«Боюсь, совершим глупость!»: Юлиан рассказал о новом витке отношений с Анастасией

Певец Юлиан потряс зрителей "Суперстара" не только мощным вокалом, но и роскошным внешним видом. За последние пару месяцев артист скинул 25 килограммов. Как выяснилось, на похудение его вдохновила Лолита. Об этом Юлиан рассказал в интервью Sobesednik.ru

- Лолита – потрясающая. Могу сказать, что на "Суперстаре" она безумно всех поддерживала. Лола - очень трогательная, добрая. Мы с ней сто лет знакомы. И, кстати говоря, глядя на нее, я начал худеть тоже. Она похудела на 40 килограммов, а я уже на 25. Это все благодаря ее советам. Главное теперь до анорексии не дойти.

- И какой главный совет для желающих похудеть?

- Рецепт очень простой - повесить на холодильник табличку: «Не влезай – убьет!». А еще нужно выкинуть хлебницу – я это сделал первым делом. Хлеб теперь не ем, сладкое – тоже. И считаю калории: позволяю не больше полутора тысяч в день. Это, конечно, не диета, а правильное питание. Я сижу на нем с мая месяца. Плюс немножко спорта, занимаюсь на беговой дорожке. Результатом я доволен: сейчас прямо летаю! Теперь у меня нормальный вес, который был всегда.

- 70 килограммов?

- Нет, что ты! У меня рост – 1 метр 90 сантиметров. На данный момент у меня двухзначное значение веса – для меня это рекорд. 89 килограммов. Я, кстати, на «Суперстар» очень боялся поправиться. На проекте нас кормили вообще шикарно. Каждый день что-то разное, всего много. Мы, когда заканчивали петь, шли в специальную комнату, где смотрели за выступлениями других участников и обедали-ужинали. Кстати, у нас дружный коллектив очень. Никакой конкуренции не чувствуется. Наоборот, все друг друга поддерживают.