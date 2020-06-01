Жорж Ровалс: «С Примадонной нельзя спорить, поэтому я с ней никогда не работал»

- Вы часто нелицеприятно высказываетесь в адрес Киркорова, вам еще не прилетело за это?

- Я высказываю свое мнение, - это моя работа. Когда он десять колечек надевает, делает вид, что все это – драгоценные камни, а он жадный ужасно, да еще и смешивает Гуччи, Версаче и Баленсиагу - это называется «Цыганка Аза». Мы с Филиппом не враждуем, но была одна ситуация. Когда Киркоров попал в скандал с «розовой кофточкой», я его поддержал и написал его имя на своей машине. Он, этот хам, даже этого не заметил, а мне обгадили всю машину. А затем, спустя время, мои слова не так смонтировали редакторы «НТВ», получилось, будто я сказал о Филиппе: «Всех старых пердунов и геев надо убрать с телеэкранов», - это, конечно, не осталось без внимания.

Часто Ровалса упоминают, как стилиста Примадонны, как оказалось, он с ней никогда не работал, просто безмерно любил.

- В 16 лет я сбежал из дома бабушки в Тбилиси, чтобы познакомиться с Пугачевой. Я поэтому и мечтал жить в Москве. Я возглавлял фанатов, которые стояли сутками у ее дверей на Тверской, до этого не раз получал от ее людей. Помню, она приехала, я открыл ей дверь подъезда и говорю: «Я ради вас приехал в Москву». Она говорит: «Ну и молодец». Спустя годы, я познакомился с лучшим другом Пугачевой, он меня с ней и познакомил. Мы приехали к ней домой, я сделал для нее шляпы. Нас встретила какая- то рыжая дама, долго сидела с нами, а я спрашиваю: «Ну, где твоя Примадонна?». Женщина ушла, я думала, позовет Аллу Борисовну. А тут она выходит и говорит: «А вот она я». Представляете, я сидел с ней и не узнал. Как оказалось, она помнила этого парня у ее подъезда, у нее феноменальная память.

- Вы ругаете стилистов Пугачевой, а почему сами ей не помогаете?

- Аллу надо чувствовать. Сейчас ее просто тупо одевают, но Алла всегда сама себе подсказывает, сама выбирает свой стиль. Я с ней никогда не работал, потому что с ней нельзя спорить. Если бы она мне сказала, что ей не нравится моя работа, я бы обиделся, а на нее обижаться не хотел.