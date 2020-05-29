«Хочу в восьмой раз стать мамой!» Бывшая жена Романа Жукова рассказала о романе с Юрием Титовым

Экс-супруга певца Романа Жукова спустя два года после развода нашла утешение в объятиях другого мужчины. Им оказался выпускник «Фабрики звёзд 4» Юрий Титов. Подробностями отношений с артистом, а также о воспитании шестерых детей Елена Жукова рассказала «Собеседнику».

Роман и Елена Жуковы прожили в браке 14 лет. Супруга родила певцу семерых детей, но одна из дочерей Елизавета погибла в пятилетнем возрасте. В 2017 году между Жуковыми произошёл разлад, и певец фактически ушёл от жены. Официально супруги развелись в 2019-м, а летом прошлого года Роман женился на новой возлюбленной Ольге. По словам Елены, сейчас она вынуждена практически в одиночку воспитывать шестерых детей.

– Старшие дети уже взрослые. К примеру, дочь Полина поступает в институт, – рассказывает 39-летняя Елена. – Старшему из сыновей Никите 14 лет. Все дети мне помогают по дому, ухаживают за домашними животными, которых у нас много. Мы завели питомцев как раз после ухода Романа из семьи. У детей был стресс, а животные обладают мощной энергетикой, успокаивают.

Но я вижу, что дети все равно переживают, что папа живёт с чужой тётей, поэтому увлекаю их разными занятиями, они ходят к психологу. Кстати, сразу после нашего с Романом развода, дочери мне говорили, что не хотят выходить замуж, а сыновья – жениться. Вот сейчас вместе со специалистом спасаем ситуацию.

Елена не скрывает, что после расставания с мужем, она и сама сильно переживала. Только спустя годы ей удалось победить негативные мысли.

– Меня спасла забота о детях и ремонт в наших квартирах, – продолжает экс-супруга звезды. – Когда душа просит, ходим на кладбище к дочери Лизе. Она нам помогает свыше, молится за нас.

Роман постоянно на связи с детьми. Но финансово помогает не активно. Когда ему хочется, он может отправить на мой счёт одну-две-три тысячи рублей, иногда пять. По решению суда, он платит алименты в размере 21 000 рублей. На шестерых детей это конечно мало. Я сама работаю. У меня всегда много творческих идей в голове, но некоторые из них пришлось пока отложить из-за пандемии.