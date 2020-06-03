«Жаль, эту шкуру за волосы не оттаскали»: дочь Распутиной врезала сестре после съемок у Малахова (фото)
С родственниками наследница звезды не церемонится
Младшая дочь Маши Распутиной, тоже Маша, продолжает шокировать общественность своим поведением. В своих социальных сетях девушка продолжает смаковать подробности съемок у Андрея Малахова. Например, она наслаждается тем, как в один из моментов ее подруга попыталась напасть на ее сводную сестру по отцу Нелли.
– Любимый момент, – пишет Маша-младшая, прикладывая снимки скандального инцидента. – Жаль, не оттаскали эту шкуру за волосы!
А спустя время дочь Распутиной продолжила отпускать колкости в адрес Нелли.
– Когда телку перекосило от выхода Регины (подруги дочки Распутиной – авт.), – говорит Маша-младшая. – Обожаю! Аж глаз у нее (Нелли – авт.) дергаться начал и тройной подбородок дал о себе знать!
Надо отметить, что с Нелли в свое время Маша-младшая была дружба. А старшая Распутина очень радовалась, что между дочкой и падчерицей такая идиллия. Впрочем, чуть позже отношения с Нелли дали трещину. Дочь Распутиной неожиданно стала переписываться с молодым человеком Нелли, пытаясь его соблазнить. После этого падчерица Распутиной решила навсегда прекратить отношения с сестрой.
После разрыва с Нелли дочь Распутиной нашла новую компанию друзей, которая, кстати, звездной матери не по душе.
– У дочки сейчас плохие подруги, которые ее науськивают на всякую гадость, – не скрывала в беседе с нашими корреспондентами Маша-старшая. – Самая главная ее беда в том, что она не слушает родителей. Когда она начнет слушать нас, ее жизнь совершенно по-другому пойдет. Родители же никогда своему ребенку плохого не пожелают. Но Маша этого не понимает. Отсюда – все то, что мы сейчас наблюдаем.