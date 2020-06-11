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«Боюсь, совершим глупость!»: Юлиан рассказал о новом витке отношений с Анастасией

На "Суперстаре" бывшие супруги не отходят друг на друга ни на шаг

Фото: пресс-служба НТВ

Певец Юлиан потряс зрителей "Суперстара" не только мощным вокалом, но и роскошным внешним видом. За последние пару месяцев артист скинул 25 килограммов. Как выяснилось, на похудение его вдохновила Лолита. Об этом Юлиан рассказал в интервью Sobesednik.ru

- Лолита – потрясающая. Могу сказать, что на "Суперстаре" она безумно всех поддерживала. Лола - очень трогательная, добрая. Мы с ней сто лет знакомы. И, кстати говоря, глядя на нее, я начал худеть тоже. Она похудела на 40 килограммов, а я уже на 25. Это все благодаря ее советам. Главное теперь до анорексии не дойти.

- И какой главный совет для желающих похудеть?

- Рецепт очень простой - повесить на холодильник табличку: «Не влезай – убьет!». А еще нужно выкинуть хлебницу – я это сделал первым делом. Хлеб теперь не ем, сладкое – тоже. И считаю калории: позволяю не больше полутора тысяч в день. Это, конечно, не диета, а правильное питание. Я сижу на нем с мая месяца. Плюс немножко спорта, занимаюсь на беговой дорожке. Результатом я доволен: сейчас прямо летаю! Теперь у меня нормальный вес, который был всегда.

- 70 килограммов?

- Нет, что ты! У меня рост – 1 метр 90 сантиметров. На данный момент у меня двухзначное значение веса – для меня это рекорд. 89 килограммов. Я, кстати, на «Суперстар» очень боялся поправиться. На проекте нас кормили вообще шикарно. Каждый день что-то разное, всего много. Мы, когда заканчивали петь, шли в специальную комнату, где смотрели за выступлениями других участников и обедали-ужинали. Кстати, у нас дружный коллектив очень. Никакой конкуренции не чувствуется. Наоборот, все друг друга поддерживают.

Фото: пресс-служба НТВ

- На проекте говорят, что больше всех вы поддерживали друг друга с Анастасией! Все время вдвоем, нежничали друг с другом!

- Почему бы нам не быть вдвоем? Мы друг друга действительно поддерживаем. У нас все замечательно. Но жениться я на ней больше не собираюсь. Слава Богу, после развода наши отношения переросли в еще большую дружбу. Мы готовим сейчас новую совместную программу, с которой будем ездить на гастроли. У нас в этом плане все отлично: еще лучше, чем было раньше.

- После развода с Анастасией ты говорил, что не готов к новым отношениям. Как дела на личном фронте сейчас? Невеста не появилась?

- Нет. Зато активизировались сумасшедшие люди. Как только пошли анонсы «Суперстара», ко мне снова пришли паломники из Астрахани. Они приходят ко мне каждый год пешком поклониться, как божеству. Это из серии палата номер 6. В прошлом году их не было: пандемия помешала. А в этом году снова появились. Все сумасшедшие опять возникли - это издержки нашей профессии. Активизация начинается, как только ты начинаешь появляться на экране. А что касается женитьбы, то я беру тайм-аут в этом деле и занимаюсь музыкой.

- А у Анастасии как дела на личном фронте?

- Это лучше у нее спросить. Вроде по-старому. Никто у нее не появился. Я не знаю на самом деле. Мне главное, что у нас с ней все хорошо. Я даже боюсь, как бы к нам не вернулась эмоциональная память. А то можем опять совершить какую-нибудь глупость (смеется).

- А как же ты без интимной жизни? Воздержание, говорят, вредно..

- Кто сказал, что у меня интимное воздержание?

- Ты сказал, что невесты нет, занимаешься музыкой…

- Я сказал о другом. Я имею ввиду, что у меня нет планов с кем-то идти в ЗАГС, ставить штамп в паспорте. Вот с этим я точно подожду.

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