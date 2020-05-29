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«Садист, наслаждающийся своей властью» Прохор Шаляпин снялся в шокирующем образе в клипе Волощука С.Д.

Артист признался, что является фанатом ужасов

Фото: личный архив Волощука С.Д.

Прохор Шаляпин несмотря на жизненные испытания, продолжает заниматься творчеством. На сороковой день после смерти своей жены миллионерши Татьяны Дэвис, он дал благотворительный концерт в зеленоградском хосписе. Как оказалось, недавно артист ещё и снялся в клипе рок-музыканта Волощука С.Д. в неожиданной роли. Подробности выяснил «Собеседник».

Сергей Волощук – лидер набирающей популярность рок-группы «Волощук С.Д.». Коллектив «выстрелил» два года назад с песней «Не пытайся быть хорошим», посвящённой школьникам. Сергей дружит со многими знаменитостями, а некоторых приглашает сниматься в своих клипах. В это число попал и Шаляпин.

– Мы снимаем серию клипов – своеобразный сериал про Смурного мужика, – говорит Волощук С.Д. – Музыку и тексты создаю я, а также пою и играю этого самого Смурного мужика. Режиссёр придумывает сценарий, снимает клипы. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что Прохор подходит нам на роль… врача-садиста.

Фото: личный архив Волощука С.Д.

По словам Волощука С.Д., со своей задачей на площадке певец полностью справился.

– Он проникся ситуацией сюрреалистического абсурда, который мы и хотели создать в клипе, – продолжает музыкант. – Настоящий садист, наслаждающийся своей властью над беспомощной жертвой! Сложностей на площадке у нас не было никаких, так как Прохор профессионально подходит к делу. Мы с ним быстро нашли общий язык. Прохор – очень приятный в общении человек с прекрасным чувством юмора. Он не включает звезду в общении с молодыми актёрами, несмотря на свою известность.

Фото: личный архив Волощука С.Д.

Сам Шаляпин сообщил нам, что о подобной роли мечтал уже давно.

– Всегда хотел сыграть роль врача-садиста, – говорит певец. – Я – фанат сериала «Американская история ужасов» и в целом мне нравится такое направление. Это, наверное, и послужило вдохновением для съёмок в этом клипе. Сложностей на съёмках не было, я сразу влился в коллектив. Волощук С.Д.– достаточно творческий и, несмотря на свой странный образ, добрый и хороший человек. Думаю, мы останемся в приятельских отношениях на долгие годы!

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