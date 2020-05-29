"Сотрудница скорой хамила и кричала, что это не ковид!" Невеста Данко не дождалась помощи врачей.

Возлюбленной певца Данко отказали в необходимой медицинской помощи. Диджей Мария Силуянова заболела коронавирусом. Однако, по её словам, к ней не только не приехала скорая помощь, но и вовремя не пришёл результат теста. Своими возмущениями пара поделилась с «Собеседником».

Данко и Мария Силуянова проживают в Ялте. Когда диджей почувствовала симптомы коронавируса, она тут же начала принимать меры.

– Мы вызывали скорую помощь домой, но она не приехала, – вздыхает невеста Данко. – Сотрудница скорой на другом конце провода мне хамила и кричала, что у меня якобы не ковид. Хотя у меня была температура 38,5 и дико ломило все кости. На следующий день пришлось идти в поликлинику, сдавать тест. Параллельно сделала то же самое в платной поликлинике.

Мария утверждает, что из платной клиники положительный результат ей пришёл через два дня, а вот от государственного медучреждения она так и не дождалась никакого ответа.

– Из врачей мне никто не позвонил, не выписал рецепт, – продолжает Силуянова. – Спасло то, что у Саши (настоящее имя Данко – Ред.) в Москве есть знакомый врач Михаил Сухинин. Он меня вёл с первого дня, выписал таблетки. Сейчас ещё остаётся кашель, но общее состояние получше. Во всей этой ситуации обидно за стариков. Они сидят в очереди в поликлинике, ждут результаты тестов по 10 дней и вряд ли у них есть друзья – московские врачи. К тому же только на таблетки я потратила 20 тысяч рублей. Если бы я не пила с первого дня кроворазжижающие препараты, неизвестно, что бы было.