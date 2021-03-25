"Сделали жирную бабищу с синяками": Апина рассказала о непростых отношениях на "Суперстаре"

Шоу «Суперстар» продолжают сотрясать скандалы. Артисты возмущаются оценками членов жюри, певица Анастасия – работой стилистов и визажистов, а Алена Апина – работой операторов и редакторской группы. Алена в ужасе из-за того, что на шоу из нее сделали бабищу, которая недовольна своей личной жизнью.

Своим номером «Девочка, танцуй» Апина осталась недовольна.

- Я согласна с очень большим количеством смотрящих людей, которым эфир не понравился, - говорит Алена. - Когда ты выходишь на сцену с песней, камера должна быть направлена на тебя. А тут в течение двух с половиной минут мелькают прекрасные голые задницы гимнасток - девушек на шестах. И лишь два раза мелькнули твое плечо и лицо. Я не знаю, как это нужно было снимать.

Артистка усомнилась в профессионализме сотрудников, задействованных на проекте. В доказательство своих слов артистка привела один наглядный пример.

- Профайл – прелюдия к номеру, - говорит Апина. – Хочу рассказать, как это было. Начали снимать в августе. Я четыре часа рассказывала про свою жизнь, про то, что я люблю, не люблю. У меня значит визави – тот, который берет интервью, - в какой-то момент спрашивает: «Лен, скажите, пожалуйста. У меня с женой проблемы. Что делать?» Я сначала не поняла: думаю, наверное, заманушки НТВ опять. И полэфира спрашивает, как ему быть. Я подумала, может, я такой психолог: сейчас дам советы, а потом скажут, что помогла и тут... За два дня перед выходом мне говорят: «Лен, ты знаешь, интервью ушло в помойку. Мальчик оказался непрофессиональным. Давай переснимем. Надо приехать к Ивановой в пятницу, в шесть часов вечера, вас быстренько накрасят и запишут». Когда я подъезжала, мне Иванова говорит: «Не торопись. Гример через два часа только приедет, а съемочная группа - еще позже». Как на это реагировать? Я ненавижу непрофессионализм!

В результате съемку все-таки провели. Алена говорит: в течение часа она рассказывала о музыке, дружбе с Ивановой, их поездках в Турцию.

- И вскользь, чуть-чуть совершенно, спросили про мужа, - продолжает звезда. – Я так вскользь и ответила. Включаю репортаж, а там все про мужа. Ребята, я не замужем уже 5-6 лет. Я уже забыла, как он выглядит. Господи, мне это неинтересно. А уже вторую передачу идет о том, какая я несчастная баба. Ребят, я такая счастливая, что такого счастья еще поискать надо. И все у меня хорошо. В профайле говорили, что Александр Борисович (бывший муж Апиной – авт.) пропустил меня через мясорубку. Да это я его пропустила через мясорубку! Мне каждый день замуж предлагают. Каждый день просыпаюсь и думаю: «Позовут или нет». И каждый день зовут!

Недовольна артистка и своим внешним видом на экране. В эфире на лице артистки были видны синяки. Как оказалось, за день до этого Апина, готовясь к выступлению, побывала у косметолога и сделала мезотерапию.

- Каким надо быть криво…, криворуким оператором, чтобы умудриться так снять, - возмущается Алена. - У меня лицо простой русской женщины, а здесь… Потом фотографии прислали… Смотрю: передо мной жирная бабища с таким лицом! Это вообще кошмар какой-то!