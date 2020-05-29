«Хочу в восьмой раз стать мамой!» Бывшая жена Романа Жукова рассказала о романе с Юрием Титовым
Елена Жукова проводит свободное время в компании звезды «Фабрики звёзд»
Экс-супруга певца Романа Жукова спустя два года после развода нашла утешение в объятиях другого мужчины. Им оказался выпускник «Фабрики звёзд 4» Юрий Титов. Подробностями отношений с артистом, а также о воспитании шестерых детей Елена Жукова рассказала «Собеседнику».
Роман и Елена Жуковы прожили в браке 14 лет. Супруга родила певцу семерых детей, но одна из дочерей Елизавета погибла в пятилетнем возрасте. В 2017 году между Жуковыми произошёл разлад, и певец фактически ушёл от жены. Официально супруги развелись в 2019-м, а летом прошлого года Роман женился на новой возлюбленной Ольге. По словам Елены, сейчас она вынуждена практически в одиночку воспитывать шестерых детей.
– Старшие дети уже взрослые. К примеру, дочь Полина поступает в институт, – рассказывает 39-летняя Елена. – Старшему из сыновей Никите 14 лет. Все дети мне помогают по дому, ухаживают за домашними животными, которых у нас много. Мы завели питомцев как раз после ухода Романа из семьи. У детей был стресс, а животные обладают мощной энергетикой, успокаивают.
Но я вижу, что дети все равно переживают, что папа живёт с чужой тётей, поэтому увлекаю их разными занятиями, они ходят к психологу. Кстати, сразу после нашего с Романом развода, дочери мне говорили, что не хотят выходить замуж, а сыновья – жениться. Вот сейчас вместе со специалистом спасаем ситуацию.
Елена не скрывает, что после расставания с мужем, она и сама сильно переживала. Только спустя годы ей удалось победить негативные мысли.
– Меня спасла забота о детях и ремонт в наших квартирах, – продолжает экс-супруга звезды. – Когда душа просит, ходим на кладбище к дочери Лизе. Она нам помогает свыше, молится за нас.
Роман постоянно на связи с детьми. Но финансово помогает не активно. Когда ему хочется, он может отправить на мой счёт одну-две-три тысячи рублей, иногда пять. По решению суда, он платит алименты в размере 21 000 рублей. На шестерых детей это конечно мало. Я сама работаю. У меня всегда много творческих идей в голове, но некоторые из них пришлось пока отложить из-за пандемии.
В начале этого года на одном из телешоу Елена шокировала общественность новостью о том, что якобы снова беременна. И отец её будущего малыша – никто иной как бывший муж Роман. Однако сейчас она признается, что это была неправда.
– Мне тогда сообщили, что нынешняя супруга Романа будто бы ждёт от него малыша, – поясняет Жукова. – Поэтому я сказала, что тоже беременна. Просто решила включить режим актрисы и пошутить. Наверное, в душе я хочу ещё детей, поэтому так и сказала. Мысли ведь материальны. Возможно, скоро стану мамой.
Елена призналась нам, что потенциального отца будущего ребёнка она уже присматривает.
– Бог мне посылает целый кастинг молодых парней от 28 до 36 лет, – улыбается наша собеседница. – После развода я была вся в себе, о личной жизни вообще не думала. Но сейчас отпустила прошлое, поняла, что нравлюсь мужчинам и мои дети для них не помеха.
Елену давно подозревают в романе с певцом Юрием Титовым. Жукова и не отрицает, что между ними действительно есть тёплые отношения. Однако, готова ли она родить ребёнка именно от него, пока не решила.
– Юра мне очень нравится, мы ходим в кино, на мероприятия, – говорит Жукова. – Мы всегда на связи, готовы ночами болтать до утра. Также я могу заехать к Юре в гости. Так как мы люди свободные, то можем романтично проводить время. Юра вкусно готовит, очень заботливый. Он меня укладывает спать, укрывает одеялом, а утром нежно целует. Нам очень хорошо вместе, мы на одной волне.
Кстати, в нашей встрече есть какая-то мистика. Настоящая фамилия Юры – Жуков, по знаку зодиака он – Овен, как и мой бывший муж. А ещё, с Романом мы поженились, когда ему было 37 лет, Юре столько же исполняется в этом году. В мужчине мне важны такие качества, как забота, ласка, нежность, страсть и любовь. В Юре всё это есть. Между нами точно есть химия, но торопить события мы пока не хотим.