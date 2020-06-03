«Жаль, эту шкуру за волосы не оттаскали»: дочь Распутиной врезала сестре после съемок у Малахова (фото)

Младшая дочь Маши Распутиной, тоже Маша, продолжает шокировать общественность своим поведением. В своих социальных сетях девушка продолжает смаковать подробности съемок у Андрея Малахова. Например, она наслаждается тем, как в один из моментов ее подруга попыталась напасть на ее сводную сестру по отцу Нелли.

– Любимый момент, – пишет Маша-младшая, прикладывая снимки скандального инцидента. – Жаль, не оттаскали эту шкуру за волосы!

А спустя время дочь Распутиной продолжила отпускать колкости в адрес Нелли.

– Когда телку перекосило от выхода Регины (подруги дочки Распутиной – авт.), – говорит Маша-младшая. – Обожаю! Аж глаз у нее (Нелли – авт.) дергаться начал и тройной подбородок дал о себе знать!