Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 15:47

Бывшая "Ранетка" обвинила продюсера в домогательствах

Женя Огурцова из ранее популярной группы «Ранетки» выпустила скандальную книгу, где написала о харассменте. В интервью «Алене, Блин!» Огурцова рассказала страшные подробности своего пребывания в группе.

Фото: Инстаграм Жени Огурцовой

Бывшие участницы группы "Ранетки" Елена, Женя и Нюта

«Рыженькая» из «Ранеток» в своей книге обвинила продюсера группы Сергея Мильниченко в растлении участниц группы.

- Что происходит за кулисами, знают не все, не все решаются об этом рассказать. После выхода книги мне многие написали, что пережили подобное на пути к успеху, скажем так.

-Мне было 16 лет, когда продюсер подарил мне фалоимитатор и закрыл дверь в номере гостиницы. Я чудом смогла убежать, когда другие в номере начали заниматься сексом. На десятилетия я забыла об этом, а продюсер все перевел в шутку. Сережку Мильниченко очень любили, никто бы не смог подумать о нем плохого, что он абьюзер и прочее. Помню, Лерка Козлова в самом начале говорила, что чувствует неладное, а его чрезмерное внимание ее настораживает. Я была первая, кто сказал ей, что она бредит. Потом перед ней очень долго извинялась.

Женя призналась, что все, происходящее в группе, оставалось в группе, взаимодействия там между участницами, продюсером и другими напоминали семью, а из семьи сора не выносят.

- Я как- то в туалете увидела у него книгу «Искусство манипулировать людьми». Мы, действительно, были под гипнозом, об этом признавались все участницы нашей группы, и девочки из его другой группы «Пудра».

- Я поняла, что у Мильниченко к нам был сексуальный подтекст совсем недавно, - продолжает Женя. – Когда мы узнали, что у него были отношения с нашей Наташей, которая сейчас его супруга, а тогда ей было шестнадцать, - мы были в шоке. Тогда нам это не казалось страшным, все было нормальным, папа «Ранеток» не сделал бы нам ничего плохого. А он даже вел наш дневник месячных. Мы были 16-летними девочками, ему было за сорок.

Мне было шестнадцать, когда продюсер подарил мне фаллоимитатор
- Женя Огурцова

Огурцова также рассказала об отношениях своей подруги и коллеги по группе Елены Третьяковой.

- У Лены были сексуальные отношения с менеджером группы. Да, никто ее не заставлял, но она долго подвергалась именно моральному насилию, что и привело ее к такому шагу. Она понимала, что ей противно находиться с этим человеком, она хотела все прекратить, но снова подвергалась моральному насилию. Я не знала, как ей помочь.

Сам Мильниченко сказанное Огурцовой в книге отрицает и называет обвинения бывшей участницы «Ранеток» фантазиями.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 22 часа назад

Гарри Каспаров: Путин умеет использовать чужую подлость и трусость

Культура и ТВ 2 часа назад

Вика Цыганова предложила, как "перевоспитать" Моргенштерна

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Боюсь, совершим глупость!»: Юлиан рассказал о новом витке отношений с Анастасией

Шоу-бизнес 3 часа назад

«Жаль, эту шкуру за волосы не оттаскали»: дочь Распутиной врезала сестре после съемок у Малахова (фото)

Шоу-бизнес 5 часов назад

Попавшая в ДТП актриса Елена Сафонова находится в состоянии средней тяжести

Культура и ТВ 7 часов назад

KUMON для детей: сложное рисование в легкой форме

Культура и ТВ 9 часов назад

Выступление и созерцание. Владимир Путин придёт к Достоевскому

Культура и ТВ 15 часов назад

Двести лет жести. Дмитрий Быков - о Достоевском

Шоу-бизнес 17 часов назад

«Хочу в восьмой раз стать мамой!» Бывшая жена Романа Жукова рассказала о романе с Юрием Титовым

Шоу-бизнес 18 часов назад

«Может сесть из-за сорока тысяч рублей». Шаляпин спасает маму от тюрьмы вместе с Катей Гордон

Культура и ТВ 18 часов назад

Роскомнадзор займётся садизмом в онлайн-кинотеатрах

Культура и ТВ 21 час назад

«Миша, с днюхой!» В своём поздравлении Ефремову Джигурда объяснил, почему перестал помогать артисту

Шоу-бизнес 22 часа назад

«Садист, наслаждающийся своей властью» Прохор Шаляпин снялся в шокирующем образе в клипе Волощука С.Д.

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Сотрудница скорой хамила и кричала, что это не ковид!" Невеста Данко не дождалась помощи врачей.

Шоу-бизнес 1 день назад

"Доверился проходимцам: полиция остановила строительство дома Сафронова в Турции

Шоу-бизнес 1 день назад

Жорж Ровалс: «С Примадонной нельзя спорить, поэтому я с ней никогда не работал»

Шоу-бизнес 1 день назад

Агния Дитковските стала многодетной мамой

Культура и ТВ 1 день назад

«Миша, мы молимся за тебя и ждём»: друзья Ефремова поздравили артиста с днем рождения

Шоу-бизнес 1 день назад

Брат Владимира Кузьмина: «Целуясь с братом, дочь Распутиной борется за внимание матери»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика