"Доверился проходимцам: полиция остановила строительство дома Сафронова в Турции

Несколько лет назад Никаса Сафронова убедили купить участок в Турции с разваливающимся домом, который находится недалеко от разрушенного храма Святого Николая, построенного в VII веке . Художник подумал: это судьба. Приобретя землю за большие деньги через компанию, он узнал, что продающая сторона втихаря записала на эту компанию долгов в 400 000 евро. Но и это было еще не все.

Выяснилось, что Никас на своей земле имеет право лишь завести огород и выращивать там капусту. Потратив не один год, он получил разрешение на реставрацию и восстановление старого дома. Начались реставрационные работы. И, казалось, все шло к окончанию строительства, но на днях на участке Сафронова появилась полиция, которая запретила рабочим проводить любые работы. О том, что случилось, народный художник РФ откровенно рассказал нашим корреспондентам.

- Вообще эта турецкая история – это моя самая большая глупость и головная боль, - вздыхает Никас. – Дело в том, что первые строители, которых мне порекомендовали, оказались очень заторможенными, вторые - непрофессиональными. Но и с третьими пока все идет не очень хорошо. Скажем, им даешь проект, по которому они должны строить, а они все равно делают по-турецки, по-своему. Туда вылетают наши архитекторы, начинаются долгие споры и разборки, и строители неохотно соглашаются с их доводами. Из-за этого стройка затянулась, хотя еще в середине лета должна была закончиться. Это, видимо, тоже надоело соседям, которые живут рядом. И кто-то написал жалобу и по этой жалобе пришла полиция, которая запретила продолжение реставрационных работ. И хотя соседей поблизости, в общем-то, нет, но и тем дальним, наверное, неспокойно спится, когда рядом кто-то из русских строит дом и будет их соседом.

По такому серьезному вопросу в Турцию уже вылетел сын Сафронова Лука, который на месте решает вопросы с полицейскими. А сам Никас в Москве, ожидая результатов, глотает снотворное.

- Очень сожалею, что ввязался в эту историю с турецкой недвижимостью. Я что думал: отреставрирую старый дом, буду приглашать друзей из Москвы и со всего мира, восстановлю Храм Николая Чудотворца, в который будут приезжать паломники, наши отношения с Турцией еще больше укрепятся и на духовном уровне. В общем, думал, что совершу благое дело и исполню великую миссию. А что получилось? Теперь без снотворного заснуть не могу, - делится с нами живописец. – А ведь раньше у меня проблем со мной никогда не было. Вот что значит доверяться проходимцам, которые убедили меня вложить деньги в турецкую недвижимость. Если бы у меня деньги лежали в банке и банк бы рухнул, я бы не так переживал и смирился с этим: все потеряли и я тоже. А тут обманули люди, которые втерлись в доверие и стали называться друзьями, а оказалось, что это простые проходимцы.

Но, несмотря на все эти коллизии, Никас Сафронов надеется, что все его проблемы в Турции все-таки в скором времени закончатся.

- Я верю в светлое будущее, в то, что уже следующим летом мы с друзьями будем отдыхать в моем доме в Турции, с которого открывается потрясающий вид на море, - говорит Никас.