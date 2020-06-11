Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:11

Рыдания на "Суперстар": Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву

Члены жюри не смогли сдержать эмоций и расплакались

Фото: личный архив Маши Распутиной

Второй выпуск шоу "Суперстар" на НТВ был посвящен легендарным шлягерам. Певец Юлиан в этот вечер исполнил песню Андрея Макаревича "Пока горит свеча". Сделал это так проникновенно, что член жюри - Маша Распутина - не смогла сдержать слез.

- Я очень давно люблю эту гениальную песню, - рассказал Юлиан. - В подростковом возрасте пел многие песни "Машины времени". Поэтому сразу же предложил "Пока горит свеча" на НТВ. Было приятно, что Андрей Макаревич дал мне право на исполнении этого шедевра.

Появление Юлиана на "Суперстар" с этим шлягером произвело эффект разоравшейся бомбы. Сентиментальные Лера Кудрявцева и Маша Распутина не смогли сдержать слез.

- И даже Соседов не смог ничего критиковать, - улыбается Юлиан. - Есть такие песни, которые ложатся точно прямо на тебя и в сердце. "Пока горит свеча" - именно тот случай. Я эту песню сделал своей, как будто я сам ее и написал. В моей жизни было много предательств и разных моментов, когда казалось, что мир стал черно-белым, хотелось "закрыть свой дом и не найти ключа". Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем эта песня. По всей видимости, Маша тоже. Для меня ее реакция была неудивительна - я всегда знал, что Маша - очень трепетная женщина. Теперь "Пока горит свеча" навсегда в моем репертуаре. Рад, что я вдохнул в нее новую жизнь, такие песни помогают людям жить, они должны звучать во все времена!

Фото: пресс-служба НТВ
Юлиан - один из фаворитов нынешнего "Суперстара"

Между тем, для Юлиана выступать с данным номером было непросто.

- Когда мы снимали этот выпуск, мой папа тяжело заболел коронавирусом, - вздыхает певец. - Было очень непросто разрываться между съемками, домом и звонками врачам! Сейчас уже все хорошо. Но то, что пережила моя семья, не пожелаешь и врагу. Хочется сказать своим зрителям: "Берегите себя и верьте всегда , что еще "не все пропало, пока не меркнет свет, пока горит свеча!"

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Культура и ТВ 2 часа назад

Лариса Вербицкая: Нож я спрятала в стельку кроссовки, а спички в книгу

Культура и ТВ 2 часа назад

Громкий «День тишины»: Туминас, Маковецкий, Купченко, Добронравов, Филиппенко на столетии Театра имени Вахтангова

Шоу-бизнес 3 часа назад

"На "Суперстар" из меня сделали чудовище!": Анастасия на съемках изнывает от сильной боли

Шоу-бизнес 4 часа назад

Кристина Орбакайте из-за пандемии перенесла концерты

Культура и ТВ 6 часов назад

Марина Федункив: «Сейчас приходится думать не как сделать шутку смешнее, а как никого не обидеть»

Культура и ТВ 23 часа назад

«Мы начинаем в конце»: пронзительно российская американская безысходность

Культура и ТВ 1 день назад

Недешево: вдова Армена Джигарханяна исполнила его последнюю волю

Шоу-бизнес 1 день назад

Дочь участника ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»: «После программы папа чуть не повесился!»

Культура и ТВ 1 день назад

Психотерапевт: причиной отказа Соловьёва от сыновей могла стать его личная травма

Культура и ТВ 1 день назад

Oxxxymiron: возвращение главного рэп-поэта России вызвало восторги и вопросы

Культура и ТВ 1 день назад

«Вчера были нашики, сегодня вражики». Виктор Коклюшкин был тестем телеведущего Соловьёва, но его передачи не смотрел

Спорт 1 день назад

В Москве учредили музей «Динамо». Там могут оказаться трофеи Яшина и клюшки Овечкина

Культура и ТВ 2 дня назад

Сатирик Натапов: «Таких, как Коклюшкин, грех было обижать»

Культура и ТВ 2 дня назад

Трибьют «Тату»: от Дани Милохина до Димы Маликова

Культура и ТВ 2 дня назад

«Если бы стены Кремля не были красными – они бы покраснели»: лучшие цитаты Виктора Коклюшкина

Культура и ТВ 2 дня назад

Цискаридзе о новом сезоне проекта «Синяя птица»: «На сцену выходят лучшие дети со всей страны»

Культура и ТВ 2 дня назад

Фаворит «Ледникового периода» Федор Федотов: «Должен был кататься с Тотьмяниной»

Шоу-бизнес 2 дня назад

Концерт в честь 20-летия альбома t.A.T.u. оказался убыточным

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика