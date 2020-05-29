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Дочь участника ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»: «После программы папа чуть не повесился!»

Съемочную группу заподозрили в мошеннической схеме

Фото: Global Look Press

Андрей Малахов угодил в  скандал. Телеведущего вызвали на допрос после громкой истории с исчезновением Светланы Светличной. Пока родственники искали ее по всей Москве, актрису готовили к съемкам в ток-шоу . Но, как оказалось, это не первая подобная история. Подробности – в материале «Собеседника».

Как утверждает москвичка Татьяна Касаткова, вопиющая история произошла несколько лет назад и с ее отцом Николаем Михляевым. Его забрали на съемки в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» прямо с дачи.

- Мой папа в молодости работал с актрисой Галиной Стахановой, - говорит Татьяна. – Папу пригласили на программу, якобы посвященную ее юбилею. Редакторы приехали к нему, когда он был не в лучшем состоянии – выпивал с мужиками. Вид у него был не очень опрятным. Так вот, без ведома семьи папу забрали с дачи, привезли в отель, помыли, накормили (как бомжа какого-то) и увезли на съемки. В это время мы его разыскивали по всей Москве. Как и родные Светланы Светличной, мы обращались в правоохранительные органы. 

Фото: Instagram: @malakhov007

Спустя какое-то время, Татьяне все-таки удалось выяснить, что ее отец принимает участие в съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

- Я сама приехала на съемки, - вспоминает женщина. – Спрашивала всех, где мой отец. Но надо мной все издевались, скрывали от меня папу. 

 Как оказалось позже, по словам Татьяны, ее отца тоже обманули. Тема эфира была совершенно другой. По сюжету, дочь Галины Стахановой, Мария искала своего отца. Был проведен тест ДНК, который якобы показал родство между дочерью актрисы и  Николаем Михляевым. 

- Когда папу привезли домой, он был в таком состоянии, что не понимал вообще, что творилось вокруг, - продолжает наша собеседница. – Когда он все осознал, то впал в глубокую депрессию.

Он несколько раз говорил очень нехорошие вещи. Например, что хочет повеситься. Ни ел, ни пил. У мамы из-за этой ситуации тоже давление сильно скакало. У нас очень дружная семья, мы бы смирились, если бы у папы действительно нашелся ребенок на стороне. Но исходя из того, что ни Галина Стаханова, ни ее дочь не захотели встретиться с папой за пределами студии, мы сделали вывод, что это все обман. Мой папа очень долго приходил в себя.
Фото: соцсети
актриса Галина Стаханова

Касаткова даже подавала в суд на Андрея Малахова. 

- К сожалению, адвокат, который взялся за наше дело, оказался не чистым на руку, - вздыхает Татьяна. –Из-за того, что правозащитник некачественно выполнял свою работу, нам отказали в возбуждении уголовного дела. Я много усилий предпринимала, чтобы все-таки наказать виновных в похищении моего отца, но потом поняла, что в правовом поле с ними бодаться очень сложно. Единственное, что остается – это огласка.

С одной стороны, хорошо, что такая ситуация произошла со Светланой Светличной. Надеюсь, после этого случая общественность сильно задумается. Ее родным я бы посоветовала не оставлять это дело. Редакторы Малахова действуют по мошеннической схеме. Они втираются в доверие к пожилым людям, настраивают их против родных, а потом грязно их используют ради рейтингов.

Это хорошо еще, что у моего папы, у Светличной есть родственники. Уверена, что от действий редакторов могли пострадать также и одинокие старики. Я бы хотела через «Собеседник» обратиться к таким людям. Если им нужна какая-то моральная помощь, поддержка, я готова ее предоставить.

По словам Татьяны, когда она узнала о пропаже Светланы Светличной, то тут же догадалась, где находится актриса.

- Не поверите, первое, о чем я подумала, что Светличную готовят к съемкам у Малахова, - утверждает Касаткова. – Хотела даже написать ее родственникам, но потом подумала, что это будет выглядеть глупо. Но оказалось, я была права. Обидно, что поисково-спасательный отряд, занимаясь поисками Светличной, не смог оказать помощь другому человеку, который потерялся в лесу. Считаю, что зрители должны отказаться от просмотров этой передачи. Возможно, после этого Малахов и его команда поймут, что нельзя так цинично относиться к пожилым людям и их родным!

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