Бывшая "Ранетка" обвинила продюсера в домогательствах

«Рыженькая» из «Ранеток» в своей книге обвинила продюсера группы Сергея Мильниченко в растлении участниц группы.

- Что происходит за кулисами, знают не все, не все решаются об этом рассказать. После выхода книги мне многие написали, что пережили подобное на пути к успеху, скажем так.

-Мне было 16 лет, когда продюсер подарил мне фалоимитатор и закрыл дверь в номере гостиницы. Я чудом смогла убежать, когда другие в номере начали заниматься сексом. На десятилетия я забыла об этом, а продюсер все перевел в шутку. Сережку Мильниченко очень любили, никто бы не смог подумать о нем плохого, что он абьюзер и прочее. Помню, Лерка Козлова в самом начале говорила, что чувствует неладное, а его чрезмерное внимание ее настораживает. Я была первая, кто сказал ей, что она бредит. Потом перед ней очень долго извинялась.

Женя призналась, что все, происходящее в группе, оставалось в группе, взаимодействия там между участницами, продюсером и другими напоминали семью, а из семьи сора не выносят.

- Я как- то в туалете увидела у него книгу «Искусство манипулировать людьми». Мы, действительно, были под гипнозом, об этом признавались все участницы нашей группы, и девочки из его другой группы «Пудра».

- Я поняла, что у Мильниченко к нам был сексуальный подтекст совсем недавно, - продолжает Женя. – Когда мы узнали, что у него были отношения с нашей Наташей, которая сейчас его супруга, а тогда ей было шестнадцать, - мы были в шоке. Тогда нам это не казалось страшным, все было нормальным, папа «Ранеток» не сделал бы нам ничего плохого. А он даже вел наш дневник месячных. Мы были 16-летними девочками, ему было за сорок.