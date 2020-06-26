Кристина Орбакайте из-за пандемии перенесла концерты

Концерты должны были состояться 21 ноября в Санкт-Петербурге и 28 ноября в Москве. Но вдруг Орбакайте на своей странице в Facebook сообщила зрителям и поклонникам, что мероприятия переносятся на апрель и май следующего года - в надежде, что тогда уже снимут всякие ограничения и ситуация с заболеванием COVID-19 исправится.

«Очень хочется с вами встретиться без ограничений, проблем и дистанций. Билеты, приобретённые ранее, конечно будут действительны!.. Может это и финал юбилейного года, но для меня это начало нового счастливого витка моей жизни. Надеюсь разделить это событие с вами мои не зрители, а гости. Я приглашаю вас в Свой МИР! С Нежностью и Любовью в душе - Ваша Кристина», - написала Орбакайте.