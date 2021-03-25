«Полная деградация»: Керимова рассказала об "алкотуре" Волочковой в Турции
Приятельница примы-балерины внесла ясность в происходящее
Новость о том, что Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за непристойное поведение, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В сети появились ролики, на которых экс-прима-балерина Большого театра, рассказывает истории с матерными словами прямо во время вечернего ужина в ресторане. А Анна Калашникова уверяет: за непристойное поведение Волочкову даже выселили из отеля. Приятельница артистки, звездный дизайнер Аника Керимова заявила: последние слухи к действительности никакого отношения не имеют.
- За тем, что происходит на данный момент, на самом деле очень грустно наблюдать, - говорит Аника. - На мой взгляд, происходит полная деградация некоторых членов общества. За Настей охотятся специально. Люди исподтишка записывают Волочкову, которая, напомню, находится на отдыхе, а потом выставляют ролики в Интернет. Разве это нормально?
- То, что Анастасия себя непристойно вела в отеле, - чушь абсолютная, - уверяет Керимова. - Даже на тех роликах, которые есть в Интернете, видно, что Волочкова ведет себя совершенно нормально. Люди, видя ее, радуются, улыбаются. Она была не на сцене, а на отдыхе, поэтому рассказала несколько историй – тех, каких от нее ждали. За что ее распинать? Наоборот, что все остались довольны тем, что видели Волочкову так близко и отдыхали с ней в одном отеле.
Керимова уверяет: обвинять Настю в чрезмерной любви к спиртному не стоит.
- Почему мы не говорим о том, что Волочкова – большая труженица? – вопрошает Аника. - Даже в такое непростое время пандемии она регулярно проводит благотворительные концерты, на которые зрителей приглашают абсолютно бесплатно. Да и к тому же, если бы у Насти были какие-то проблемы, она бы так не выглядела. А выглядит Настя просто роскошно. Мы с ней регулярно видимся: она очень яркая, эффектная: как вино, с возрастом становится только лучше.
- Все происходящие события Настю из колеи не выбьют: это абсолютно точно, - считает Аника. – Она – сильная девушка, которая в одиночку справляется со всеми трудностями на жизненном пути. Ее знают и любят все дети в нашей стране. Вот это для нее важно. А на слухи она уже давно внимания не обращает. Мы недавно встречались у нее дома. Она так и сказала: «Пусть говорят, что хотят. Главное, что я и мои близкие знают, какая я на самом деле».
Аника заявляет: в ближайшее время оценить роскошные формы Волочковой все неравнодушные смогут в очередной раз. Дизайнер пригласила балерину на открытие филиала своего Дома Моды на Рублевке. Вечеринка в стиле бурлеск намечена на начало декабря.