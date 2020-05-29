Марина Клещева: «Когда Светличную искала вся страна, она ехала со мной в электричке!»

Не так давно всю страну поразила новость об исчезновении Светланы Светличной. Несколько дней актрису по всей Москве искали родные, правоохранительные органы и волонтеры. Нашлась артистка в студии ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Но, как оказалось, накануне съемок Светличная была замечена в электричке Москва-Серпухов. Об этом «Собеседнику» рассказала актриса Театра.doc Марина Клещева.

81-летняя Светлана Светличная находится в натянутых отношениях с сыном и внучкой. Актриса не раз говорила в интервью, что свое имущество она хочет завещать посторонним людям, только бы оно не досталось родственникам. Окружение звезды фильма «Бриллиантовая рука», в свою очередь утверждает, что она страдает от старческой деменции. Актриса Марина Клещева до недавнего времени была не в курсе всех этих новостей.

- Раньше я ни разу не пересекалась со Светланой Светличной, - поведала нам Клещева. – К сожалению, мы зачастую узнаем о беде звезды только тогда, когда о ней начинает шуметь кто-то из родственников или СМИ. Простому люду кажется, что медийная личность всегда под присмотром. Я, как и многие люди из народа, знала Светличную только по фильмам, которые мы помним из детства. Как она выглядит сегодня, даже представления не имела.

Однако недавно Марине довелось встретиться с артисткой в неожиданном месте.

- Я в тот день прилетела из Крыма со съемок фильма «Кунгур», - вспоминает наша собеседница. – Перед тем, как отправиться домой в Серпухов, забрала своего маленького друга Давида. Это моя собака, я иногда оставляю ее у своей бывшей снохи на Братиславской. Дальше мы поехали в Царицыно, а оттуда уже на электричке в Серпухов. По-моему, отправление было в 13:56. Сели во второй или третий вагон. Только электричка тронулась, гляжу, по направлению к первому вагону идет женщина. Стройная, изящная, в черном, облегающем фигуру пальто. В руке у нее были две или три сумочки. Одна из них была в золотых пайетках. На голове – широкополая шляпа, отороченная голубым мехом, украшенная на макушке вуалью. Проходя мимо, она заметила собачку у меня на коленях. Улыбнулась, кивнула в знак приветствия головой и прошествовала дальше. Конечно, она улыбнулась не мне, а Давиду. Мы с соседкой напротив переглянулись. Очень странно смотрелась женщина в таком наряде, да еще и в электричке Москва-Серпухов! Неуместно как-то. Не знаю, узнал ли Светличную кто-то из пассажиров, но явной реакции точно не было. Сидевшие рядом со мной попутчики, точно ничего не поняли. К моему стыду, я тоже. Женщина же прошла до первого вагона, вернулась обратно и все про нее забыли.



