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"Сотрудница скорой хамила и кричала, что это не ковид!" Невеста Данко не дождалась помощи врачей.

Мария Силуянова возмущена работой медиков.

Фото: Личный архив Марии Силуяновой

Возлюбленной певца Данко отказали в необходимой медицинской помощи. Диджей Мария Силуянова заболела коронавирусом. Однако, по её словам, к ней не только не приехала скорая помощь, но и вовремя не пришёл результат теста. Своими возмущениями пара поделилась с «Собеседником».

Данко и Мария Силуянова проживают в Ялте. Когда диджей почувствовала симптомы коронавируса, она тут же начала принимать меры.

– Мы вызывали скорую помощь домой, но она не приехала, – вздыхает невеста Данко. – Сотрудница скорой на другом конце провода мне хамила и кричала, что у меня якобы не ковид. Хотя у меня была температура 38,5 и дико ломило все кости. На следующий день пришлось идти в поликлинику, сдавать тест. Параллельно сделала то же самое в платной поликлинике.

Мария утверждает, что из платной клиники положительный результат ей пришёл через два дня, а вот от государственного медучреждения она так и не дождалась никакого ответа.

– Из врачей мне никто не позвонил, не выписал рецепт, – продолжает Силуянова. – Спасло то, что у Саши (настоящее имя Данко – Ред.) в Москве есть знакомый врач Михаил Сухинин. Он меня вёл с первого дня, выписал таблетки. Сейчас ещё остаётся кашель, но общее состояние получше. Во всей этой ситуации обидно за стариков. Они сидят в очереди в поликлинике, ждут результаты тестов по 10 дней и вряд ли у них есть друзья – московские врачи. К тому же только на таблетки я потратила 20 тысяч рублей. Если бы я не пила с первого дня кроворазжижающие препараты, неизвестно, что бы было.

Фото: личный архив Марии Силуяновой

Сам Данко от возлюбленной ковидом не заразился.

– Я себя чувствую хорошо, – говорит артист. – Ухаживаю за Машей – даю ей лекарства, много чая, воды. В детстве мама за мной также ухаживала, когда я болел гриппом. Кстати, мама у меня тоже переболела коронавирусом в лёгкой форме, хотя ей уже за 70 лет.

Однако, ситуация с коронавирусом в Крыму певца также возмущает. К примеру, он не видит необходимости в введении QR-кодов для посещений общественных мест, которые там действуют с конца октября.

– Я смотрю на это все с позиции обычного человека, – произнёс певец. – Кроме унижения это все никому ничего не доставляет. Чем жёстче меры, тем хуже результат. Пора уже признаться, что самое главное – это найти правильное лечение от коронавируса, а не ставить людей на колени.

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