Елена Борщёва: Уверена, что Масляков к закрытию «Игры» на ТНТ отношения не имеет
В последнее время у представителей власти вдруг появилось особое внимание к юмористическим передачам и стендап-комикам. Самых дерзких арестовывают, штрафуют, запугивают. Актриса стендапа высказала «Собеседнику» своё мнение по этому поводу
«Юмор стал во многом ограничен»
- Все это очень грустно, - говорит Елена. - Конкретные случаи разбирать не буду, не хочу. В целом – грустно. К тому же, применяются жёсткие меры. Несколько лет назад пошла эта череда – оскорбление чувств ВСЕХ. На Youtube стендап-комики начали на всякий случай писать перед каждым видео, что просят прощения, если кого-то оскорбили. Юмор стал во многом ограничен. Из-за этого становится сложнее шутить, а кто-то вообще от этого отказывается.
- Лена, сейчас закрыли программу «Игра» на телеканале ТНТ. Говорят, что в этом поучаствовал Александр Масляков. Мол, он почувствовал серьёзную конкуренцию КВНу…
- Я уверена, что Александр Васильевич к этому отношения не имеет. Да, многие участники этого шоу вышли из КВН и выступали в тех же образах. Конечно, закрытие этой передачи – ещё один «звонок» об ограничении юмора. Вспомни, как возмутились поцелуем двух мужчин в «Игре», обвинили в пропаганде гомосексуализма. Но ранее, в этом же году, на вручении премии телеканала «Муз-ТВ» мужчины ходили в юбках и в платьях. И все это показали по телевидению. Разве закрыли «Муз-ТВ»?! А в «Игре» парни играли определённые роли. Конечно, это нужно рассматривать, как часть актёрской профессии. Давайте теперь не показывать, например, фильм «Здравствуйте, я ваша тётя», где Александр Калягин переодевался в женщину! Да, тот поцелуй был неожиданностью и откровенным. Но скандал вокруг него, возмущения депутатов только привлёк внимание к этой передаче. Думаю, после этого те, кто не видел тот выпуск «Игры», ринулись в интернет посмотреть программу.
- Лично у тебя есть темы, на которые ты не будешь шутить со сцены? Из-за страха быть осуждённой, например…
- Скорее это не страх, а самоцензура. Допустим, я не приемлю шутить о смерти. На эту тему сложно придумать тонкую, не пошлую шутку. Хотя недавно у меня придумалась. Дело в том, что меня узнают, и слышу за спиной: «Вон пошла та – ушастая, с противным голосом, кривоносая». Я сказала со сцены: «На моей могиле так и напишут: ушастая, с противным голосом, кривоносая. И подпись – ЛОР». Некоторые мои друзья эту шутку не одобрили, а кто-то посмеялся.
– Тебе, наверное, надоели вопросы о твоих выразительных ушах?
– Ой, даже шутку на эту тему придумала: «Раньше я очень комплексовала из-за своих ушей, хотела даже сделать пластическую операцию. А потом поняла, какая я была дура! Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами».
«Может, на законодательном уровне сделают – про это можно шутить, а про это нельзя»
- А шутить о политике?
- Туда лучше теперь не лезть! Это чревато! Если вспомнить КВН, то где-то нам разрешали, где-то – нет. Знаешь, такое процентное соотношение. Допустим, когда менялись местами Путин и Медведев, то много было шуток. Что-то выбросили, что-то оставили. Например, шутку про двухместный велосипед, когда они пересаживаются, выпустили. Но не каждой команде это дозволено. Наверное, тут ещё дело не в цензуре, а, чтобы не сложилась общая картина, что шутят только о политике. Вот сейчас выступают ребята из Белоруссии «Доктор Хаус». У них почти все шутки о российской политике или о европейских лидерах. Им позволительно, потому что не из России.
- А кто в КВН решает, какую шутку выпустить?
- Там несколько этапов цензуры. Редакторы смотрят, режиссёр Светлана Маслякова, потом сам Масляков. Ещё редактура перед телеэфиром на Первом канале.
- Лена, а как ты думаешь: цензура в юморе нужна?
- Понимаешь, у каждого своя цензура. Если бы её не было совсем, то был бы хаос. У каждого телеканала своя аудитория, то, что можно сказать на ТНТ, нельзя сказать на Первом канале. Но, человек, который шутит, конечно, не должен быть чем-то ограничен. Иначе это уже не юмор. Я тут недавно узнала, что в Америке, кстати, на родине стендапа, запрещено снимать и записывать во время выступлений стендап-комиков. Чтобы потом не выставляли это все в интернет, чтобы не было судебных исков, обиженных и так далее.
- Говорят, что сотрудники ФСБ теперь ходят на выступления стендап-артистов, чтобы уличить их в каких-то высказываниях?
- Ну, я слышала, что кто-то ходит и наблюдает за нами. Но я не боюсь, потому что шучу в основном про себя, про свою семью. Так что мне бояться особо нечего в этом плане. Хотя сейчас в нашей жизни все может быть. Помню, как в «Камеди клаб» извинялись за оскорбление национальных меньшинств.
- А нужно извиняться?
- Не знаю. Может, лучше извиниться, чем ждать, что к тебе придут с автоматом Калашникова. Я со сцены шучу, говорю, что в нашей стране юмор уже умирает. Наша профессия стала неблагодарной и сложной.
- Лена, и что дальше?
- Может быть, на законодательном уровне укажут – про это можно шутить, а про это нельзя?!
- Расскажи, чем сейчас занимаешься?
- У меня идут онлайн-курсы по стендапу, учу людей, как сделать свой первый стендап. Ещё у меня есть школа актёрского мастерства для детей.
- А разве юмору можно научить?
- Конечно. Я же написала книгу «Как поймать юмор за хвост». Можно. Если понимать шаблоны, то можно сделать шутку, чтобы она была смешной и удачной. С импровизацией сложней – тут нужен опыт, навык. Но рассмешить человека можно научить.
Думаю, что чувство юмора вполне можно развить. Американцы давно уже пишут целые книги о том, что юмор – это математика. Можно чётко выверить, когда и над какой шуткой человек обязательно засмеётся. Лично я искренне верю, что чувство юмора зависит от среды, в которой живёт, растёт, общается человек.
Был случай, когда ко мне пришла женщина шестидесяти семи лет. Жаловалась, что раньше у неё была весёлая семья, много смеялись, шутили, а потом она стала работать в банке, где её юмор оказался не нужен. Вышла замуж за какого-то серьёзного человека. Сказала, что живёт скучно, даже не с кем посмеяться. Я посоветовала ей найти подходящую компанию, в которой она сможет свободно шутить, не боясь оказаться непонятой. И тогда чувство юмора обязательно вернётся.
А ещё есть определённые правила, как построить шутку, чтобы она была смешной. Люди часто пишут, что мои рекомендации им помогают.