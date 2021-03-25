Алиса Мон: «Не хочу гневить высшие силы, которые избавили меня от ига»
Исполнительница хитов «Подорожник» и «Алмаз» Алиса Мон поговорила с нами о поддержании молодости, объяснила, почему предпочитает жить без мужчины, а также дала совет женщинам, которые переживают абьюз в отношениях
- В СМИ всегда упоминают лишь два ваших хита, не обидно за другие ваши работы?
- В вашем вопросе ключевым словом звучит «обида», не так ли? С любой обидой надо дружить, но на расстоянии, - в дом не пускать. А что касается песен – я этим только гордиться могу! «Подорожник» - народный хит, один автор чего стоит - Михаил Танич. «Алмаз» же написан мной, будто вчера. Мелодия создана так уникально, что и сегодня звучит современно.
- Звезды 90-х часто рассказывают истории, как им перекрывали кислород в творческом плане, не пропускали на сцену, у вас было подобное?
- Я ярко- выраженный позитивист. Такое было, конечно, пытались отнять право исполнять песни, к примеру, но жаловаться по этому поводу не хочу и не буду. Дело в том, что людей, причастных к этому, уже нет в живых.
- На что живете, учитывая последние годы пандемии?
- Другого бизнеса у меня нет, это правда, но у меня есть так называемая интеллектуальная собственность – мои песни. Как автор, я получаю авторские, в том числе за ротации моих песен на радио. На эти деньги тоже можно жить.
- Видя вас на экране, не веришь цифрам, указанных в графе возраста. Как поддерживаете молодость, любите косметологические процедуры?
- Без фанатизма! Да, был один серьезный опыт, правда не в серьезной форме. Я участвовала в передаче «На десять лет моложе». Там меня, скажем так, поправили. Мне сделали фейс- лифтинг, верхнюю блефаропластику, восстановили грудь. Да, конечно, эта операция, действительно изменила меня, многим моим знакомым в этой программе делали подобные операции, но ни у кого все так идеально не прижилось. Видимо, моя кожа, с которой я много лет ничего не делала, благодарно приняла все изменения, впитала, как губка. Подруги еще тут недавно посоветовали убрать межбровную складку при помощи ботокса, пошла, сделала, - пока результата не увидела. В остальном, я больше ничего не делаю. Не поверите, я не хожу к косметологам, кремами особо не пользуюсь, могу взять для себя самый простой дневной, на диетах тоже не сижу, ем все, что хочу. И если честно, мне кажется, мы сами себя накручиваем, почему женщина в 57 не может выглядеть хорошо?
Алиса Мон не так давно призналась, что пережила несколько абортов, в том числе от первого супруга - гитариста Василия Маринина - не хотела рожать от нелюбимого мужчины.
- Не боялись, что после абортов не сможете стать матерью?
- Говорить на эту тему, значит уже культивировать чувство вины. Какой смысл раздувать огонь там, где остался только пепел. Вот эти «если бы, да кабы» - не для меня. Случилось так, как случилось, жалеть мне не о чем. У меня есть сын, он жив, здоров, все у нас хорошо.
- Вы много лет живете без мужчины, как сами признавались, почему?
- Я просто вспоминаю, как они мозг умеют выносить, и мне сразу становится спокойно. Какой- то половой интерес меня уже давно не посещает, хотя подружки смеются: «Только появится, сразу все вспомнишь». Я очень ценю свою свободу, не хочу гневить высшие силы, они меня однажды избавили от этого ига. Да, есть мужчины, которые проявляют интерес, но, мне кажется, они меня побаиваются, очень осторожничают. Как только подпускаю ближе, они начинают меня подавлять, - дорасти до меня сложно, проще сделать меня маленькой. Сокрушаться по поводу отсутствия мужчины в моей жизни не вижу смысла, я люблю жить здесь и сейчас.
Своего второго мужа, композитора Сергея Муравьева Мон любила, но именно с ним пережила тяжелые годы, где присутствовали побои, певицу супруг часто даже запирал на ключ.
- А что бы вы посоветовали женщинам, которые проживают сейчас то, что пережили когда- то вы?
- Жить в страхе с позицией «а вдруг?» - это не правильно. От этого никто не застрахован, но есть одно простое и мудрое высказывание: «дьявол кроется в мелочах». Если вы научитесь этому, не побоюсь этого слова, искусству, все может пойти по другому сценарию. Просто будьте режиссерами своей жизни- это совсем не страшно.
- Что нового готовите для своих поклонников?
- В одном из выпусков проекта «Суперстар» я буду приглашенным гостем, исполню новую песню, которую для меня написал участник этого шоу – Юра Титов, вы можете помнить его по проекту «Фабрика Звезд». Также вскоре мы представим с Юрой новую песню в дуэте. Знаю, что многие ждут от меня новых композиций, и рада, что могу оправдать ожидания.