! Это говорит лишь об одном – что он сам находится в страхе.
Мне его жалко. Я его призываю покаяться, повернуться в сторону Бога. Только тогда ему придёт помощь. Ему не хватает мира и добра внутри, он ненавидит всех и, к сожалению, подтягивает в свои игры свою жену. Они говорят, что якобы одели меня в своё время, чуть ли не сделали человеком… Но ведь Пригожин заработал на мне сотни тысяч долларов. Не понимаю, зачем сейчас он так обо мне отзывается!