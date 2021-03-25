Бывшая "Ранетка" обвинила продюсера в домогательствах
Женя Огурцова из ранее популярной группы «Ранетки» выпустила скандальную книгу, где написала о харассменте. В интервью «Алене, Блин!» Огурцова рассказала страшные подробности своего пребывания в группе.
«Рыженькая» из «Ранеток» в своей книге обвинила продюсера группы Сергея Мильниченко в растлении участниц группы.
- Что происходит за кулисами, знают не все, не все решаются об этом рассказать. После выхода книги мне многие написали, что пережили подобное на пути к успеху, скажем так.
-Мне было 16 лет, когда продюсер подарил мне фалоимитатор и закрыл дверь в номере гостиницы. Я чудом смогла убежать, когда другие в номере начали заниматься сексом. На десятилетия я забыла об этом, а продюсер все перевел в шутку. Сережку Мильниченко очень любили, никто бы не смог подумать о нем плохого, что он абьюзер и прочее. Помню, Лерка Козлова в самом начале говорила, что чувствует неладное, а его чрезмерное внимание ее настораживает. Я была первая, кто сказал ей, что она бредит. Потом перед ней очень долго извинялась.
Женя призналась, что все, происходящее в группе, оставалось в группе, взаимодействия там между участницами, продюсером и другими напоминали семью, а из семьи сора не выносят.
- Я как- то в туалете увидела у него книгу «Искусство манипулировать людьми». Мы, действительно, были под гипнозом, об этом признавались все участницы нашей группы, и девочки из его другой группы «Пудра».
- Я поняла, что у Мильниченко к нам был сексуальный подтекст совсем недавно, - продолжает Женя. – Когда мы узнали, что у него были отношения с нашей Наташей, которая сейчас его супруга, а тогда ей было шестнадцать, - мы были в шоке. Тогда нам это не казалось страшным, все было нормальным, папа «Ранеток» не сделал бы нам ничего плохого. А он даже вел наш дневник месячных. Мы были 16-летними девочками, ему было за сорок.
Огурцова также рассказала об отношениях своей подруги и коллеги по группе Елены Третьяковой.
- У Лены были сексуальные отношения с менеджером группы. Да, никто ее не заставлял, но она долго подвергалась именно моральному насилию, что и привело ее к такому шагу. Она понимала, что ей противно находиться с этим человеком, она хотела все прекратить, но снова подвергалась моральному насилию. Я не знала, как ей помочь.
Сам Мильниченко сказанное Огурцовой в книге отрицает и называет обвинения бывшей участницы «Ранеток» фантазиями.