«Полная деградация»: Керимова рассказала об "алкотуре" Волочковой в Турции

Новость о том, что Анастасию Волочкову выселили из отеля в Турции за непристойное поведение, произвела эффект разорвавшейся бомбы. В сети появились ролики, на которых экс-прима-балерина Большого театра, рассказывает истории с матерными словами прямо во время вечернего ужина в ресторане. А Анна Калашникова уверяет: за непристойное поведение Волочкову даже выселили из отеля. Приятельница артистки, звездный дизайнер Аника Керимова заявила: последние слухи к действительности никакого отношения не имеют.

- За тем, что происходит на данный момент, на самом деле очень грустно наблюдать, - говорит Аника. - На мой взгляд, происходит полная деградация некоторых членов общества. За Настей охотятся специально. Люди исподтишка записывают Волочкову, которая, напомню, находится на отдыхе, а потом выставляют ролики в Интернет. Разве это нормально?

- То, что Анастасия себя непристойно вела в отеле, - чушь абсолютная, - уверяет Керимова. - Даже на тех роликах, которые есть в Интернете, видно, что Волочкова ведет себя совершенно нормально. Люди, видя ее, радуются, улыбаются. Она была не на сцене, а на отдыхе, поэтому рассказала несколько историй – тех, каких от нее ждали. За что ее распинать? Наоборот, что все остались довольны тем, что видели Волочкову так близко и отдыхали с ней в одном отеле.