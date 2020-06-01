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"Природная деформация": Аллу Пугачеву хирурги из Европы избавили от проблем с зубами

Известный врач рассказала о том, как у примадонны появилась голливудская улыбка

Фото: Instagram

Алла Пугачева регулярно колдует над внешностью. На преображения певица денег не жалеет. Круглую сумму артистка потратила на свою ослепительную улыбку. О том, как преобразилась Алла Борисовна и как избавилась от природной аномалии, можно судить даже по фото. Изменения во внешности Пугачевой для Sobesednik.ru прокомментировала известный хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Eлфимова.

В прежние годы улыбку Пугачевой нельзя было назвать идеальной. У Пугачевой наблюдалась природная деформация: щель между передними зубами.

 - У Аллы Борисовны была диастема, - объясняет Наталья Елфимова. - Это аномалия положения зубов, которая представляет собой промежуток (щель) между центральными резцами. Диастемы встречаются примерно у двадцати процентов людей, чаще на верхней челюсти. При правильном подходе недостаток превращается в изюминку, и образ становится запоминающимся и интересным.

Но Алла считала по-другому. Природный дефект Пугачевой очень не нравился. Поэтому, как только появилась возможность, Пугачева решила исправить дефект.​

- Алла Борисовна одна из первых прибегла к операции по установке имплантатов, - продолжает Наталья Елфимова. – Делала она их в Европе. Певица этого и сама не скрывает. Все вмешательства были проведены на высоком уровне. У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов.

Фото: личный архив Натальи Елфимовой
Стоматолог Наталья Елфимова

Впрочем, и после этого улыбка вызывала у Пугачевой вопросы. Поэтому примадонна вдобавок решилась на установку керамических виниров e-max, цвета блич.

- Виниры - это тонкие керамические накладки, толщиной 0,2-0,4 мм, которые устанавливаются на вестибулярную поверхность зуба. При этом зуб остаётся живым и полностью не обтачивается, - делится Наталья Елфимова. - При установке виниров можно исправить цвет и форму зубов. У Аллы Борисовны сейчас правильное положение зубов при улыбке, что говорит о хорошей работе ортодонта! В итоге мы видим красивую и комплексную работу стоматологов и ослепительную улыбку Примадонны.

К слову, идеальная улыбка обошлась звезде в круглую сумму. По среднем ценам рынка, такие новшества обходятся не менее чем в 2 миллиона рублей.​

Кстати:

Без диастемы трудно представить Ванессу Паради, Мадонну, Брижит Бардо и Лорен Хаттон. В России природную аномалию зубов заметить у Азизы, солистки «Фабрики» Ирины Тоневой, и Елены Темниковой.

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