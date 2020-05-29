Дочь участника ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»: «После программы папа чуть не повесился!»

Касаткова даже подавала в суд на Андрея Малахова.

- К сожалению, адвокат, который взялся за наше дело, оказался не чистым на руку, - вздыхает Татьяна. –Из-за того, что правозащитник некачественно выполнял свою работу, нам отказали в возбуждении уголовного дела. Я много усилий предпринимала, чтобы все-таки наказать виновных в похищении моего отца, но потом поняла, что в правовом поле с ними бодаться очень сложно. Единственное, что остается – это огласка.

С одной стороны, хорошо, что такая ситуация произошла со Светланой Светличной. Надеюсь, после этого случая общественность сильно задумается. Ее родным я бы посоветовала не оставлять это дело. Редакторы Малахова действуют по мошеннической схеме. Они втираются в доверие к пожилым людям, настраивают их против родных, а потом грязно их используют ради рейтингов.

Это хорошо еще, что у моего папы, у Светличной есть родственники. Уверена, что от действий редакторов могли пострадать также и одинокие старики. Я бы хотела через «Собеседник» обратиться к таким людям. Если им нужна какая-то моральная помощь, поддержка, я готова ее предоставить.

По словам Татьяны, когда она узнала о пропаже Светланы Светличной, то тут же догадалась, где находится актриса.

- Не поверите, первое, о чем я подумала, что Светличную готовят к съемкам у Малахова, - утверждает Касаткова. – Хотела даже написать ее родственникам, но потом подумала, что это будет выглядеть глупо. Но оказалось, я была права. Обидно, что поисково-спасательный отряд, занимаясь поисками Светличной, не смог оказать помощь другому человеку, который потерялся в лесу. Считаю, что зрители должны отказаться от просмотров этой передачи. Возможно, после этого Малахов и его команда поймут, что нельзя так цинично относиться к пожилым людям и их родным!