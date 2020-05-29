«Садист, наслаждающийся своей властью» Прохор Шаляпин снялся в шокирующем образе в клипе Волощука С.Д.
Артист признался, что является фанатом ужасов
Прохор Шаляпин несмотря на жизненные испытания, продолжает заниматься творчеством. На сороковой день после смерти своей жены миллионерши Татьяны Дэвис, он дал благотворительный концерт в зеленоградском хосписе. Как оказалось, недавно артист ещё и снялся в клипе рок-музыканта Волощука С.Д. в неожиданной роли. Подробности выяснил «Собеседник».
Сергей Волощук – лидер набирающей популярность рок-группы «Волощук С.Д.». Коллектив «выстрелил» два года назад с песней «Не пытайся быть хорошим», посвящённой школьникам. Сергей дружит со многими знаменитостями, а некоторых приглашает сниматься в своих клипах. В это число попал и Шаляпин.
– Мы снимаем серию клипов – своеобразный сериал про Смурного мужика, – говорит Волощук С.Д. – Музыку и тексты создаю я, а также пою и играю этого самого Смурного мужика. Режиссёр придумывает сценарий, снимает клипы. Посовещавшись, мы пришли к выводу, что Прохор подходит нам на роль… врача-садиста.
По словам Волощука С.Д., со своей задачей на площадке певец полностью справился.
– Он проникся ситуацией сюрреалистического абсурда, который мы и хотели создать в клипе, – продолжает музыкант. – Настоящий садист, наслаждающийся своей властью над беспомощной жертвой! Сложностей на площадке у нас не было никаких, так как Прохор профессионально подходит к делу. Мы с ним быстро нашли общий язык. Прохор – очень приятный в общении человек с прекрасным чувством юмора. Он не включает звезду в общении с молодыми актёрами, несмотря на свою известность.
Сам Шаляпин сообщил нам, что о подобной роли мечтал уже давно.
– Всегда хотел сыграть роль врача-садиста, – говорит певец. – Я – фанат сериала «Американская история ужасов» и в целом мне нравится такое направление. Это, наверное, и послужило вдохновением для съёмок в этом клипе. Сложностей на съёмках не было, я сразу влился в коллектив. Волощук С.Д.– достаточно творческий и, несмотря на свой странный образ, добрый и хороший человек. Думаю, мы останемся в приятельских отношениях на долгие годы!