"На "Суперстар" из меня сделали чудовище!": Анастасия на съемках изнывает от сильной боли

Исполнительница суперхита «Я королева золотого песка» Анастасия сейчас штурмует новый сезон шоу «Суперстар». Участие в проекте дается ей непросто. Анастасия признается, что изнывает от боли в ноге и с ужасом ждет новых выпусков, потому как очень недовольна тем, как выглядит на экране.

О том, что выступать ей сложно, певица не скрывает даже от членов жюри. Все знают, что артистка повредила ногу. Травма дает о себе знать до сих пор.

- Я решила вспомнить молодость и покататься, - рассказывает Анастасия. – В результате – перелом в трех местах. Эта травма мне очень мешала на проекте. Потому что, когда я пришла на «Суперстар», прошло всего лишь чуть больше месяца с того момента, как мне сняли гипс. А меня вдобавок одели там в какие-то колодки (обувь – авт.). Костюмеры не так сработали. Можно было бы выступать в больших ботинках. Но они как-то через плечо ко мне вначале отнеслись. Первые два-три выпуска я отвратительно двигалась и выглядела, потому что эти колодки мне очень мешали. Потом я их скинула и сказала, что буду работать в своей концертной обуви. Я просто послала их. Иногда бывают такие моменты, что надо послать тех, кто тебе советует. И я сразу после этого так поперла!

- В колодках больно выступать?

- Конечно. Больно – не то слово! Ты не представляешь, что такое нога после гипса, закованная в туфли на размер меньше да еще и на каблуке. Я ходила как по тросу просто. Костюмерный цех сработал непрофессионально вообще. У нас на проекте была девушка типа стилист. Но она такая стилист, как я балерина. Она мне волосы и так, и сяк делала. В общем, из Насти стали делать клоуна. Я с ужасом ждала второго выпуска «Суперстара». Там на «Угонщице» Аллегровой из меня такое чудовище сделали! Но, слава Богу, чудесная гример Оксана взяла меня в свои объятия… Сколько она меня утешала. Она хоть младше меня по возврату, но мне хочется сказать про нее: «Мама».

- Вы что, плакали?

- С чего ты взял? Я не плачу никогда. Обидно было. Но потом костюмеры и стилисты исправились. И мы стали работать очень хорошо.

- Члены жюри к вам относятся благосклонно. Вот, Юлиан и Алена Апина, например, недовольны Соседовым…

- Он меня тоже засуживал. Не подумайте, что мы с ним вась-вась. Но Сережа - замечательный человек. Есть люди без музыкального образования, которые просто хорошо слышат от природы. Он порой говорит: «Вы тут нотку изменили». Я с музыкальным образованием, правда, не прислушивалась, но ничего не слышала. А он слышит на лету. Браво ему и браво! Дай Бог ему здоровья. Он от природы очень музыкальный человек и от природы - хороший журналист. И если кто-то о нем скажет дурное слово, я плюну в рожу.

- То есть вашему бывшему мужу Юлиану стоит теперь опасаться встречи с вами? Он его активно критикует!

- За Соседова Сережу я плюну сразу в рожу. Хотя он меня, повторюсь, засуживал – я не блатной человек. Но он - профи. А за профессионалов я плюю в рожу! Так и напишите!

- Анастасия, чего нам ждать в дальнейшем от вас на проекте?

- Все увидите. Я сама поставила себе задачи, которые выполняла. Каждый выпуск для меня – трамплин. Я очень довольна и благодарна НТВ, этому проекту за возможность участвовать там. Я даже думаю, что еще раз попытаюсь там побывать.