Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:19

Марина Клещева: «Когда Светличную искала вся страна, она ехала со мной в электричке!»

Актриса Театра.doc рассказала о неожиданной встрече со звездой "Бриллиантовой руки"

Фото: соцсети

  Не так давно всю страну поразила новость об исчезновении Светланы Светличной. Несколько дней актрису по всей Москве искали родные, правоохранительные органы и волонтеры. Нашлась артистка в студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Но, как оказалось, накануне съемок Светличная была замечена в электричке Москва-Серпухов. Об этом «Собеседнику» рассказала актриса Театра.doc Марина Клещева. 

81-летняя Светлана Светличная находится в натянутых отношениях с сыном и внучкой. Актриса не раз говорила в интервью, что свое имущество она хочет завещать посторонним людям, только бы оно не досталось родственникам. Окружение звезды фильма «Бриллиантовая рука», в свою очередь утверждает, что она страдает от старческой деменции. Актриса Марина Клещева до недавнего времени была не в курсе всех этих новостей.

Раньше я ни разу не пересекалась со Светланой Светличной, - поведала нам Клещева. – К сожалению, мы зачастую узнаем о беде звезды только тогда, когда о ней начинает шуметь кто-то из родственников или СМИ. Простому люду кажется, что медийная личность всегда под присмотром. Я, как и многие люди из народа, знала Светличную только по фильмам, которые мы помним из детства. Как она выглядит сегодня, даже представления не имела. 

 Однако недавно Марине довелось встретиться с артисткой в неожиданном месте. 

Я в тот день прилетела из Крыма со съемок фильма «Кунгур», - вспоминает наша собеседница. – Перед тем, как отправиться домой в Серпухов, забрала своего маленького друга Давида. Это моя собака, я иногда оставляю ее у своей бывшей снохи на Братиславской. Дальше мы поехали в Царицыно, а оттуда уже на электричке в Серпухов. По-моему, отправление было в 13:56. Сели во второй или третий вагон. Только электричка тронулась, гляжу, по направлению к первому вагону идет женщина. Стройная, изящная, в черном, облегающем фигуру пальто. В руке у нее были две или три сумочки. Одна из них была в золотых пайетках. На голове – широкополая шляпа, отороченная голубым мехом, украшенная на макушке вуалью. Проходя мимо, она заметила собачку у меня на коленях. Улыбнулась, кивнула в знак приветствия головой и прошествовала дальше. Конечно, она улыбнулась не мне, а Давиду. Мы с соседкой напротив переглянулись. Очень странно смотрелась женщина в таком наряде, да еще и в электричке Москва-Серпухов! Неуместно как-то. Не знаю, узнал ли Светличную кто-то из пассажиров, но явной реакции точно не было. Сидевшие рядом со мной попутчики, точно ничего не поняли. К моему стыду, я тоже. Женщина же прошла до первого вагона, вернулась обратно и все про нее забыли.


Фото: личный архив Марины Клещевой

 Клещева поняла, что ее попутчицей была Светличная только добравшись домой. Как раз тогда в прессе во всю ходила тревожная информация о пропаже артистки. 

Примерно в семь часов вечера я включила телевизор и увидела лицо Светличной, - продолжает Марина. – Вот тогда я и поняла, что в электричке была именно она. Только шляпка на ней была другая. Невозможно спутать эти глаза, морщинки и изящные стрелки на веках. Считайте меня дурой, но я нашла телефон какого-то федерального канала, сообщила им, что сегодня видела Светличную в электричке. Потом позвонила товарищу с НТВ. Он мне сказал, что Светлана Афанасьевна уже нашлась и была в эфире. Я точно не знаю, сколько станций она проехала в электричке – одну, две, двадцать две. Но каким-то образом она успела в тот день на эфир.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 5 дней назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Шоу-бизнес 1 час назад

"Сделали жирную бабищу с синяками": Апина рассказала о непростых отношениях на "Суперстаре"

Шоу-бизнес 1 час назад

«Полная деградация»: Керимова рассказала об "алкотуре" Волочковой в Турции

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Природная деформация": Аллу Пугачеву хирурги из Европы избавили от проблем с зубами

Культура и ТВ 7 часов назад

Тарантино порвал себя на сувениры

Культура и ТВ 7 часов назад

«Рюссен Коммер» – на дне в шведской эмиграции

Культура и ТВ 8 часов назад

Сергею Галанину – 60. Отметит сначала с друзьями, потом с оркестрами и поклонниками

Культура и ТВ 19 часов назад

Лучшие книги года можно прочесть бесплатно

Культура и ТВ 20 часов назад

Третьяковская галерея: посвящение Достоевскому

Спорт 20 часов назад

«Рыночная стоимость Месси, Роналду и Мбапе рухнула»: Бердымухамедов сыграл в футбол – Сеть в восторге

Культура и ТВ 22 часа назад

Светлана Крючкова вступилась за «Мемориал*», который власти хотят ликвидировать

Культура и ТВ 23 часа назад

Жена Ефремова: «Если Миша говорит, что он был за рулём, то наши отношения для него что-то значат»

Спорт 1 день назад

«Виноват дождь». Бывший игрок сборной России призвал не упрекать Кудряшова после автогола

Культура и ТВ 1 день назад

«Это единственный путь»: Никита Джигурда посоветовал Ефремову обратиться к президенту

Культура и ТВ 1 день назад

Евгений Цыганов на «Эхе Кинотавра» поучаствовал в дискуссии о женском обрезании

Культура и ТВ 1 день назад

Театру Вахтангова – 100 лет: Фоторепортаж «Собеседника»

Шоу-бизнес 1 день назад

«Алла сказала – взять себя за шкирку!» Пугачева помогла Любаше справиться с глубокой депрессией

Культура и ТВ 1 день назад

Космонавт Антон Шкаплеров рассказал о впечатлениях от работы над фильмом «Вызов»

Культура и ТВ 2 дня назад

Лариса Вербицкая: Нож я спрятала в стельку кроссовки, а спички в книгу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика