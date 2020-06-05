Елена Борщёва: Уверена, что Масляков к закрытию «Игры» на ТНТ отношения не имеет

«Может, на законодательном уровне сделают – про это можно шутить, а про это нельзя»

- А шутить о политике?

- Туда лучше теперь не лезть! Это чревато! Если вспомнить КВН, то где-то нам разрешали, где-то – нет. Знаешь, такое процентное соотношение. Допустим, когда менялись местами Путин и Медведев, то много было шуток. Что-то выбросили, что-то оставили. Например, шутку про двухместный велосипед, когда они пересаживаются, выпустили. Но не каждой команде это дозволено. Наверное, тут ещё дело не в цензуре, а, чтобы не сложилась общая картина, что шутят только о политике. Вот сейчас выступают ребята из Белоруссии «Доктор Хаус». У них почти все шутки о российской политике или о европейских лидерах. Им позволительно, потому что не из России.

- А кто в КВН решает, какую шутку выпустить?

- Там несколько этапов цензуры. Редакторы смотрят, режиссёр Светлана Маслякова, потом сам Масляков. Ещё редактура перед телеэфиром на Первом канале.

- Лена, а как ты думаешь: цензура в юморе нужна?

- Понимаешь, у каждого своя цензура. Если бы её не было совсем, то был бы хаос. У каждого телеканала своя аудитория, то, что можно сказать на ТНТ, нельзя сказать на Первом канале. Но, человек, который шутит, конечно, не должен быть чем-то ограничен. Иначе это уже не юмор. Я тут недавно узнала, что в Америке, кстати, на родине стендапа, запрещено снимать и записывать во время выступлений стендап-комиков. Чтобы потом не выставляли это все в интернет, чтобы не было судебных исков, обиженных и так далее.

- Говорят, что сотрудники ФСБ теперь ходят на выступления стендап-артистов, чтобы уличить их в каких-то высказываниях?

- Ну, я слышала, что кто-то ходит и наблюдает за нами. Но я не боюсь, потому что шучу в основном про себя, про свою семью. Так что мне бояться особо нечего в этом плане. Хотя сейчас в нашей жизни все может быть. Помню, как в «Камеди клаб» извинялись за оскорбление национальных меньшинств.

- А нужно извиняться?

- Не знаю. Может, лучше извиниться, чем ждать, что к тебе придут с автоматом Калашникова. Я со сцены шучу, говорю, что в нашей стране юмор уже умирает. Наша профессия стала неблагодарной и сложной.

- Лена, и что дальше?

- Может быть, на законодательном уровне укажут – про это можно шутить, а про это нельзя?!

- Расскажи, чем сейчас занимаешься?

- У меня идут онлайн-курсы по стендапу, учу людей, как сделать свой первый стендап. Ещё у меня есть школа актёрского мастерства для детей.

- А разве юмору можно научить?

- Конечно. Я же написала книгу «Как поймать юмор за хвост». Можно. Если понимать шаблоны, то можно сделать шутку, чтобы она была смешной и удачной. С импровизацией сложней – тут нужен опыт, навык. Но рассмешить человека можно научить.

Думаю, что чувство юмора вполне можно развить. Американцы давно уже пишут целые книги о том, что юмор – это математика. Можно чётко выверить, когда и над какой шуткой человек обязательно засмеётся. Лично я искренне верю, что чувство юмора зависит от среды, в которой живёт, растёт, общается человек.

Был случай, когда ко мне пришла женщина шестидесяти семи лет. Жаловалась, что раньше у неё была весёлая семья, много смеялись, шутили, а потом она стала работать в банке, где её юмор оказался не нужен. Вышла замуж за какого-то серьёзного человека. Сказала, что живёт скучно, даже не с кем посмеяться. Я посоветовала ей найти подходящую компанию, в которой она сможет свободно шутить, не боясь оказаться непонятой. И тогда чувство юмора обязательно вернётся.

А ещё есть определённые правила, как построить шутку, чтобы она была смешной. Люди часто пишут, что мои рекомендации им помогают.