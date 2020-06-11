Рыдания на "Суперстар": Юлиан довел до слез Распутину и Кудрявцеву

Второй выпуск шоу "Суперстар" на НТВ был посвящен легендарным шлягерам. Певец Юлиан в этот вечер исполнил песню Андрея Макаревича "Пока горит свеча". Сделал это так проникновенно, что член жюри - Маша Распутина - не смогла сдержать слез.

- Я очень давно люблю эту гениальную песню, - рассказал Юлиан. - В подростковом возрасте пел многие песни "Машины времени". Поэтому сразу же предложил "Пока горит свеча" на НТВ. Было приятно, что Андрей Макаревич дал мне право на исполнении этого шедевра.

Появление Юлиана на "Суперстар" с этим шлягером произвело эффект разоравшейся бомбы. Сентиментальные Лера Кудрявцева и Маша Распутина не смогли сдержать слез.

- И даже Соседов не смог ничего критиковать, - улыбается Юлиан. - Есть такие песни, которые ложатся точно прямо на тебя и в сердце. "Пока горит свеча" - именно тот случай. Я эту песню сделал своей, как будто я сам ее и написал. В моей жизни было много предательств и разных моментов, когда казалось, что мир стал черно-белым, хотелось "закрыть свой дом и не найти ключа". Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем эта песня. По всей видимости, Маша тоже. Для меня ее реакция была неудивительна - я всегда знал, что Маша - очень трепетная женщина. Теперь "Пока горит свеча" навсегда в моем репертуаре. Рад, что я вдохнул в нее новую жизнь, такие песни помогают людям жить, они должны звучать во все времена!