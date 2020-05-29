«Садист, наслаждающийся своей властью» Прохор Шаляпин снялся в шокирующем образе в клипе Волощука С.Д.

Прохор Шаляпин несмотря на жизненные испытания, продолжает заниматься творчеством. На сороковой день после смерти своей жены миллионерши Татьяны Дэвис, он дал благотворительный концерт в зеленоградском хосписе. Как оказалось, недавно артист ещё и снялся в клипе рок-музыканта Волощука С.Д. в неожиданной роли. Подробности выяснил «Собеседник».

Сергей Волощук – лидер набирающей популярность рок-группы «Волощук С.Д.». Коллектив «выстрелил» два года назад с песней «Не пытайся быть хорошим», посвящённой школьникам. Сергей дружит со многими знаменитостями, а некоторых приглашает сниматься в своих клипах. В это число попал и Шаляпин.

– Мы снимаем серию клипов – своеобразный сериал про Смурного мужика, – говорит Волощук С.Д. – Музыку и тексты создаю я, а также пою и играю этого самого Смурного мужика. Режиссёр придумывает сценарий, снимает клипы. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что Прохор подходит нам на роль… врача-садиста.