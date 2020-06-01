"Природная деформация": Аллу Пугачеву хирурги из Европы избавили от проблем с зубами

Алла Пугачева регулярно колдует над внешностью. На преображения певица денег не жалеет. Круглую сумму артистка потратила на свою ослепительную улыбку. О том, как преобразилась Алла Борисовна и как избавилась от природной аномалии, можно судить даже по фото. Изменения во внешности Пугачевой для Sobesednik.ru прокомментировала известный хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Eлфимова.

В прежние годы улыбку Пугачевой нельзя было назвать идеальной. У Пугачевой наблюдалась природная деформация: щель между передними зубами.

- У Аллы Борисовны была диастема, - объясняет Наталья Елфимова. - Это аномалия положения зубов, которая представляет собой промежуток (щель) между центральными резцами. Диастемы встречаются примерно у двадцати процентов людей, чаще на верхней челюсти. При правильном подходе недостаток превращается в изюминку, и образ становится запоминающимся и интересным.

Но Алла считала по-другому. Природный дефект Пугачевой очень не нравился. Поэтому, как только появилась возможность, Пугачева решила исправить дефект.​

- Алла Борисовна одна из первых прибегла к операции по установке имплантатов, - продолжает Наталья Елфимова. – Делала она их в Европе. Певица этого и сама не скрывает. Все вмешательства были проведены на высоком уровне. У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов.