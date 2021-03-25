Алиса Мон: «Не хочу гневить высшие силы, которые избавили меня от ига»

Алиса Мон не так давно призналась, что пережила несколько абортов, в том числе от первого супруга - гитариста Василия Маринина - не хотела рожать от нелюбимого мужчины.

- Не боялись, что после абортов не сможете стать матерью?

- Говорить на эту тему, значит уже культивировать чувство вины. Какой смысл раздувать огонь там, где остался только пепел. Вот эти «если бы, да кабы» - не для меня. Случилось так, как случилось, жалеть мне не о чем. У меня есть сын, он жив, здоров, все у нас хорошо.

- Вы много лет живете без мужчины, как сами признавались, почему?

- Я просто вспоминаю, как они мозг умеют выносить, и мне сразу становится спокойно. Какой- то половой интерес меня уже давно не посещает, хотя подружки смеются: «Только появится, сразу все вспомнишь». Я очень ценю свою свободу, не хочу гневить высшие силы, они меня однажды избавили от этого ига. Да, есть мужчины, которые проявляют интерес, но, мне кажется, они меня побаиваются, очень осторожничают. Как только подпускаю ближе, они начинают меня подавлять, - дорасти до меня сложно, проще сделать меня маленькой. Сокрушаться по поводу отсутствия мужчины в моей жизни не вижу смысла, я люблю жить здесь и сейчас.

Своего второго мужа, композитора Сергея Муравьева Мон любила, но именно с ним пережила тяжелые годы, где присутствовали побои, певицу супруг часто даже запирал на ключ.

- А что бы вы посоветовали женщинам, которые проживают сейчас то, что пережили когда- то вы?

- Жить в страхе с позицией «а вдруг?» - это не правильно. От этого никто не застрахован, но есть одно простое и мудрое высказывание: «дьявол кроется в мелочах». Если вы научитесь этому, не побоюсь этого слова, искусству, все может пойти по другому сценарию. Просто будьте режиссерами своей жизни- это совсем не страшно.

- Что нового готовите для своих поклонников?

- В одном из выпусков проекта «Суперстар» я буду приглашенным гостем, исполню новую песню, которую для меня написал участник этого шоу – Юра Титов, вы можете помнить его по проекту «Фабрика Звезд». Также вскоре мы представим с Юрой новую песню в дуэте. Знаю, что многие ждут от меня новых композиций, и рада, что могу оправдать ожидания.